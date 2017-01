Το one and only gadget που θα χρειαστείς μέσα στο 2017

To Xbox One διάγει τις καλύτερες μέρες του στον πλανήτη των videogames κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Η κυκλοφορία του αναβαθμισμένου Xbox One S τον Αύγουστο, έδωσε την απαραίτητη ώθηση, με την κοινότητα των gamers να εκτιμά και να εμπιστεύεται τη νέα κονσόλα της Microsoft. Οι αριθμοί, που λένε πάντα την αλήθεια, αναφέρουν την κατάκτηση της πρωτιάς τους τελευταίους μήνες σε αγορές όπως αυτές των ΗΠΑ, Αυστραλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία.

Σαφώς βελτιωμένη το τελευταίο διάστημα είναι η πορεία του Xbox One και στη δύσκολη αγορά της Ελλάδας, καταγράφοντας τα υψηλότερα μερίδια από την πρώτη μέρα λανσαρίσματος έως σήμερα. Είπαμε, η τύχη δεν έχει βάλει το χεράκι της εδώ ή, εναλλακτικά, ευνοεί τους δυνατούς. Και το Xbox One S είναι μια ισχυρή κονσόλα.

S stands for Super?

Για να μην δουλευόμαστε μεταξύ μας, οι άντρες τουλάχιστον, η εξωτερική εμφάνιση παίζει ρόλο και το Xbox One S ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά. Κομψό, ντελικάτο, 40% μικρότερο από το original Xbox One, με ενσωματωμένο τροφοδοτικό εντός της κονσόλας γιατί σε κανέναν δεν αρέσουν τα «τούβλα» στο σαλόνι του.

Κι αν οι φανερές χάρες διαπιστώνονται άμεσα, οι κρυφές είναι αυτές που ενδεχομένως κάνουν τη διαφορά. Ξεκινώντας από κάτι μη gaming, αλλά το ξεχωριστό πρέπει να επισημαίνεται, το Xbox One S είναι η μοναδική κονσόλα με δυνατότητα αναπαραγωγής Ultra HD Blu-ray δίσκων αλλά και streaming 4K περιεχομένου, από υπηρεσίες όπως Netflix. Για την ακρίβεια, η κονσόλα της Microsoft αποτελεί μία από τις πιο προσιτές και αξιόπιστες λύσεις στην κατηγορία των Ultra HD Blu-ray players.

Σπουδαίο ρόλο για την κορυφαία απεικόνιση παίζει και το υψηλό δυναμικό εύρος, HDR για να καταλαβαινόμαστε, το οποίο επεκτείνεται και στον τομέα του gaming, αρκεί βέβαια να το υποστηρίζει το παιχνίδι αλλά και να διαθέτεις την ανάλογη τηλεόραση. Αναβαθμισμένο είναι και το ασύρματο χειριστήριο Xbox, με την εργονομική λαβή, την αυξημένη εμβέλεια και την τεχνολογία Bluetooth, χάρη στην οποία μπορείς να παίξεις σε PC, tablets και smartphones με λειτουργικό Windows 10.

Επίσης, γνώριζες για τη δυνατότητα streaming των games που παίζεις στο Xbox One σε σταθερό ή φορητό υπολογιστή με Windows 10; Ε, ναι λοιπόν, γίνεται, κι έτσι απελευθερώνεις την τηλεόραση σε όποιον γκρινιάζει (μάνα, σύζυγο, παιδιά, σκυλιά). Επιπλέον, η περίφημη υπηρεσία Xbox Live είναι γνωστή για τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της εδώ και καιρό, απαραίτητη για τους λάτρεις του online gaming. Βέβαια, με μία συνδρομή Xbox Live Gold εξασφαλίζεις έως και 4 videogames δωρεάν τον μήνα και, πράγματι, προσφέρονται εξαιρετικοί τίτλοι, από το πάνω ράφι.

Τα δύο εκ των τεσσάρων games είναι του Xbox One και τα υπόλοιπα δύο του Xbox 360 τα οποία, όμως, χάρη στο backwards compatibility παίζονται και στη νέα κονσόλα της Microsoft. Αυτή είναι η απόλυτη ασίστ για να περάσουμε σε ένα ακόμα αβαντάζ του Xbox One, καθώς η βιβλιοθήκη τίτλων του Xbox 360 είναι τεράστια και εκλεκτή. Το τελευταίο διάστημα και με εντατικούς ρυθμούς, προστίθενται όλο και περισσότερα κορυφαία games που μπορείς να παίξεις από το ένδοξο παρελθόν (πλήρης λίστα εδώ). Ενδεικτικά ν’ αναφέρουμε το έπος Red Dead Redemption, την υπέροχη τριλογία Mass Effect, τα τρία BioShock, το Oblivion, το Fallout 3, τα τρία πρώτα Gears of War, το Alan Wake και πολλά άλλα.

Να σημειωθεί ότι όσα Xbox 360 games υποστηρίζουν τη συμβατότητα αυτή και τα έχεις ήδη, είτε σε δισκάκι είτε ψηφιακά, τότε μπορείς να τα παίξεις στο Xbox One χωρίς καμία χρέωση. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχάσουμε το πρόγραμμα Xbox Play Anywhere. Με έναρξη το 2016 και τους τίτλους Gears of War 4, Forza Horizon 3 και ReCore, τα παιχνίδια που «συμμετέχουν» τα αγοράζεις μία φορά ψηφιακά και έχεις τη δυνατότητα να τα παίξεις στο Xbox One αλλά ΚΑΙ στο Windows 10 PC σου, δίχως έξτρα κόστος. Το απόλυτο 2 σε 1 δηλαδή, με την υποσημείωση ότι πέρα από το οικονομικό όφελος, η πρόοδός σου σε ακολουθεί από τη μία πλατφόρμα στην άλλη και συνεχίζεις το παιχνίδι από κει που το άφησες.

ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΗΔΗ

Η κονσόλα, όσο δυνατή και να είναι, προσδιορίζεται από τα παιχνίδια της, είναι χιλιοειπωμένο μεν, χιλιόσωστο δε. Κι αν επιθυμούμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα, η επιτυχία της συναρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα αποκλειστικά games της. Και σε αυτόν τον τομέα, το Xbox One δεν έχει κάτι να φοβηθεί.

Το να μην ξεκινήσεις από τον Master Chief και το Halo 5: Guardians, έστω κι αν πρόκειται για τίτλο του 2015, ακούγεται ως ιεροσυλία. Επιστροφή στις ρίζες, δυνατό online multiplayer, εκρηκτικό co-op, με λίγα λόγια ένα first person shooter όπου η δράση αποκλείεται να σου λείψει. Παρεμπιπτόντως, αν είσαι fan, μην ξεχνάς και το Halo: The Master Chief Collection με τα Halo Combat Evolved Anniversary, 2, 3 και 4 να βρίσκονται εντός της συλλογής.

Σε πιο φρέσκα κουλούρια, πολύ καλό το Quantum Break, το τηλεοπτικής λογικής action adventure της Remedy (Max Payne, Alan Wake), το οποίο θέτει τις βάσεις για την εξέλιξη του μέσου. Επίσης, εξαιρετικό το Killer Instinct Season 3, συνεχίζει το φεστιβάλ ξύλου και εδραιώνει, μέσα από τις προσθήκες του, το εν λόγω fighting game στα καλύτερα του είδους.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Gears of War με το τέταρτο μέλος της οικογένειας, αποτελεί ένα must-have του Xbox One. Το shooter τρίτου προσώπου το οποίο πριν περίπου δέκα χρόνια δεν δυσκολεύτηκε να αφήσει για αρκετή ώρα την άνω γνάθο χωρίς την παρέα της κάτω, εξακολουθεί να γοητεύει και να εντυπωσιάζει κρατώντας ψηλά την ποιότητα, σε single αλλά και multiplayer.

Κι αν το Gears of War 4 πρέπει να βρίσκεται στη συλλογή σου πάση θυσία, τα λόγια είναι περιττά για το Forza Horizon 3. Θαυμάσιο το Forza Motorsport 6, όμως το open-world racing game της developer Playground έθεσε τον πήχη σε ύψος που δύσκολα προσεγγίζεται. Δεν πρόκειται απλώς για το κορυφαίο racer του 2016, δεν είναι μόνο τα υπέροχα γραφικά ή τα physics του. Τεράστιος χάρτης, απίστευτη ελευθερία, συγκλονιστικά events, ρόστερ αυτοκινήτων που θα ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό λάτρη των τεσσάρων τροχών, διαφορετικά τερέν για κάθε γούστο. Forza Horizon 3, υποκλινόμαστε.

ΤΙ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ;

Σεβαστό το παρόν, ακόμα καλύτερο το μέλλον; Για το 2017 έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον πέντε κυκλοφορίες (με τα έως τώρα δεδομένα) αποκλειστικών τίτλων, για την ακρίβεια στα πλαίσια του προγράμματος Xbox Play Anywhere που λέγαμε προηγουμένως. Για παράδειγμα, το run and gun platform game Cuphead έχει κάτι το ιδιαίτερο. Η αισθητική των καρτούν της δεκαετίας του ’30 σαγηνεύει το μάτι και ελπίζουμε να συνοδευτεί από εθιστικό gameplay και συγκλονιστικά boss fights.

Παιχνίδι επιβίωσης, ζόμπι, open world, το State of Decay 2 έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών κι όχι άδικα. Το ίδιο και το αυτό ισχύει και για το Sea of Thieves, τα πειρατικά games αποτελούν αγαπημένο θέμα, μόνο που το εν λόγω game μοιάζει ιδιαίτερα φιλόδοξο και θέλει να κανονιοβολήσει τα καθιερωμένα. Περιεχόμενο που δημιουργούν οι gamers, συνεργατικό παιχνίδι, open world περιβάλλον, όλα αυτά ακούγονται το λιγότερο ενδιαφέροντα.

Επόμενη στάση το δεν-μπορώ-να-περιμένω-άλλο Crackdown 3. Επτά χρόνια από την κυκλοφορία του δεύτερου παιχνιδιού της σειράς στο Xbox 360 είναι πολλά, και η αναμονή μας έχει πεθάνει. Είναι αυτή η sandbox τρέλα που σπάνια βρίσκεις σε ένα shooter τρίτου προσώπου, η απόλυτη καταστροφή που κυριαρχεί και διαλύει κάθε έννοια γραμμικότητας. Τώρα, αν είσαι λίγο πιο «τακτικός» τύπος, real-time strategy gamer δηλαδή, και το σύμπαν του Halo το νιώθεις σαν δεύτερο σπίτι σου, η απάντηση είναι απλή και λέγεται Halo Wars 2. Η συνεργασία 343 Industries και Creative Assembly ακούγεται πολλά υποσχόμενη, με το παιχνίδι να κυκλοφορεί στις 21 Φεβρουαρίου. Κλείνουμε με ένα βίντεο, έτσι για το καλό.