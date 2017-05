Το τελευταίο τρέιλερ της ‘Wonder Woman’ είναι εδώ και είναι επικό

Για τρέιλερ που ξεκινάει με ένα κοριτσάκι να πέφτει για ύπνο, τα πράγματα κλιμακώνονται λίγο ακραία μέχρι το τέλος του παρακάτω τρέιλερ.

Για πολλούς από εμάς, η Wonder Woman ήταν το καλύτερο κομμάτι του ‘Batman v Superman’, οπότε η σόλο ταινία της, η πρώτη για γυναίκα υπερηρωίδα, είναι το καλοκαιρινό must. Must φανταζόμαστε είναι και για τις DC και Warner Bros. που ελπίζουν να ανακάμψει το franchise τους με μία ταινία που θα πείσει κριτικούς και κοινό ότι ακολουθούν ένα ξεκάθαρο όραμα.

Το τελευταίο, επικό τρέιλερ πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω με την αφήγηση, με πιο συγκεκριμένες αναφορές στο πλάνο όσων θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Diana. Οι κακοί της υπόθεσης - η Dr. Poison και ο Άρης, ο Θεός του Πολέμου - θέλουν να ξεφύγει τόσο πολύ η οδυνηρή κατάσταση του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου, που να βρεθεί ολόκληρος ο πλανήτης κυριολεκτικά σε κίνδυνο.

Η Diana, βέβαια, δεν πτοείται:

* To 'Wonder Woman' θα κυκλοφορήσει στις 8 Ιουνίου.