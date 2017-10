Peaky Blinders, Star Trek και Λάνθιμος: 10 τρέιλερ που πρέπει να δεις

Και Peaky φόκιν Blinders έχουμε, και Star Trek έχουμε, και Λάνθιμο έχουμε, και Stephen King έχουμε, και πολλά ακόμη έχουμε.

Για να δούμε τι θα δούμε.

Peaky Blinders

Φρέσκο πράγμα μόνο που ακόμα δεν έχουμε ημερομηνία πρεμιέρας. Ας είναι. Αν είσαι και φαν του 'Game of Thrones', το τρέιλερ έχει και μια ευχάριστη έκπληξη για σένα.

Πρεμιέρα: 2017

Star Trek: Discovery

Τα δύο πρώτα επεισόδια του 'Discovery' μας έψησαν για τη συνέχεια. Το παραπάνω τρέιλερ μας έδωσε ακόμη περισσότερους λόγους για να συντονιστούμε στη νέα σειρά του franchise.

Στριμάρει κάθε Δευτέρα στο Netflix.

The Killing of a Sacred Deer

Το είδαμε στις Κάννες και ανυπομονούμε να το δεις κι εσύ.

Πρεμιέρα: 22 Νοεμβρίου

Annihilation

Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh και Tessa Thompson σε νέα ταινία με δεινόσαυρους και εξωγήινους από τον υποψήφιο για Όσκαρ δημιουργό του εκπληκτικού, 'Ex Machina', Alex Garland.

Πρεμιέρα: 22 Φεβρουαρίου 2018

First They Killed My Father

Η καλύτερη δουλειά της Angelina Jolie έχει ήδη αρχίσει να ακούγεται για βραβεία.

Στριμάρει στο Netflix.

Pitch Perfect 3

Οι Bellas πρέπει να ανταγωνιστούν ένα γκρουπ με φωνές και όργανα για έναν τελευταίο διαγωνισμό.

Πρεμιέρα: 22 Δεκεμβρίου (για την Αμερική)

1922

Κι άλλος Stephen King. Ένας αγρότης ετοιμάζει τη δολοφονία της γυναίκας του για οικονομικούς λόγους και πείθει τον γιο του να τον βοηθήσει.

Πρεμιέρα: 20 Οκτωβρίου στο Netflix

Maze Runner: The Death Cure

Μετά από μια τεράστια καθυστέρηση στην παραγωγή λόγω του σοβαρότατου τραυματισμού του Dylan O'Brien στα γυρίσματα, το 'Maze Runner' ετοιμάζεται για το τελευταίο του κεφάλαιο.

Πρεμιέρα: 26 Ιανουαρίου (για την Αμερική)

Spielberg

Ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση με θέμα τον τεράστιο Steven Spielberg. Θα εμφανιστούν Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Harrison Ford, Christian Bale, Drew Barrymore, Laura Dern και ένας σκασμός ακόμα σταρ για να μιλήσουν για τον αγαπημένο τους δημιουργό.

Πρεμιέρα: 7 Οκτωβρίου στο HBO

Gotti

Το 'Gotti' κατά πάσα πιθανότητα δε θα είναι καλή ταινία, αλλά εμείς θα δηλώνουμε πάντα παρών όπου Τραβόλτα και περούκα.

Πρεμιέρα: 2017

Perfect Bid: The Contestant Who Knew Too Much

Πώς ένας καθηγητής από το Τέξας ξεγέλασε το 'The Price Is Right' συμμετέχοντας 37 φορές στο σόου ως κοινό.

Πρεμιέρα: 2017 (για την Αμερική)