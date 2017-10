Assassin’s Creed στην Αρχαία Ελλάδα; Οι δημιουργοί μάς απαντούν

Το φθινοπωρινό Λονδίνο ήταν η καλύτερη επιλογή για να συνδέσει την Αθήνα με την Αρχαία Αίγυπτο ή αν θέλετε με πιο ακρίβεια, να συνδέσει το PopCode με το Assassin's Creed Origins. Τέλη Σεπτέμβρη και βρεθήκαμε στην βρετανική πρωτεύουσα για το παγκόσμιο media event του επερχόμενου ACO, ένα project για το οποίο οι άνθρωποι της Ubisoft κόπιασαν σχεδόν 4 χρόνια.

Το αποτέλεσμα όμως αυτής της δουλειάς είναι εντυπωσιακό και τους δικαιώνει απόλυτα. Ήταν άλλωστε ολοφάνερος ο ενθουσιασμός των ανθρώπων που δούλεψαν για το Assassin’s Creed Origins, μιλώντας στο PopCode. Συγκεκριμένα του Creative Director, Jean Guesdon και του Art Director, Raphaël Lacoste.

Και επειδή ζηλέψαμε (ίσως και πολύ) το γεγονός ότι το παιχνίδι με την οποίο γιορτάζονται τα 10 χρόνια του ACO διαδραματίζεται στην Αρχαία Αίγυπτο, μπήκαμε στον πειρασμό να τους φέρουμε στα μέρη μας. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να γίνει η αναπαράσταση του κόσμου της Αρχαίας Ελλάδας σε έναν μελλοντικό τίτλο του Assassin’s Creed;

Jean Guesdon, Creative Director

Ο Jean Guesdon θεωρείται βετεράνος στο χώρο με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στη συγκεκριμένη βιομηχανία. Μπήκε στην οικογένεια της Ubisoft το 2005 και ήταν μέλος της πρώτης ομάδα του Assassin’s Creed. Από το 2012 έως το 2014 ανέλαβε Creative Director του Assassin’s Creed IV Black Flag, ενώ από το 2014 διεύθυνε το Assassin’s Creed Origins με ένα ξεκάθαρο σκοπό: Να δώσει μια νέα πνοή στην εμπειρία του Assassin’s Creed στο ιδανικό σκηνικό για μία επική περιπέτεια: Την Αρχαία Αίγυπτο.

Είσαι στη συγκεκριμένη βιομηχανία τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι το ACO το απόλυτο όνειρό σου που έγινε πραγματικότητα;

"Ναι, αυτό το παιχνίδι είναι ξεκάθαρα η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου, αν σκεφτείς ότι ασχολήθηκα με αυτό 4 από τα 20 χρόνια που είμαι στο χώρο. Το ξεκινήσαμε αμέσως μετά το Assassin’s Creed IV Black Flag που ήταν το τελευταίο παιχνίδι που δουλέψαμε. Μετά από 4 χρόνια λοιπόν μπορώ να πω ότι αυτό ήταν το καλύτερο και το μεγαλύτερο project το οποίο διηύθυνα. Είναι το απόλυτο όνειρο, αυτό που οποιοσδήποτε στο χώρο θα ονειρευόταν. Και είναι και προσωπικό μου όνειρο, ειδικά από τη στιγμή που είχαμε να κάνουμε με αυτά τα χαρακτηριστικά. Πάντα με ενδιέφερε η αρχαία ιστορία, η Αίγυπτος, η Ελλάδα, η Ρώμη- γι' αυτό και το να δημιουργήσω ένα τέτοιο παιχνίδι ήταν όνειρο."

Δούλεψες λοιπόν πάνω σε αυτό το project σχεδόν τέσσερα χρόνια. Τι νιώθεις αυτή τη στιγμή βλέποντας το αποτέλεσμα ολοκληρωμένο;

"Απίστευτο! Είναι απίστευτο το συναίσθημα που νιώθω. Όταν ξεκινήσαμε πριν 4 χρόνια, όλο αυτό ήταν απλά μια ιδέα. Η αρχαία Αίγυπτος είναι το τέλειο σκηνικό για το AC. Είπαμε “πάμε να το κάνουμε”, αλλά δεν είχαμε τίποτα στα χέρια μας. Εμείς έπρεπε να τα φτιάξουμε όλα, να δουλέψουμε, να τα δημιουργήσουμε. Το να βλέπεις λοιπόν το παιχνίδι ολοκληρωμένο, να το παίζει ο κόσμος, να το απολαμβάνει ο κόσμος, είναι απίστευτο το συναίσθημα. Βλέπω τώρα το παιχνίδι και σχεδόν αναρωτιέμαι πως το κάναμε. Εγώ το έκανα; Εμείς το κάναμε; Είναι απίστευτο!"

