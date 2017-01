Τώρα μπορείς να ακούσεις τις ευχές του Trump με τη φωνή του Joker

Το animation είναι ένα μέσο που μπαίνει από τη φύση του εμπόδιο στην έκθεση των ηθοποιών που δανείζουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες. Διαφορετικά, όσο εμβληματικός είναι ο ρόλος του Luke Skywalker για τον Mark Hamill, άλλο τόσο θα ήταν για το ευρύ κοινό και ο ρόλος του ως Joker.

Ο ηθοποιός έχει κάνει πάνω από 10 δουλειές με την DC σε animated σειρές, ταινίες και videogames της εταιρείας, και είναι μακράν η αγαπημένη φωνή του Joker για όλους τους φαν που εκτιμούν το χαρακτηριστικό του γέλιο, τη σαδιστική του τρέλα και την παντελή αδυναμία του να δώσει δεκάρα για το οτιδήποτε.

this sounds like something the Joker would say right before releasing a swarm of killer bees into Gotham https://t.co/SyKsCHvyuh — Matt Oswalt (@MattOswaltVA) 31 Δεκεμβρίου 2016

Όταν ο Patton Oswalt πήρε την παραπάνω ιδέα από τον αδερφό του Matt, έκανε ένα shout-out στον Hamill και πολύ γρήγορα είχαμε και αποτελέσματα.

Ο Mark Hamill μας παρουσιάζει τον “Trumpster”:

Η καριέρα του “Trumpster” δε σταματάει εδώ όμως, αφού ο ηθοποιός χρησιμοποιεί την περσόνα για να τουϊτάρει ως Trump από χτες.

Who do you believe ME or your lyin' eyes? Since Meryl stole mean-tweets that should've been MINE- #TheTrumpster STRIKES BACK next Saturday! pic.twitter.com/GkI6lS757F — Mark Hamill (@HamillHimself) 9 Ιανουαρίου 2017

Washed-up loser @HamillHimself blew chance for power by not joining father-Winds up w/ no lines in #EpVII #SAD Never liked #StarTrek anyway! https://t.co/IDsWxhRsoH — Mark Hamill (@HamillHimself) 9 Ιανουαρίου 2017

Φτυστός.