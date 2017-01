Nintendo Switch: Ήρθε η ώρα της «Αλλαγής»;

Η παρουσίαση της ιαπωνικής εταιρείας στις 13 Ιανουαρίου μας έκανε σοφότερους σε ορισμένα πράγματα όσον αφορά στο Nintendo Switch. Σε κάποια άλλα θα έχουμε περισσότερα συμπεράσματα κάποιους μήνες μετά την κυκλοφορία της κονσόλας, βάσει των δεδομένων που έχουμε από Κιότο μεριά.

Προς το παρόν, αας αναλύσουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας για να ξεδιαλύνουμε λίγο την κατάσταση, καθώς το Switch φέρνει αρκετές νέες ιδέες στο τραπέζι.

Ζιβάγκο ή κοστούμι;

Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα τα διαδικαστικά. Το Switch θα λανσαριστεί παγκοσμίως στις 3 Μαρτίου, αν κι αυτό το παγκοσμίως έχει έναν αστερίσκο. Πάντως, στην Ελλάδα δεν χρειάζεται ν’ ανησυχούμε παρά την αρχική σύγχυση που προκάλεσε το δελτίο τύπου της Ninty όπου η χώρα μας δεν συμπεριλαμβανόταν σε αυτές που θα το χαρούν από την πρώτη μέρα. Σύμφωνα με την εταιρεία διανομής, αυτό έγινε εκ παραδρομής και θα έρθει κανονικότατα στις 3 Μαρτίου, σε τιμή 339 ευρώ.

Το Nintendo Switch μπορεί να χρησιμοποιηθεί σταθερό στην ειδική βάση (Dock), σε tablet mode (οθόνη αφής 6,2 ιντσών) ή ως φορητό. Τα δύο χειριστήρια, Joy-Con L και Joy-Con R, προσαρμόζονται στην κονσόλα για handheld mode και στο Joy-Con Grip για να διαμορφώσουν ένα ενιαίο controller, αποσπώνται, παίρνεις το ένα στο αριστερό χέρι και το άλλο στο δεξί, έχουν straps, χαμός. Η εικόνα είναι δυνατότερη, ενίοτε, από τις λέξεις, να πέσει το βίντεο.

Νομίζω ότι τώρα έγιναν όλα απολύτως κατανοητά, οπότε μπορούμε να περάσουμε σε μερικά ακόμη χρήσιμα στοιχεία. Ως φορητό ή σε tablet mode, θα παίζεις τα games σε ανάλυση 720p, ενώ όταν τοποθετείται στην ειδική βάση δύναται να φτάσει έως τα 1080p. Στην on the go μορφή του, η αυτονομία της μπαταρίας με μία πλήρη φόρτιση έχει να κάνει ξεκάθαρα με τη χρήση του (βλέπε τις απαιτήσεις του παιχνιδιού), από 2,5 έως και 6,5 ώρες. Για παράδειγμα, το The Legend of Zelda Breath of the Wild σε handheld mode (NAI, είναι launch game, βγαίνει κι αυτό στις 3 Μαρτίου μαζί με την κονσόλα) θα αντέχει βαριά 3 ώρες, όπως αναφέρει η ίδια η Ninty.

Ο αποθηκευτικός χώρος της βαλίτσας, συγγνώμη του Switch, είναι 32GB. Αν σου φαίνονται λίγα, και δικαία, υποστηρίζονται microSD κάρτες μνήμης και μάλιστα οι SDXC (256GB σίγουρα, ενδεχομένως και έως 2TB σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ninty). Επιπλέον, ή καλύτερα ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, θα είναι region free, τοπικιστικά ζητήματα τέλος, όλα τα games ξεκλείδωτα.

Το πραγματικά θολό σημείο, όμως, είναι οι online υπηρεσίες. Από το φθινόπωρο του 2017 θα προσφέρονται επί πληρωμή, θα υπάρξει δηλαδή ένα μεταβατικό στάδιο από τον Μάρτιο μέχρι τότε. Το ζήτημα είναι πως δεν ανακοινώθηκε το αντίτιμο της συνδρομής, ενώ το δωράκι για τα μέλη, ένα παιχνίδι NES ή SNES, δεν διευκρινίστηκε σαφώς αν θα μένει στον gamer ή θα αποτελεί κάτι σαν ενοικίαση για ένα μήνα και μετά πάπαλα.

Η Nintendo η παλιά η ορθόδοξη

Έχω την εντύπωση ότι με τα διαδικαστικά της παρουσίασης έχουμε ολοκληρώσει, με δεδομένο ότι δεν έγινε λόγος για την ισχύ του Switch. Βέβαια, αυτή φαίνεται να αφήνει αδιάφορη την εταιρεία, καθώς και το πιστό κοινό της, οπότε το θέμα είναι πως θα ψήσει τη μάζα. Είναι προφανές ότι η Ninty δεν ποντάρει στην (ιππο)δύναμη (σε επεξεργαστές, σε γραφικά, σε 4Κ, σε, σε, σε…), αλλά στον χαρακτήρα της. Και στο Wii, προς Θεού όχι στο U.

Όσο σπουδαία φαίνεται να είναι η multiconsole φυσιογνωμία του Switch, το κι έτσι κι αλλιώς και παντού και πάντα, άλλο τόσο μοιάζει να είναι η βαρύτητα που δίνει στα Joy-Con. Για την ακρίβεια, στο Joy-Con, γιατί στην πράξη πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται ως το ενιαίο controller της κονσόλας (σε χρώμα γκρίζο ή σε neon blue και neon red). Η ουσία είναι ότι η motion control φιλοσοφία του Wii επιστρέφει παθιασμένα, με ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο και γυροσκόπιο. Η εμπειρία υπάρχει, η διάθεση το ίδιο, έχει ενδιαφέρον να δούμε πως όλα αυτά θα μετουσιωθούν στα games.

