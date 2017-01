10 μοντέλα που έπιασαν το μικρόφωνο

Η 10η είναι η Karen Elson. Η Elson διαθέτει πολύ περισσότερη φωνή από όση είναι απαραίτητη για τον κόσμο της pop μουσικής, για να βγάζει δίσκους. Γι’ αυτό και δεν τραγουδάει pop, αλλά folk. Ίσως γι’ αυτό στον κόσμο της μουσικής να είναι πιο γνωστή ως τραγουδίστρια και όχι ως μοντέλο, παρόλο που δούλεψε με Gaultier, Louis Vuitton, Versace, Yves Saint Laurent.

Παντρεμένη με τον Jack White, έβγαλε το πρώτο της άλμπουμ στην εταιρία του (Third Man Records), αλλά πρώτη φορά βρέθηκε να διασκευάζει μαζί με την Cat Power, το “I love you(me either)” σε μια συλλογή tribute στον Serge Gainsbourg.

Nico

Η βασίλισσα της κατηγορίας. Η απόλυτη Femme Fatale της rock. Η Kim Gordon και η Grace Slick έπονται. Αν κάποια μπορεί να πει ότι έκανε τα πάντα στη ζωή της, ήταν αυτή. 16 χρονών ήταν ήδη μοντέλο, μιλούσε 7 γλώσσες, το πρώτο της single ήταν με τον παραγωγό των Rolling Stones σε συνεργασία με τον Jimmy Page (Led Zeppelin), ήταν σε ταινία του Fellini, τα είχε με τον Alain Delon και τον Jim Morrison, πήρε πάρα πολλά ναρκωτικά και τραγούδησε με τους Velvet Underground και έφαγε καρέκλες από χίπηδες όταν τραγούδησε τον παλιό γερμανικό ύμνο στο Βερολίνο.

Άξιζε τον κόπο; Ακόμα και το The Marble Index να αφήσεις έξω (το πιο gothic πράγμα που είχε βγει μέχρι το ’68), το Chelsea Girl θα είναι για πάντα ένας κρυμμένος θησαυρός. Αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά. Velvet & Nico!

Twiggy

Μάλλον είναι το πρώτο καταγεγραμμένο super model στην ιστορία. Εντάξει μην κοιτάς τώρα. (Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό ήταν μπίζνα του FBI για να εντοπίζει τους παιδόφιλους.) Άλλη εποχή τότε όμως. Και η Liza Minnelli θεωρείτο τρομερά όμορφη, αργότερα και η Goldie Hawn. Έβγαλε αρκετά country album με αποστειρωμένη αγγλική προφορά και μάλιστα το πιο πρόσφατο ήταν το 2011.

Άξιζε τον κόπο; Όχι ιδιαίτερα. Αλλά και πάλι όμως, θα είναι για πάντα στο εξώφυλλο του Pin Ups του Bowie.

Samantha Fox

Κλασσική περίπτωση τσίχλας. Καλύτερα να μασάει παρά να τραγουδάει. Όχι ακριβώς μοντέλο, αλλά pin-up girl. Στην πορεία αποφάσισε ότι πρέπει να χαρακτηρίσει τα 80’s και να τους δώσει και τη δική της cult πινελιά. Disco-rock αγριάδα για πριν πέσουν τα σκυλάδικα, Bacardi cola και οξυζενέ, πολύ οξυζενέ. Ωστόσο, ήταν αρκετά θαρραλέα, ανάμεσα στις λίγες, ειδικά τότε, να αποκαλύψει ότι είναι ομοφυλόφιλη. Thumbs up!

Άξιζε τον κόπο; Εσύ τι λες; Και μόνο για του χορούς που έχουμε ρίξει όλοι (οι περισσότεροι μεθυσμένοι) με το “Touch me”, ε άξιζε.

Carla Bruni

Πρωτοκλασάτο μοντέλο στα 90’s για οίκους όπως Dior και Chanel, είχε σχέση με τον Mick Jagger (7 χρόνια), τον Eric Clapton και τον φιλόσοφο Raphaël Enthoven (παλιότερα έβγαινε και με τον πατέρα του). Το 2008 παντρεύτηκε το τότε πρόεδρο της Ιταλίας, Νικόλα Σαρκοζί. Κάποια στιγμή την λιγουρευόταν και ο Donald Trump και προφανώς το έδειξε λίγο πιο έντονα και τότε η Bruni είχε πει ότι «προφανώς είναι φρενοβλαβής». Το 2002 έβγαλε το πρώτο της άλμπουμ.

Άξιζε τον κόπο; Αναμφίβολα. Έστω και μόνο για το ντεμπούτο της, που το έβγαλε στην Naïve, μια εταιρία που τότε κυκλοφορούσε Marianne Faithfull, Muse, Pink Martini, Tindersticks και πολλά άλλα. Μελαγχολική και ενίοτε ερωτική γαλλική folk. Λέξη δεν καταλαβαίνω αλλά είναι πανέμορφο άλμπουμ.

