Ναζί, ιππότες και δράκοι-ρομπότ στο νέο τρέιλερ του 'Transformers: The Last Knight'

Λένε πως το μόνο που χρειάζεται μια ταινία για να πετύχει είναι Ναζί, νίντζα και πειρατές, κι ενώ τη χάρη των νίντζα δε θα τη συναντήσεις πουθενά στο διαβόητο franchise του Michael Bay, η αλήθεια είναι πως και το 'ναζί, ιππότες και ρομπότ-δράκοι' δε θα μας αφήσει απογοητευμένους κιόλας.

Η νέα ταινία στο franchise, κι ενώ ήδη ετοιμαζόμαστε για το spin-off του Bumblebee, υπόσχεται επικές ιστορικές μάχες, μια μυθολογία που μπλέκει βρετανούς ιππότες με εξωγήινους εισβολείς, έναν Mark Wahlberg παντοτινά μπερδεμένο από τα όσα επικά συμβαίνουν γύρω του, και τον Anthony Hopkins να παίζει με τον ακριβώς πανομοιότυπο τρόπο που έπαιζε στο 'Westworld'.

Δείτε το νέο τρέιλερ της ταινίας:

*To 'Transformers: The Last Knight' βγαίνει στις αίθουσες στις 22 Ιουνίου από την UIP.