Αποδομώντας τη Μάντισσα

Όχι δεν είναι τόσο βαρύγδουπο όσο ακούγεται. Απλά σπάμε τη 'Μάντισσα' σε κομμάτια και δεν καταλήγουμε κάπου. Τόνοι κλικ πατήθηκαν για την 'Μάντισσα' της Σάττι και αφού έγινε ποπ φαινόμενο οφείλουμε να μιλήσουμε και εμείς.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ήταν κάποτε μια κοπέλα που ήθελε να βρει τον έρωτά της και γι αυτό αποφάσισε να πάει σε ένα μέντιουμ. Αυτό που δεν διευκρινίζεται στο τραγούδι είναι αν η κοπέλα και ο αγαπημένος της ήταν μαζί και χωρίστηκαν ή αν δεν ήταν ποτέ μαζί και απλώς συμβουλεύτηκε ένα μέντιουμ για το πώς θα μπορούσε να βρει έναν αγαπημένο.

Η μάντισσα έδωσε χρησμό στην ερωτευμένη κοπέλα ότι ο καλός της είναι τόσο μακριά που για να τον βρει και να τον φιλήσει θα έπρεπε να ταξιδέψει πολλές θάλασσες. Ιδανικά θα έπρεπε να έχει και φτερά. Ξεκινώντας από την Ελλάδα και για να διανύσει μόνο θάλασσες υποθέτουμε ο αγαπημένος θα βρίσκεται σε κάποια ακτή της αμερικάνικης ηπείρου (Αθηνάς-Μεσόγειος-Γιβραλτάρ-Ατλαντικός-Κάπου στην Αμερική).

Το μέντιουμ προειδοποίησε την κοπέλα ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα έχει πολύ κακό καιρό και αυτό δεν θα πρέπει να την πτοήσει, γιατί αφού ξεπεράσει και αυτό το εμπόδιο θα μπορέσει να αγγίξει τον αγαπημένο. Την προειδοποίησε επίσης ότι θα νιώθει συνεχώς μοναξιά –λογικό αφού οι πολύ ερωτευμένοι και κολλημένοι με κάποιον γίνονται συνήθως απωθητικοί στους γύρω τους.

Μετά το χρησμό η κοπέλα πήρε τα πάνω της και άρχισε να δηλώνει παντού αποφασισμένα ότι θα αρχίσει να πετάει κόντρα στην κακοκαιρία για να πάει να βρει τον αγαπημένο. Πέρασε λίγος καιρός και η κοπέλα ξαναπήγε στο μέντιουμ και αυτή τη φορά της έδωσε έναν ακόμη πιο ακατανόητο χρησμό. Της είπε λοιπόν ότι αν θέλει να χαρίσει στον εαυτό της μια ζωή –ίσως εννοούσε δηλαδή να κάνει ένα παιδί με τον αγαπημένο- θα έπρεπε να στολίσει την ψυχή του αγαπημένου με χρώματα;

Είναι πολύ πιθανό μετά από τον δεύτερο χρησμό η κοπέλα να μπερδεύτηκε με το τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει τον αγαπημένο. Γι αυτό και ποτέ δεν μαθαίνουμε στην έκβαση του τραγουδιού αν τον βρήκε ή αν τον έψαξε και ποτέ τελικά. Το τραγούδι κλείνει με τις υποσχέσεις της κοπέλας ότι θα πετάει για να τον βρει. Δεν ξέρουμε αν τις τήρησε.

Ίσως η ανομολόγητα controversial πληροφορία του τραγουδιού.

ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Το βίντεο του τραγουδιού δεν έχει καμία σχέση με την πλοκή των στίχων. Όπως ξέρουμε όλοι γυρίστηκε στους δρόμους της Αθήνας. Για την ακρίβεια γυρίστηκε σε πέντε δρόμους, για ακόμη πιο ακρίβεια σε τέσσερις δρόμους και έναν πεζόδρομο. Αισχύλου- Σωκράτους-Ευριπίδου-Αριστογείτονος (ο προαναφερθείς πεζόδρομος)- Αθηνάς.

Η κάμερα όταν ξεκινά το πλάνο από ψηλά βρίσκεται στην Αισχύλου 39, αλλά η Σάττι αρχίζει να περπατά από λίγο πιο πίσω. Η διαδρομή που ακολουθούν η Σάττι και τα κορίτσια της ξεκινά από την Αισχύλου 37 και τελειώνει στην Αθηνάς 51. Δεν είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται στο βίντεο και κυρίως σε κάποιον που δεν ξέρει τους συγκεκριμένους δρόμους της Αθήνας. Είναι μόνο 260 μέτρα και διαρκεί 3 λεπτά όπως μας δείχνει και το καλό Google, πράγμα καθόλου στην πραγματικότητα περίεργο, αφού η λήψη είναι συνεχόμενη και τόσο διαρκεί και το τραγούδι.

Η διαδρομή επίσης είναι μία διαδρομή που κανονικά δεν θα έκανες αν ήθελες να πας από την Αισχύλου 37 στην Αθηνάς 51, γιατί τις δύο οδούς χωρίζει μόνο η Ευρυπίδου. Τα κορίτσια μόλις πιάσουν την Ευρυπίδου κάνουν και μία παράκαμψη στην Σωκράτους για να περάσουν και από την αγορά της Αριστογείτονος, από όπου βγαίνουν στην Αθηνάς και τελειώνει το βίντεο.

ΤΟ SO YOU THINK YOU CAN DANCE

Ο χορογράφος Tasos Xiarcho και τουλάχιστον μία από τις χορεύτριες του κλιπ διαγωνίστηκαν στο So You Think You Can Dance. Ο Tasos Xiarcho είναι γνωστός στους κύκλους των βιντεοκλίπ και έχει συνεργαστεί και με την Φουρέιρα. Στο SYTYCD διαγωνίστηκαν πολλά από τα κορίτσια της χορευτικής ομάδας που έχει όπως η Νεφέλη Θεοδότου, που πέρασε και στα live.

ΤΟ ΜΟΝΟΠΛΑΝΟ

Σκηνοθέτες του κλιπ είναι η ομάδα Kimino, που αποτελείται από τους φίλους Νικόλα Πάσσαρη και Ανδρέα Χαλικιά. Το μονοπλάνο είναι μία πολύ απαιτητική τεχνική αφού δεν επιτρέπεται να γίνει ούτε ένα λάθος καθόλη τη διάρκεια της λήψης. Οι ταινίες με μονοπλάνα μετρούνται στα δάχτυλα και έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται μετά την έλευση του ψηφιακού φιλμ. Τελευταία ταινία με μονοπλάνο που είχε αρέσει πολύ ήταν το γερμανικό 'Victoria' του 2015. Τα βίντεοκλιπ με μονοπλάνο είναι και πάλι απαιτητικά αλλά πιο εύκολα λόγω μικρού χρόνου γι αυτό είναι και περισσότερα. Η “Μάντισσα” κατηγορήθηκε ότι αντέγραψε το 'Hideaway' της Kiesza, αλλά στην πραγματικότητα κλιπ με αυτή την τεχνική γίνονται εδώ και πολλά χρόνια και σε διαφορετικές μορφές. Όταν ρωτήθηκαν οι σκηνοθέτες ότι είχαν πιο πολύ στο μυαλό τους το 'Wannabe' των Spice Girls. Μια ωραία λίστα κλιπ με μονοπλάνο εδώ, και για να το πάμε πιο μακριά να και μερικά από τα διασημότερα κινηματογραφικά μονοπλάνα ever.