Lou Doillon

Fun fact: Το μπουφάν που φοράει στη φωτογραφία είναι Tom Ford. Πετυχημένος σχεδιαστής μόδας και προσφάτως πετυχημένος σκηνοθέτης (Nocturnal Animals). Αν κάναμε άρθρο σχεδιαστές μόδας που έγιναν σκηνοθέτες, θα ήταν μόνος του. Η Lou Doillon είναι σίγουρα καλύτερη τραγουδίστρια από ότι μοντέλο. Είναι ετεροθαλής αδελφή της Charlotte Gainsbourg και κόρη της Jane Birkin και του Jacques Doillon και έχει κυκλοφορήσει 2 άλμπουμ μέχρι σήμερα.

Άξιζε τον κόπο; Και με το παραπάνω. Ολόκληρο το Places, το πρώτο της άλμπουμ, ξεχειλίζει από συναίσθημα, κι ας μην διαθέτει φωνάρα.

Kate Moss

Μετά τη Nico είναι η επόμενη πιο συνδεδεμένη με τη rock ιστορία. Και με τα ναρκωτικά. Από τον έναν εξαρτημένο στον άλλο. Johnny Depp, Bobby Gillespie, Pete Doherty. Δεν έχει δισκογραφία αλλά η φωνή της είναι που ακούγεται στη διασκευάρα των Primal Scream, “Some velvet morning”. Επίσης έχει παίξει στο video του “I just don’t know what to do with myself” των White Stripes και κάτι μου λέει ότι το ένιωθε στο πετσί της το κομμάτι. Και τέλος, πόσους τόνους μύθου ζυγίζει αυτή τη φωτογραφία;

Άξιζε τον κόπο; Ό,τι και να έκανε η Kate Moss αξίζει τον κόπο!!!

Naomi Campbell

Όχι δεν είναι εδώ για τη βιντεοκλιπάρα του “In the closet” με τον Michael Jackson. Ούτε για τη συμμετοχή της στο “Cool as ice” του Vanilla Ice. Είναι εδώ για τον ένα και μοναδικό δίσκο που έβγαλε το 1994, Babywoman και εκείνο το κάκιστο εξώφυλλο που θύμιζε το άλλο χειρότερο εξώφυλλο στην ιστορία της μουσικής, με την Millie Jackson να κάνει το νούμερο δύο.

Άξιζε τον κόπο; Σε καμία περίπτωση. Αλλά ευτυχώς το κατάλαβε κι αυτή και δεν ξαναπλησίασε σε μικρόφωνο. Ίσως μάλιστα να επέβαλλε στον εαυτό της περιοριστικά μέτρα με οποιοδήποτε στούντιο.

Milla Jovovich

Αρχικά θα το λέω για πάντα μέχρι να μη μείνει κανείς που να μην το έχω πει: Η Milla Jovovich πήγε λύκειο στο 5ο στη Χίο. Έντεκα χρονών έκανε το πρώτο της εξώφυλλο και στα 15 της έπαιξε στο Επιστροφή Στη Γαλάζια Λίμνη. Από τότε έχει σκοτώσει περισσότερα ζόμπι κι από τον Wesley Snipes. Το πρώτο της άλμπουμ το έβγαλε το 1994 και ο θρίαμβος επαναλήφθηκε το ’98. Συνεχίζει βέβαια μέχρι και σήμερα να μας λούζει με το μουσικό της ταλέντο, με διάφορα demo που ποστάρει. Επίσης έχει και ένα κανάλι στο youtube όπου ανεβάζει τα αγαπημένα της κομμάτια κάθε Δευτέρα. Εκεί τα πάει πολύ καλύτερα.

Άξιζε τον κόπο; Είμαι της γνώμης ότι όσο ταλέντο έχει σαν ηθοποιός, άλλο τόσο έχει και ως τραγουδίστρια. Τα συμπεράσματα δικά σου.

Grace Jones

Είναι έργο τέχνης! Αν δεν μετρούσε για τεμπελιά δεν θα έγραφα τίποτα άλλο και θα καθόμασταν να κοιτάμε τη φωτογραφία. Και αν η Naomi Campbell ήταν η μαύρη γαζέλα, τότε η Grace Jones ήταν ένας πάνθηρας, αγριεμένος, απρόβλεπτος και ασυγκράτητος (δες την εδώ, εκτός ελέγχου, να δέρνει έναν δημοσιογράφο του BBC που της γύρισε την πλάτη- καλά του έκανε!). Μπορεί να ξεκίνησε ως μοντέλο και μάλιστα πολύ πετυχημένο, να συνέχισε ως ηθοποιός (ποιος δεν την θυμάται ως Zula στο σίκουελ του Conan!) αλλά η μουσική της πορεία είναι πολύ σημαντικότερη. Οι ζωντανές εμφανίσεις της ήταν και εξακολουθούν να είναι πιο ακραίες κι από τις Bjork.

Άξιζε τον κόπο; Ίσως όσο καμία άλλη από αυτή εδώ τη λίστα (ε μαζί με τη Nico φυσικά).