Μάλιστα, τα Joy-Con θα ενσωματώνουν προηγμένη τεχνολογία δόνησης, HD Rumble με τ’ όνομα, διαφορετικού επιπέδου ανάλογα με τα τεκταινόμενα και την (ρεαλιστική) αίσθηση που «πρέπει» ν’ αποκομίσει ο παίκτης. Το σίγουρο είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν αποσπώνται, σε παιχνίδια-περιπτώσεις όπου ο gamer δεν είναι υποχρεωμένος να κοιτάει στην οθόνη της τηλεόρασης, π.χ. 1-2-Switch (κυκλοφορία 3 Μαρτίου). Το βίντεο θα σπεύσει και πάλι προς βοήθεια του γραπτού λόγου.

Ή, γιατί όχι και το Arms (άνοιξη 2017).

Ξαφνικά, περάσαμε στο πιο ουσιώδες ζήτημα που δεν είναι άλλο από τα games. Στο λανσάρισμα, πέρα από Zelda και 1-2-Switch, θα γίνουν διαθέσιμοι μόλις 3 έξτρα τίτλοι (Super Bomberman R, Skylanders Imaginators, Just Dance 2017), οι υπόλοιποι θα έρθουν σταδιακά. Ως ελπιδοφόρες περιπτώσεις, από πολύ έως λιγότερο, ακούγονται τα Mario Kart 8 Deluxe (28 Απριλίου) και Splatoon 2 (καλοκαίρι 2017), το αν-όλα-πάνε-καλά μαγικό open world Super Mario Odyssey (Χριστούγεννα 2017), δεν ξεχνώ και το Xenoblade Chronicles 2 (2017, έτσι αόριστα).

Βέβαια, εκτός των first party τίτλων, ως ευχάριστο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι 3rd party εταιρείες, όπως η ΕΑ και η Take 2 για παράδειγμα, επανέρχονται μετά το Wii U κάζο για να πραγματοποιήσουν μια προσπάθεια στήριξης του Switch κι ό,τι προκύψει. FIFA, NBA 2K, αλλά και Skyrim, Minecraft, Steep, Syberia 3, ανακοινώθηκε ότι θα μας έρθουν (κάποια στιγμή).

Τώρα το πως, τι διαφορές θα έχουν με τις εκδόσεις των PlayStation και Xbox, αν θα αξίζουν τον κόπο και πολλά άλλα ερωτήματα αυτού του τύπου, λυπάμαι αλλά έσπασε η μαγική μου σφαίρα και δεν μπορώ ν’ απαντήσω. Σε πιο οφθαλμοφανή θέματα, είναι προφανές ότι η αρχική launch λίστα είναι μικρή, ακόμα και για την προϊστορία της Nintendo. Ένας κούκος, ο οποίος θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα και σε άλλη φωλιά (Wii U, και μάλιστα σε φθηνότερη τιμή) θα φέρει την άνοιξη του Μαρτίου;

Ο συγκεκριμένος κούκος, μπορεί. Ναι μεν, αλλά…

Εμπρός Nintendo για μια κονσόλα νέα

Για να ευθυγραμμιστεί ο πρόλογος με τον επίλογο, αρκετά τα θετικά, υπάρχουν και δεδομένα αρνητικά, ορισμένα κυμαίνονται στη σφαίρα του άγνωστου. Το Switch είναι μια κονσόλα που προσπαθεί να φέρει κάτι καινούριο, να διαφοροποιηθεί με το σωστό τρόπο από τον ανταγωνισμό και, συνάμα, φωνάζει Nintendo από μακριά, βαθύ ΠΑΣΟΚ.

Πάντως, όσα κρύβονται μέσα στην πυκνή ομίχλη, δηλαδή τιμή, online, ποσότητα και ποιότητα κυκλοφοριών (και δη 3 party), είναι αυτά που θα κρίνουν το μέλλον του Switch. Η τιμή του βασικού πακέτου είναι medium well τσιμπημένη στη χώρα μας. 299 δολάρια δεν σημαίνει απαραίτητα και 299 ευρώ, όπως γνωρίζουμε καλά στη χώρα των φόρων. Η τιμή έγινε ασανσέρ στο εγχώριο λιανεμπόριο από τη μέρα της παρουσίασης και τελικά οριστικοποιήθηκε στα 339 ευρώ (με ΦΠΑ). Αυτές που σίγουρα μας πονοκεφαλιάζουν είναι οι τιμές των περιφερειακών, Joy-Con (ένα ή σε ζευγάρι), Pro Controller (αν το επιθυμεί κάποιος), Joy-Con Charging Grip (το απλό Grip δεν φορτίζει τα χειριστήρια) κι άλλων, από περιττά και ημι-απαραίτητα, έως φουλ απαραίτητα αν κάτι χαλάσει.

Στο online κομμάτι, μέχρι να μάθουμε το μπουγιουρντί, τι ακριβώς θα προσφέρεται ως μπόνους και με ποιο τρόπο, ακόμα και την ποιότητα των υπηρεσιών συγκριτικά με το κόστος, συμπέρασμα δεν βγαίνει. Το ίδιο και το αυτό ισχύει για την υποστήριξη των εταιρειών σε βάθος χρόνου, τι ports θα παίζουμε στο Switch, ακόμα και τη ροή τίτλων από πλευράς Nintendo (από ποιότητα δεν την φοβάμαι).

Άρα, εξαιρετικά συγκρατημένη αισιοδοξία για την ώρα. «Καλημέρα, Nintendo, καλημέρα»; Θα φανεί σύντομα.