Προφανώς και μιλάμε για την μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα σου, μέχρι την επόμενη.

"Ναι, είναι η μεγαλύτερη, μέχρι την επόμενη (σ.σ. χαμογελάει). Το ACO είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και νομίζω ότι είναι και ένα καλό παιχνίδι. Ο κόσμος του είναι απίστευτος, τα συστήματα τα ίδιο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορείς να παίζεις για δεκάδες ώρες."

Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι στην αναπαράσταση ενός ολόκληρου κόσμου, της αρχαίας Αιγύπτου;

"Όπως είπες και εσύ, έπρεπε να κάνουμε την αναπαράσταση ενός ολόκληρου κόσμου, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ξανά στο παρελθόν. Αυτό από μόνο του ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, Χρησιμοποιήσαμε νέες τεχνολογίες, σχεδιάσαμε πράγματα από την αρχή, αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις τις οποίες μόλις ολοκληρώναμε, τις διαδέχονταν άλλες προκλήσεις."

Αυτή τη στιγμή το AC γιορτάζει την 10η του έκδοση. Μπορείς να φανταστείς πώς θα είναι το παιχνίδι σε 10 χρόνια από τώρα;

"Όχι, δεν μπορώ να το φανταστώ πώς θα είναι σε 10 χρόνια, όπως δεν μπορούσα να φανταστώ το τώρα, όταν έπαιρνα μέρος και στην παραγωγή του πρώτου παιχνιδιού, πριν 10 χρόνια. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι μιλάμε πια για ένα παγκόσμιο franchise διασκέδασης το οποίο έχει ξεφύγει από τα όρια του παιχνιδιού και περιλαμβάνει και άλλα πράγματα όπως βιβλία, comics, ταινίες. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι το AC θα υπάρχει και σε 10 χρόνια από τώρα. Το πώς ακριβώς θα είναι το παιχνίδι δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί κάθε φορά δοκιμάζουμε να ξεπεράσουμε τα όρια και τους εαυτούς μας, ειδικά με το ACO. Αλλά νομίζω θα είναι εδώ και θα αφορά- όπως και τώρα- την ιστορία."

Αυτό το παιχνίδι έχει εκατομμύρια οπαδούς. Τι μήνυμα θέλεις να του στείλεις;

"Τους ευχαριστώ! Η κοινότητα του παιχνιδιού είναι απίστευτη και θέλω εκ μέρους όλης της ομάδας να τους ευχαριστήσω που είναι εδώ, που μας υποστηρίζουν Στην πραγματικότητα δουλεύουμε γι' αυτούς, για όλους τους παίκτες που απολαμβάνουν το παιχνίδι. Βάζουμε την καρδιά μας και την αφοσίωσή μας σε αυτό το παιχνίδι και ξέροντας ότι η δουλειά μας είναι πολύ σημαντική γι' αυτούς τους ανθρώπους, νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Τους ευχαριστούμε! Είναι ένα κίνητρο να βλέπεις την σπίθα στα μάτια τους όταν παίζουν το παιχνίδι, το πάθος που έχουν. Μας δίνουν έμπνευση."

Το AC έχει να κάνει πάντα με την ιστορία. Και η φιλοδοξία σας είναι να κάνετε την ιστορία... παιδική χαρά για όλους. Υπάρχει σκέψη στο μέλλον να δούμε ένα AC στην αρχαία Ελλάδα, όπως βλέπουμε το ACO στην Αίγυπτο;

"Δεν μπορώ να σου απαντήσω με βεβαιότητα τη συγκεκριμένη ερώτηση. Ξέρω όμως ότι αυτή είναι η ομορφιά του συγκεκριμένου franchise: το ότι έχει να κάνει με την ιστορία που είναι η κορωνίδα, το κέντρο του σύμπαντός μας. Μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε και όποτε θέλουμε στον χρόνο."

Δηλαδή να ελπίζουμε;

(σ.σ χαμογελάει). "Πολλά υπέροχα και ενδιαφέροντα μέρη μας περιμένουν. Η Αρχαία Ελλάδα, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Λατινική Αμερική. Υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες, έχουμε τόσο υλικό για να συνεχίσουμε την εξερεύνηση της ιστορίας, οπότε ναι- μπορείς και εσύ να συνεχίσεις να ελπίζεις."

