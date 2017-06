Η Wonder Woman συνθλίβει το box office και τη φόρμουλα του Χόλιγουντ

Wonder Woman Week: Στις 8 Ιουνίου η 'Wonder Woman' φτάνει στις αίθουσες από την Tanweer και το PopCode αφιερώνει μια σειρά από θέματα στην πολυαναμενόμενη ταινία. Θα διαβάσετε προφίλ και αφιερώματα στην εμβληματική ηρωίδα, στις περιπέτειες και στις ενσαρκώσεις της, καθώς και συνεντεύξεις με την Gal Gadot και τον Chris Pine, και την σκηνοθέτιδα Patty Jenkins.

***

Ίσως είναι πολύ νωρίς για να βάλουμε το party hat και να φυσήξουμε την κόρνα με τις σερπαντίνες. Όπως συμβαίνει με όλα τα βαριά συστήματα που φτιάχνονται από ανθρώπους - και άρα είναι επιρρεπή στην παγιωμένη κατάσταση, τη συνήθεια, την παράδοση και τον φόβο για το ρίσκο και την αλλαγή - έτσι και με το Χόλιγουντ θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε αν η κοτρόνα που τοποθετεί η Wonder Woman στo οικοδόμημα της βιομηχανίας θα αντιμετωπιστεί ως ακριβώς αυτό. Μια κοτρώνα ή ένα απλό λιθαράκι.

Το ‘Wonder Woman’ είχε πολλά να αποδείξει - τα περισσότερα κιόλας απ’ αυτά βάρη που βρέθηκαν άδικα στους ώμους του.

Είναι η πρώτη σόλο ταινία υπερηρωίδας μετά το ‘Supergirl’ - αλλά δεν είναι δικό της πρόβλημα που φτάσαμε στο 2017 για να δούμε μια τέτοια, όταν οι υπερήρωες αναπτύσσονται σταθερά στο σινεμά από το 2000 και όταν το αντίπαλον δέος της DC κλείνει σε λίγο μια δεκαετία κυριαρχίας στο box office.

Είναι η πρώτη ταινία στα υπερηρωικά χωράφια (αν, βέβαια, τα αποδεχθούμε ως ξεχωριστό είδος και όχι ως δράματα, περιπέτειες ή οτιδήποτε άλλο που τυχαίνει να έχει για πρωταγωνιστές χαρακτήρες με τη δύναμη να ισοπεδώσουν τη Νέα Υόρκη) με γυναίκα σκηνοθέτιδα - αλλά δεν είναι δικό της πρόβλημα που οι γυναίκες σκηνοθέτησαν μόλις το 7% των 250 μεγαλύτερων ταινιών του 2016. Ή που η Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης ξεκίνησε έρευνα από το 2015 σε όλα τα μεγάλα στούντιο για διακρίσεις σε βάρος γυναικών σκηνοθετών, για να βγάλει φέτος πόρισμα που όχι μόνο τις επιβεβαιώνει, αλλά σε περίπτωση που δε βγει άκρη με τις κατηγορίες μέσω συνεντεύξεων και διακανονισμών, μπορεί να πέσουν και μηνύσεις.

Είναι, επίσης, η πρώτη ταινία με budget άνω των 100 εκατομμυρίων που ανατέθηκε σε γυναίκα σκηνοθέτιδα - αλλά δεν είναι πρόβλημα της ταινίας, ούτε της Patty Jenkins που η αποτυχία του ‘Elektra’ και του ‘Catwoman’ μεταφράστηκε σε αδυναμία των γυναικείων χαρακτήρων να φέρουν κόσμο στα ταμεία, και όχι σε αδυναμία των πολύ συγκεκριμένων αυτών πρότζεκτ να βλέπονται. Παρά την εξοικείωση της Jenkins όμως με μεγάλα για τη μικρή οθόνη budget στις τηλεοπτικές της περιπέτειες (οι πιλότοι που γύρισε για το ‘Exposed’ και το ‘The Killing’ κόστισαν πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας - ενδεικτικά αναφέρω ότι ένα επεισόδιο ‘Game of Thrones’ στοιχίζει περίπου 9), λίγες ώρες πριν την κυκλοφορία της ταινίας έπαιζαν τέτοια tweets.

#WonderWoman: Warner Bros. is gambling $150M with a filmmaker whose only prior big-screen credit was an $8M indie https://t.co/qpnKZheEef pic.twitter.com/LhidVdLxLd — Hollywood Reporter (@THR) 31 Μαΐου 2017

Let me fix that for you: "Warner Bros. is smartly investing $150m in a director whose last film won an Oscar."https://t.co/zYUTrpgdNT — Dan Casey (@DanCasey) 31 Μαΐου 2017

Weird that we didn't get this headline when Colin Trevorrow got 'Jurassic World' after doing a $2M movie... https://t.co/DTJiqsZhc8 — Marlow Stern (@MarlowNYC) 31 Μαΐου 2017

Η ίδια η Jenkins έχει αναφέρει πολύ διακριτικά για την αποχώρησή της από μία άλλη υπερηρωική ταινία, το ‘Thor: The Dark World’, ότι το γεγονός πως ήταν γυναίκα της έδωσε έναν λόγο παραπάνω να μην προχωρήσει με τη δουλειά.

