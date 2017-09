Το σύμπαν καταρρέει, ο Super Mario δεν είναι πια υδραυλικός

Πρόσφατα η Nintendo ανανέωσε το προφίλ του Mario στο σάιτ της, όπου όλοι οι χαρακτήρες συστήνονται. Ο Mario λέει για τον εαυτό του 'Χαμογελαστός, χαρούμενος και αγαπημένος όλων. Έχω ένα δίδυμο αδερφό τον Luigi. Είμαι καλός στα σπορ και είτε είναι τέννις είτε baseball είτε ποδόσφαιρο είτε αγώνες αυτοκινήτων θα το κάνω κουλ. Βασικά ήμουν και υδραυλικός πάρα πολύ παλιά. Αγαπώ την Princess Peach και αν βρίσκεται σε κίνδυνο θα πάω να την βοηθήσω. Θα νικήσουμε τους κακούς με πηδήματα και power-ups'.

O Mario το λέει ξεκάθαρα, ήταν υδραυλικός πάρα πολύ παλιά. Tώρα ασχολείται με τα extreme sports. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς σταμάτησε να είναι υδραυλικός η αλήθεια είναι όμως ότι στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει κάτι προβλήματα στην εταιρεία.

Τίποτα δεν μένει σταθερό σ' αυτή τη ζωή λοιπόν. Μπορεί σε 50 χρόνια από σήμερα, ένα παιδάκι να εκπλήσσεται όταν μάθει από ένα μελλοντικό αντίστοιχο Wikipedia, ότι ο Super Mario όταν ξεκίνησε ήταν υδραυλικός. Μόνο που στην πραγματικότητα o Mario όταν ξεκίνησε δεν ήταν υδραυλικός, αλλά ξυλουργός, και ήταν δευτερεύων χαρακτήρας στο 'Donkey Kong'. Μπορεί σε 50 χρόνια ο Luigi ή κάποιος που δεν έχει σχεδιαστεί ακόμη να είναι ο πρωταγωνιστής και να τα χει με την πριγκίπισσα, όπως κάποτε ο Harold Hamgravy ήταν ο πρωταγωνιστής του 'Popeye', το οποίο λεγόταν 'Thimble Theater', μέχρι που ο Popeye του έκλεψε τη δόξα και την Olive.

Ο σχεδιαστής του Mario, Shigeru Miyamoto, είχε πει ότι το επάγγελμα του Mario προσαρμόστηκε στις συνθήκες του παιχνιδιού. Στο 'Donkey Kong' το σκηνικό ήταν μία οικοδομή έτσι ταίριαζε να είναι ξυλουργός. Στα επόμενα παιχνίδια τα οποία λάμβαναν χώρα σε υπονόμους και σωλήνες ταίριαζε να είναι υδραυλικός. Μέχρι στιγμής ούτε η Nintendo ούτε o Miyamoto έχουν σχολιάσει αυτή την ιστορική αλλαγή. To Twitter όμως δεν το άφησε να πέσει κάτω έτσι απλά.

Us: Good morning! It's a beautiful day!



Nintendo: Mario is no longer a plumber.



Us: pic.twitter.com/CA4iNgOFbV — Joe-Joe and Kim! (@joejoehasfun) September 4, 2017

It's Labour Day and Nintendo fires Mario from being a plumber? This is why the working man needs a union. pic.twitter.com/Fyqqu2Dfxt — Scott Rüegg (@scottruegg) September 4, 2017

Mario was still a plumber the last time we lost a game. #WWWWWWWWWWWWindians pic.twitter.com/55yVUrdXEN — WWWWWWWWWWWWWindians (@Indians) September 5, 2017

Nintendo says Mario is no longer a plumber.

No word yet from Sega if Sonic intends to keep his commercial real estate license. — Stephen Pratt (@TheStephenPratt) September 5, 2017

Mario's been saving the goddamn Mushroom Kingdom for the past 20+ years no fucking shit he isn't a plumber anymore. https://t.co/btQ3ddGrMM — jonaTHOT (@AubreyStudios82) September 4, 2017

Mario is not a plumber anymore? Wtf? What about all the heavily-plumbing-based gameplay? — Kumail Nanjiani (@kumailn) September 5, 2017

If Mario isn’t a plumber anymore, does he drive cars now? Is this what Mario Kart 8 was preparing us for?



“It’s-a me, your Uber driver!” — Dannel Jurado (@DeMarko) September 4, 2017

Imagine if Mario was your actual plumber though. Come back from making him a cup of tea and find him jumping on your pet tortoise. Liability — Joe (@steamedhamms) September 4, 2017