Μία γεύση παίζοντας Assassin’s Creed Origins:

Raphaël Lacoste, Art Director

Ο Raphaël Lacoste ήταν Art Director σε αρκετούς τίτλους της Ubisoft όπως στο Prince of Persia και το Assassin’s Creed. Άφησε για λίγο τη βιομηχανία των video games για να δοκιμάσει στον κινηματογράφο δουλεύοντας σε ταινίες όπως Terminator Salvation, Journey to the Center of the Earth, Death Race, Immortals 2011, Repo Men, Jupiter Ascending. Το 2009 επέστρεψε στα video games πρώτα ως Senior Art Director της Electronic Arts και στη συνέχεια ως Franchise Art Director στο Assassin’s Creed Franchise. Τον πετύχαμε στο Λονδίνο λίγο καιρό μετά τις διακοπές του στα Μετέωρα και την Κέρκυρα.

Ξεκινήσατε τη δημιουργία του ACO πριν από σχεδόν 4 χρόνια. Τι αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή, βλέποντας τον κόσμο να παίζει το παιχνίδι;

"Είναι φανταστικό το συναίσθημα γιατί είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που παίζεται πλέον το παιχνίδι. Είναι ένα πολύ όμορφο και πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Και είναι ακόμα πιο φανταστικό αυτό που νιώθουμε γιατί ήταν και πολύ δύσκολο να φτιάξουμε το ACO. Τέσσερα χρόνια πριν, ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση να δημιουργήσουμε το ACO. Παίζοντας όμως τώρα το παιχνίδι, δεν φαίνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε αλλά το πάθος που είχαμε και η προσπαθεί να ξεπεράσουμε τα όρια σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Φαίνεται ότι πρόκειται για κάτι αληθινά πολύ πολύ μεγάλο."

Έπρεπε να αναπαραστήσεις την αρχαία Αίγυπτο. Πρέπει να ήταν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της καριέρας σου.

"Ακριβώς, ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου γιατί πρόκειται για ένα χαμένο κόσμο. Σχεδόν τίποτα δεν έχει απομείνει από εκείνη την εποχή γι’ αυτό και έπρεπε να επαναπροσδιορίσουμε και ξαναεμφανίσουμε πολλά μέρη. Μιλήσαμε με ιστορικούς για να πάρουμε έμπνευση και κάποιες αναφορές, αλλά υπήρχαν πολλά μέρη που έπρεπε πάλι να τα εμφανίσουμε. Ήταν για εμάς μία μεγάλη πρόκληση, αλλά επίσης ήταν και για τους καλλιτέχνες μία φανταστική ευκαιρία να εκφραστούν και να φέρουν κάτι νέο στο τραπέζι. Για παράδειγμα, όταν πήγαμε στην Αλεξάνδρεια ξέραμε ότι υπάρχουν αυτού του είδους τα κτίρια και οι πέτρες, αλλά έπρεπε να δημιουργήσουμε μια ολόκληρη πόλη χρησιμοποιώντας τη φαντασία."

Αυτό λοιπόν ήταν και το πιο δύσκολο κομμάτι, να δημιουργήσεις κάτι που δεν υπάρχει.

"Ναι. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο αλλά επίσης ήταν και το πιο ενδιαφέρον. Όπως όταν θέλεις να ζωγραφίσεις κάτι και είσαι μπροστά από έναν άσπρο καμβά. Πάντα είναι αγχωτικό να ξεκινήσεις με μία λευκή σελίδα αλλά είναι και πολύ συναρπαστικό να πρέπει εσύ να δημιουργήσεις"

Να παίξεις με τη φαντασία σου.

"Όπως το λες. Το καλοκαίρι που βρέθηκα στην Ελλάδα, έβλεπα πώς είναι αυτή τη στιγμή τα αρχαία μέρη, οι ναοί και σκεφτόμουν πόσο πολύ θα ήθελα να τα δω πριν 2.000 χρόνια, στα χρώματα της εποχής. Οι ιστορικοί μπορούν να σου δώσουν κάποιες αναφορές, αλλά εσύ είσαι αυτός που πρέπει να βάλεις τη φαντασία σου να δουλέψει. Κάτι που επίσης είναι και πολύ συναρπαστικό."