Υπήρξαν πρότζεκτ που ήρθαν στον δρόμο μου που έμοιαζαν προβληματικά. Και σκέφτηκα, ‘Αν το αναλάβω αυτό, θα είναι μεγάλη ζημιά για τις γυναίκες. Αν το αναλάβω γνωρίζοντας ότι θα είναι μπελάς και θα φαίνεται δική μου η ευθύνη, θα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Αν το κάνουν με κάποιον άντρα, θα είναι ένα ακόμη λάθος που έκανε το στούντιο. Αλλά με μένα θα μοιάζει σαν να τα θαλάσσωσα και αυτό θα έστελνε ένα πολύ κακό μήνυμα.

Σε συνέντευξή μας μαζί της που θα δεις σύντομα μέσα από το PopCode, παραδέχεται ότι προσπαθούσε να μη σκέφτεται το βάρος όλων των πρωτιών της ταινίας. Δεν υπήρχε, άλλωστε, κάτι που θα μπορούσε να κάνει γι’ αυτό, πέρα από το να κάνει όσο καλύτερα μπορούσε τη δουλειά της.

(στιγμιότυπο της συνέντευξής μας με την Patty Jenkins)

Το ‘Wonder Woman’, λοιπόν, γεννήθηκε φεσωμένο με την απαίτηση να γίνει σταθμός για τις γυναίκες στο σινεμά. Κάτι έστω και ελάχιστα λιγότερο μεγαλοπρεπές, θα ήταν μάλλον το φιάσκο που θα επιβεβαίωνε θεωρίες στερεωμένες σε δοκάρια ξυλοπόδαρου. Για καλό δικό της και του σινεμά γενικότερα ωστόσο, η ταινία είναι ήδη το ορόσημο που απαιτούσε η βιομηχανία να είναι.

I want to send out the deepest and sincere THANK YOU to all of you who made this so. YOU have helped us make change. Amazing!! #wonderwoman pic.twitter.com/vQQQfOzPyM — Patty Jenkins (@PattyJenks) 5 Ιουνίου 2017

Με τα 100,5 εκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωσε το πρώτο τριήμερο της κυκλοφορίας της στην Αμερική - και άλλα 122,5 εκατομμύρια από τις υπόλοιπες 55 αγορές όπου άνοιξε (άλλες αγορές-κλειδιά που είναι ακόμα σε αναμονή πρεμιέρας είναι Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία και Ισπανία) - το ‘Wonder Woman’ όχι μόνο ήταν η ταινία της εβδομάδας, αλλά έκανε μια τρομερά τονωτική ένεση στο αμερικανικό box office που δύο εβδομάδες πριν έκανε τις χαμηλότερες επιδόσεις εδώ και 15 χρόνια σε Memorial Weekend, με το άνοιγμα των νέων ‘Πειρατών της Καραϊβικής’. Το ντεμπούτο της είναι καλύτερο από αυτό του ‘Iron Man’ και των δύο πρώτων ταινιών ‘Captain America’ και ‘Thor’, ενώ από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή έπεσε μονάχα 16% σε εισιτήρια - μια πολύ μικρή πτώση ισότιμη με το -18% του ‘Guardians of the Galaxy’ και η βασική ένδειξη που έχουμε ότι η ταινία θα έχει πολύ γερά πόδια στο μέλλον της κυκλοφορίας της. Ειδικά με το boost που θα πάρει από τις πολύ καλές κριτικές της (αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 93% στο Rotten Tomatoes).

Μέσα από αυτή την τεράστια επιτυχία εμείς θα κρατήσουμε μια υποσημείωση που θεωρητικά δεν είναι καν υποσημείωση μιας που βρίσκεται σε όλες τις επικεφαλίδες του αμερικανικού Τύπου αυτή τη στιγμή. Απλά επειδή το Χόλιγουντ έχει μνήμη χρυσόψαρου προς το παρόν προσέχουμε για να έχουμε.

Η Wonder Woman έσπασε τη φόρμα του 60% άντρες - 40% γυναίκες του αγοραστικού κοινού των υπερηρωικών ταινιών και ανέβασε το 40% σε 52% για πρώτη φορά. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει απλά το αυτονόητο, ότι δηλαδή εάν μαρκετάρεις μια ταινία στις γυναίκες εκείνες θα σε τιμήσουν με την παρουσία τους. Αυτό το 48% που περίσσεψε και δεν ανήκει στο γυναικείο φύλο, καταρρίπτει και την επικρατούσα στο Χόλιγουντ ιδέα ότι το ανδρικό κοινό δε θα δει ταινίες με κεντρικούς χαρακτήρες γυναίκες. Η ταινία, μάλιστα, είναι το τρίτο φιλμ σε μια σειρά πρόσφατων ταινιών που απέδειξαν ότι τέτοιες στερεοτυπικές ιδέες είναι οι δεινόσαυροι και οι ίδιες ο μετεωρίτης.

