The story isn't over yet: Το τρέιλερ για το 'Blade Runner 2049' προσγειώνεται

Η ταινία με τους Ryan Gosling, Harrison Ford και Jared Leto έχει το πρώτο επίσημο τρέιλερ.

Το πιο πολυναμενόμενο sci-fi έργο της χρονιάς, αφού μας τήζαρε με τρέλα για 3 μέρες με σύντομες ματιές στον κόσμο του, έχει επιτέλους επίσημο τρέιλερ. Στο 'Blade Runner 2049' του Denis Villeneuve μαθαίνουμε πως "η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα" καθώς ένας νέος blade runner, τον οποίο υποδύεται ο Ryan Gosling, ανακαλύπτει ένα σκοτεινό μυστικό που μπορεί να φέρει την ανθρωπότητα στο τέλος της. Γι'αυτό αναζητά τον εξαφανισμένο Rick Deckard του Harrison Ford, ο οποίος ίσως να κρατά το κλειδί. Στο τρέιλερ εισάγεται ο χαρακτήρας του Jared Leto, με μια ιδιαίτερα δυσοίωνη αφήγηση που μιλά για το πώς οι πολιτισμοί χτίζονται στις πλάτες αναλώσιμων εργατών, αλλά τώρα "μπορώ να κάνω μόνο μερικούς". Μμμμ, προβληματική εξέλιξη. Δες το επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας: Η ταινία αποτελεί το νέο βήμα του Denis Villeneuve, που φέτος φυσικά μας έδωσε το σπουδαίο 'Arrival' και διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά σερί ταινιών στο σημερινό Χόλιγουντ. Το τρέιλερ του 'Blade Runner 2049' εκτός από τις εμφανείς επιρροές της ταινίας του Ridley Scott, έχει εμφανή τη στάμπα και του Villeneuve. Ανυπομονούμε. *Το 'Blade Runner 2049' βγαίνει στις αίθουσες στις 6 Οκτωβρίου και συνεχίζουμε να ποντάρουμε σε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου θα είμαστε και φέτος. ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ Ανταπόκριση από την παγκόσμια πρεμιέρα του 'Arrival' 'Blade Runner': Η αγαπημένη μου ταινία των '80s Concept art για το σίκουελ του 'Blade Runner'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.