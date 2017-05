Πέθανε ο Chris Cornell, μία εμβληματική φιγούρα της grunge σκηνής

Είναι αρκετά γραφικό να χωρίζουμε τους καλλιτέχνες σε κατηγορίες, για να κερδίσουμε τον όγκο του εύκολου τσιτάτου. Αν πρέπει όμως να κατατάξεις κάπου τον Chris Cornell, τον βάζεις στους αρχιτέκτονες. Γι’ αυτό και ο θάνατός του στα 52 του χρόνια, αναλογικά με το πολύ χαμηλό προφίλ που κρατούσε στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή, θα κάνει κρότο.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής ήταν ένας από τους ιδρυτές της grunge μουσικής σκηνής που άνθισε στο Seattle και έκανε κατάληψη στο MTV των ‘90s, σημαδεύοντας όχι μόνο τις ηλικίες που διαμορφώνουν τους ανθρώπους, αλλά και τη μουσική στο γενικό πλαίσιο που εμπνέει τους επόμενους, και τους επόμενους, και τους επόμενους.

Ο Cornell των Soundgarden κέρδισε βραβεία Grammy για το ‘Black Hole Sun’ και το ‘Spoonman’, έγινε γνωστός για μια φωνή που χτυπούσε τέσσερις οκτάβες, σχημάτισε το supergroup των Audioslave μαζί με τους Tom Morello, Tim Commerford και Brad Wilk των Rage Against the Machine, έγραψε τραγούδια για τα σάουντρακ του ‘Machine Gun Preacher’ και ‘Casino Royale’, είχε δυνατές σόλο δουλειές, και είχε και κάμποσους τίτλους όπως ‘Rock’s Greatest Singer’ στο βιογραφικό του.

Soundgarden | 5.17.17 pic.twitter.com/uBC6rSXWg6 — Fox Theatre Detroit (@FoxTheatreDet) 18 Μαΐου 2017

Η οικογένειά του χαρακτήρισε μέσω εκπροσώπου “ξαφνικό και απρόσμενο” τον θάνατό του και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αναμονή του επίσημου πορίσματος από τους εξεταστές. Χωρίς να κάνουμε αόριστες υποθέσεις για την υγεία του, ο τραγουδιστής εκτός από νέος, ήταν και ενεργός στη μουσική μέχρι και μερικές ώρες πριν να φύγει, σε μια συναυλία που θα ήταν τελικά η τελευταία του.

Φωτογραφήθηκε, επίσης, πρόσφατα και στις πρεμιέρες της ταινίας ‘The Promise’ σε Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη, για την οποία είχε γράψει το ομώνυμο τραγούδι.

(Photo by Chris Pizzello/Invision/AP)

(Photo by Christopher Smith/Invision/AP)