Λίγους μήνες νωρίτερα, το ‘Hidden Figures’, μία ταινία με πρωταγωνίστριες τρεις μαύρες γυναίκες, έφερε 6 φορές πίσω τον προϋπολογισμό της, και το ‘Get Out’, ένα θρίλερ με τον μαύρο, άσημο στην Αμερική πρωταγωνιστή Daniel Kaluuya, σε σκηνοθεσία του μαύρου σκηνοθέτη και γνωστού κυρίως για την κωμική του σειρά σκετς, ‘Key and Peele’, Jordan Peele, έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 246 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Όσα περισσότερα τέτοια παραδείγματα γεννήσει η βιομηχανία - όσα θα αποφασίσει να επιτρέψει να γεννηθούν μάλλον - τόσο περισσότερο θα ραγίζει η πολυφορεμένη φόρμουλα.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Με την Jenkins να συζητά ήδη για το sequel και τη Wonder Woman να ετοιμάζεται να υπερασπιστεί ξανά την ανθρωπότητα στη ‘Justice League’ του Zack Snyder, η υπερηρωίδα δεν έχει κερδίσει μόνο το box office, αλλά και την υποστήριξη ακόμα και ηθοποιών όπως του Chris Hemsworth, του Mark Ruffalo και της Lupita N’yongo που βρίσκονται στο αντίπαλο μαρβελικό στρατόπεδο.

Οπότε δεν είναι αργά να ευχηθούμε για wonders, ε;

(Συγνώμη, έπρεπε).

I think she'd kick Thor's a** — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) 3 Ιουνίου 2017

Waited my whole life for this live action Wonder Woman movie and it did not disappoint... #ReadyToCrushInjustice #ItsAboutToGoDown #WonderWoman #WhollRunTheWorld? #Grrrrls!!! #Studio189 @studiooneeightynine #FashionRising A post shared by rosariodawson (@rosariodawson) on Jun 3, 2017 at 7:19pm PDT

Female lead. Female director. Female empowerment. #wonderwoman #warriorwithin #diversity #LovedIt #diverseCast A post shared by Octavia Spencer (@therealoctaviaspencer) on Jun 2, 2017 at 2:49pm PDT

#WONDERWOMAN Ok ladies, now let's get in formation. @gal_gadot #PattyJenkins A post shared by Jessica Chastain (@jessicachastain) on Jun 2, 2017 at 2:08pm PDT

Director @PattyJenks is breaking the box office and making herstory! WONDER WOMAN in theaters now! A triumph! Brava! pic.twitter.com/UWPd0aNS4a — Ava DuVernay (@ava) 3 Ιουνίου 2017

Great win for the biz. Fans loving the movie. So happy for my homegirl Gal! Awesome humanhttps://t.co/xjhIlIOkmV — Dwayne Johnson (@TheRock) 3 Ιουνίου 2017

Many congrats to @PattyJenks and her awesome Wonder Woman on what looks to be an over 100 million opening weekend! — James Gunn (@JamesGunn) 3 Ιουνίου 2017

I got to see Wonder Woman by myself weeks ago so shut up there's already been a man-only screening.



Oh and it's a godddamn delight. pic.twitter.com/PHWQWxcIwN — Joss Whedon (@joss) 2 Ιουνίου 2017

Just had my world rocked by @PattyJenks and @GalGadot. Sobbing in the cinema. I'm now living a post- #WonderWoman life. #GameChanger pic.twitter.com/5zg9qMt0VY — Bryce Dallas Howard (@BryceDHoward) 4 Ιουνίου 2017

I just need my invisible jet. #WonderWoman pic.twitter.com/F2k2WQ7WcW — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 3 Ιουνίου 2017

Yay! "Wonder Woman" shatters box office with biggest female director opening. Ever. https://t.co/Ymnlz3MCVR # via @HuffPostEnt — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 4 Ιουνίου 2017

Genesis at 2 almost 3. She wanted to keep her fro. #WonderWoman

We're ready!!! #TBT pic.twitter.com/AHzuDMPgA0 — Viola Davis (@violadavis) 1 Ιουνίου 2017

I'm sooooooo excited to see @WonderWomanFilm this weekend. @PattyJenks is making HERSTORY! YES! CANNOT WAIT #wonderwoman — kerry washington (@kerrywashington) 3 Ιουνίου 2017

In these strange times you made your scintillating @WonderWomanFilm with an enchanting @GalGadot relevant & reassuring. Bravo @PattyJenks x — Ben Barnes (@benbarnes) 4 Ιουνίου 2017

#wonderwoman is everything I hoped for & more. The age of female superheroes is finally upon us & as a dad of 2 girls, I couldn't be prouder — Josh Gad (@joshgad) 3 Ιουνίου 2017

Love this. Loved @WonderWomanFilm. Excited to be (back) in the DCEU! ...and yes, it's a lil odd that Watchmen is on in my trailer right now. https://t.co/1lBtuPnaAz — patrick wilson (@patrickwilson73) 4 Ιουνίου 2017

A post shared by Constance Wu (@wonstancecoo) on Jun 5, 2017 at 1:53am PDT

*To 'Wonder Woman' κυκλοφορεί στις αίθουσες από την Tanweer στις 8 Ιουνίου.