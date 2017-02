Στο τρέιλερ του ‘King Arthur’, ο μύθος γίνεται πιο μέταλ από ποτέ

Όταν πήραμε για πρώτη φορά μια ιδέα από το ‘King Arthur: Legend of the Sword’ στο Comic-Con του San Diego, δεν ξέραμε ακριβώς τι βλέπαμε. Ο Αρθούρος υπερήρωας;

Στο περίπου.

Τώρα με το νέο τρέιλερ της ταινίας, ξέρουμε ότι ο Guy Ritchie δε θα απομακρυνθεί από την παλαβή του δράση για να αντιμετωπίσει τον μύθο Πιο Σοβαρά και βασικά, μπράβο. Αυτός ο Αρθούρος αληταμπουρίζει και δε φαίνεται σε πρώτο επίπεδο να έχει χρόνο για τη βασιλεία του, αλλά ο τυραννικός θείος του Vortigern θα τον οδηγήσει στο Excalibur και την προσπάθεια ανάκτησης του θρόνου. Και εκεί αρχίζει μια φανταστική υπερβολή που θα μπορούσε να αποβεί και καταστροφική για το αποτέλεσμα, αλλά η παιχνιδιάρικη διάθεση που θα δεις διάχυτη στο τρέιλερ, μας κερδίζει το ενδιαφέρον. Ακόμα κι αν καταλήξει ένα δυστύχημα που δε μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του.

Στο πολύ άδικα υποτιμημένο ‘Man from U.N.C.L.E.’ ο Ritchie έκανε μια εύθυμη και πολύ εμπνευσμένη ένεση στην κατασκοπευτική περιπέτεια, οπότε αν μπορεί να κάνει το ίδιο και στη μυθολογία, μάλλον θα αγοράσουμε ό,τι μας πουλήσει.

* To ‘King Arthur: Legend of the Sword’ θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα στις 11 Μαΐου.