Η Keira Knightley επιστρέφει στους ‘Πειρατές της Καραϊβικής’

Εκεί κάπου στις αρχές του Δεκέμβρη είχε κυκλοφορήσει μια φήμη ότι, εκτός από τον Orlando Bloom που επιβεβαίωσε την παρουσία του στους νέους ‘Πειρατές’, θα είχε παρέα και την Keira Knightley. Λογικό, αφού όπου υπάρχει Will Turner, υπάρχει και Elizabeth Swann και το ανάποδο.

Την τελευταία φορά που είδαμε τον Will είχε αναλάβει χρέη Davy Jones, με μοναδική ευκαιρία να βρίσκεται στη στεριά μία φορά κάθε 10 χρόνια. Στο τέλος του ‘At World’s End’ είδαμε το reunion του με την Elizabeth, το μοναδικό που θα μπορούσε να κάνει για μία δεκαετία ακόμα, οπότε καιρός για το επόμενο.

Η Knighley γύρισε κρυφά τις σκηνές της και μάλιστα απ’ ότι ακούμε, το reunion με τον Bloom δε θα είναι η μόνη ευκαιρία για να τη δούμε στην ταινία, αφού κατά πάσα πιθανότητα θα έχει μία ακόμα σκηνή μετά τους τίτλους τέλους που θα συνδέει την ταινία με την επόμενη.

Δες κι εσύ το μεγάλο coneback στο νέο ιαπωνικό τρέιλερ του ‘Dead Men Tell No Tales’:

* Το 'Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales' θα κυκλοφορήσει στις 25 Μαΐου.