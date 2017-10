Τρομακτικό το τρέιλερ του ‘Winchester’, τρομακτικότερη η αληθινή του ιστορία

Το ‘Winchester: The House That Ghosts Built’ θα είναι λίγο από αληθινή ιστορία, λίγο από ιστορία φαντασμάτων και πολύ από Helen Mirren να μας δείχνει πώς το κάνουν. Δεν υπάρχει τίποτα που να μη μας αρέσει σε όλο αυτό.

Η χήρα Sarah Winchester χτίζει και χτίζει και χτίζει συνεχώς το ήδη τεράστιο σπίτι της, αλλά δεν το κάνει ούτε για την ίδια, ούτε για την ανιψιά της (Sarah Snook), ούτε για τον επιστήμονα Dr. Eric Price (Jason Clarke) που φιλοξενεί. Το αρχοντικό της θα γίνει μία φυλακή για εκατοντάδες εκδικητικά φαντάσματα, με το τρομακτικότερο απ’ όλα να καταφθάνει για να πάρει το αίμα του (κυριολεκτικά) πίσω.

Το Winchester Mystery House στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια είναι όσο creepy χρειάζεται να είναι για να δικαιολογήσει Halloween ξεναγήσεις και άλλου τύπου events για φαν του τρόμου. Μιλάμε για μια γκόθικ έπαυλη 24.000 τετραγωνικών ποδιών, γεμάτη όπλα και δωμάτια (160 τον αριθμό). Αρχικά ήταν ένα αγροτικό σπίτι 8 δωματίων που ανήκε στον William Wirt Winchester, έναν έμπορο όπλων που βρισκόταν ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο τον 19ο αιώνα. Τα πράγματα όμως άλλαξαν όταν το πήρε στα χέρια της η χήρα του μετά τον θάνατό του από φυματίωση το 1881.

Από τότε ξεκίνησαν εργασίες στο σπίτι που δεν σταμάτησαν ποτέ όσο ήταν εν ζωή. Ποτέ όμως. Επτά μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες τη μέρα (24 ΩΡΕΣ ΤΗ ΜΕΡΑ!), για δεκαετίες. Τα οκτώ δωμάτια έγιναν 160, με πόρτες και σκάλες που δεν οδηγούσαν πουθενά. Η εμμονή της έχει διάφορες θεωρίες.

Η Janan Boehme, μία ιστορικός που εργάζεται στο σπίτι εδώ και 40 χρόνια, πιστεύει ότι επειδή όσο ζούσε ο άντρας της είχαν ανακαινίσει παρέα μια έπαυλή τους στο Κονέκτικατ, ήθελε να αναβιώσει την κοινή τους εμπειρία. Άλλη θεωρία που υποστηρίζεται από τη συγγραφέα Pamela Haag σε ένα άρθρο της για το Smithsonian, είναι ότι τα κίνητρα της χήρας ήταν φιλανθρωπικά. Οι ξυλουργοί και οι εργάτες της περιοχής δούλευαν νυχθημερόν για 36 χρόνια, αλλά πληρώνονταν τρεις φορές περισσότερο από τον μέσο εργάτη της εποχής.

Η τρίτη και πιο αλλόκοτη θεωρία είναι κι αυτή που ενέπνευσε την ταινία. Σύμφωνα μ’ αυτήν, η Sarah ακολουθούσε τις συμβουλές ενός μέντιουμ που επισκέφθηκε μετά τον θάνατο του συζύγου της. Το μέντιουμ επικοινωνούσε με τον άντρα της και της μετέφερε τα αιτήματά του. Το βασικότερο απ’ αυτά;

Να χτίσει τόσα δωμάτια όσα αρκούσαν για να χωρέσουν τα φαντάσματα όσων πέθαναν από τουφέκι Winchester.

Ο θρύλος μάλιστα λέει ότι ο ατελείωτος λαβύρινθος δωματίων μέσα σε δωμάτια, οι πόρτες που βρίσκουν σε τοίχους, τα παράθυρα που κοιτούν μέσα στο σπίτι και οι σκάλες που δεν οδηγούν πουθενά, ήταν μέρος ενός μεγαλεπήβολου σχεδίου της που είχε σκοπό να μπερδέψει τα φαντάσματα. Και μπορεί στιγμιότυπα που θα δούμε στην ταινία - όπως μια σεάνς όπου η Sarah καλεί τα πνεύματα - να μη συνέβησαν απαραίτητα στην πραγματικότητα, αλλά ο μπροστινός πυργίσκος του σπιτιού ονομάζεται μέχρι και σήμερα “η σκούφια της μάγισσας”.

Δείγμα των ενοχών της χήρας για πολλούς ήταν η απομόνωσή της. Έβγαινε πολύ σπάνια από την έπαυλη και είχε τη συνήθεια να κοιμάται σε διαφορετικά κάθε φορά δωμάτια (για να μην τη βρίσκουν τα φαντάσματα;). Τα πράγματα δυσκόλεψαν όταν ένας σεισμός κατέστρεψε 3 ορόφους του σπιτιού, αλλά δεν πτοήθηκε. Για την ακρίβεια, το προσωπικό την είχε βρει σε ένα υπνοδωμάτιο να κοιμάται μέσα σε ερείπια.

Η ίδια η Mirren μίλησε στους L.A. Times για την κατάσταση της Sarah. “Υπάρχουν πολλές ερμηνείες γι’ αυτήν. Ήταν Rosicrucian; Ήταν παραδοσιακή Χριστιανή; Ήταν στοιχειωμένη; Ήταν τρελή; Αν έχεις κάνει περιουσία από τον θάνατο, πρέπει να πληρώσεις το τίμημα, το ψυχολογικό και το πνευματικό. Και μπορώ να φανταστώ ότι οι άνθρωποι που κάνουν μέχρι και σήμερα την περιουσία τους πουλώντας όπλα, έχουν σταματήσει κάποια στιγμή - ειδικά εάν είναι Χριστιανοί - για να σκεφτούν, ‘Θα πληρώσω γι’ αυτό;”.

To ‘Winchester: The House That Ghosts Built’ θα κυκλοφορήσει στην Αμερική τον Φεβρουάριο του 2018 και στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάρτιο αντίστοιχα.

Φωτογραφίες: AP Photo/Marcio Jose Sanchez