Τι να περιμένουν οι φίλοι του παιχνιδιού από το ACO;

"Πρώτα, θα έχουν το αίσθημα ότι παίζουν ένα παραδοσιακό παιχνίδι Assassin’s Creed. Ένα παιχνίδι όμως στο οποίο φέραμε πολλά νέα πράγματα στο τραπέζι, μετατρέποντάς το σε μία πολύ διαφορετική εμπειρία. Η Αρχαία Αίγυπτος εξιτάρει τη φαντασία και ελπίζουμε να φέρουμε νέο κόσμο στο franchise του AC, κάτι που πιστεύω ότι θα συμβεί. Δεν είναι όμως μόνο η οπτική επαφή αλλά και τι μπορείς να κάνεις εσύ σε αυτόν τον κόσμο. Έχεις τόσο πολλά να κάνεις με την εξερεύνηση του αετού, γιατί φτιάξαμε το παιχνίδι όχι μόνο με την προοπτική του παίκτη αλλά και την εικόνα από ψηλά. Μπορείς για παράδειγμα να κάνεις εξερεύνηση με τον αετό εντοπίζοντας τους εχθρούς και στη συνέχεια να επιστρέψεις στον ήρωα. Υπάρχουν πολλά φανταστικά πράγματα που μπορείς να κάνεις στο ACO."

Μπορείς να φανταστείς το παιχνίδι στα επόμενα 10 χρόνια;

"Δεν ξέρω, προτιμώ να ζω το παρών, τη μία μέρα μετά την άλλη. Αυτό που έχουμε τώρα, αυτό που βλέπουμε τώρα στο ACO είναι κάτι που εκπλήσσει ακόμα και εμάς. Αν είχαμε αυτό το όραμα στην αρχή του παιχνιδιού θα μοιάζαμε με τρελοί. Όλο αυτό προέκυψε μέσα από τη δουλειά, οπότε έτσι θα συνεχίσουμε."

Έχεις δουλέψει και στη βιομηχανία του κινηματογράφου σε αρκετές ταινίες όπως το Terminator Salvation και Journey to the Center of the Earth. Ποια είναι πιο δύσκολη βιομηχανία, του κινηματογράφου ή των video games;

"Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Η βιομηχανία του κινηματογράφου είναι μία παλιά βιομηχανία και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Γιατί όταν μπαίνεις σε αυτή τη βιομηχανία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πιο παλιοί από εσένα, που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά. Έτσι έμαθα πάρα πολλά πράγματα εκεί, κάτι σαν σχολείο για μένα. Αλλά ταυτόχρονα ήταν πολύ τεχνικό περιβάλλον, αρκετά σεταρισμένο. Δούλευες με τον visual effercts supervisor, τον production designer, τον σκηνοθέτη και ήξερες ότι είχαν μία πολύ ισχυρή οπτική για το τι ήθελαν. Το πλαίσιο στο οποίο δούλευες ήταν ξεκάθαρο.

Αντίθετα στα video games, νομίζω ότι έχεις περισσότερη δημιουργικότητα. Σίγουρα έχω λιγότερες ευκαιρίες να μάθω πράγματα από ανθρώπους που ήταν πολλά χρόνια στο χώρο, όπως στον κινηματογράφο, αλλά είμαι πιο δημιουργικός. Όπως για παράδειγμα σε αυτό το παιχνίδι όπου πρέπει να δημιουργήσεις από το μηδέν πολλά πράγματα."

Στο ACO υπάρχουν κάποια πτυχές στην αρχιτεκτονική που θυμίζουν Αρχαία Ελλάδα. Πήρατε έμπνευση από αυτή όταν σχεδιάζετε κτίρια και σπίτια;

"Κοιτάμε σε κάθε πιθανή πηγή έμπνευσης και σίγουρα η αρχιτεκτονική στην Αρχαία Ελλάδα είναι μία πολύ δυνατή πηγή και τη λάβαμε υπόψιν. Μη ξεχνάμε ότι και η Κλεοπάτρα, που πρωταγωνιστεί στο παιχνίδι, είχε καταγωγή και από την Ελλάδα, ενώ και η Αλεξάνδρεια είναι πια πόλη ελληνορωμαϊκή. Κοιτάξαμε πολλά μέρη σχεδιάζοντας το παιχνίδι, όπως την Ολυμπία,την Έφεσσο, τους Ναούς στην Ελλάδα και μελετήσαμε αρκετά την ελληνορωμαϊκή αρχιτεκτονική."

Άρα η επόμενη πρόκληση είναι ένα AC στην Αρχαία Ελλάδα.

(σ.σ χαμογελάει) "Ποιος ξέρει; Ποιος ξέρει;"

***

Σύντομα θα έχετε τη δυνατότητα να παίξετε και εσείς το παιχνίδι και συγκεκριμένα στις 27 Οκτωβρίου σε Xbox και στις 7 Νοεμβρίου σε PlayStation4 και Windows PC. Εμείς, με αυτά που είδαμε στο Λονδίνο, ανυπομονούμε να το πάρουμε στα χέρια μας!