Unboxing το επετειακό 'OK Computer'

O Thom Yorke και τα φιλαράκια του μπορούν να πάνε τώρα σε κάποια παραλία του Σαρωνικού, να μαζέψουν φύκια, να τα βάλουν σε ένα ωραίο χαρτόκουτο, να γράψουν πάνω Silk Ribbons: A journey to the deep abyss of Radiohead και να μου το πουλήσουν. Θα το αγοράσω. Και θα καμαρώνω κιόλας σα γύφτικο σκεπάρνι.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Το OKNOTOK είναι στα χέρια μας. Στα δικά μου χέρια, γιατί δεν πρόκειται να αφήσω άλλα χέρια να περάσουν από πάνω του.

Φτιάξαμε, εγώ δηλαδή έφτιαξα, μάλλον το χειρότερο unboxing βιντεάκι στην ιστορία του παγκόσμιου unboxing. Είναι τραβηγμένο με το κινητό που έχω στερεώσει με τρομερή δεξιοτεχνία πάνω σε ένα κουρτινόξυλο, που η μια του μεριά ακουμπάει πάνω σε μια βιβλιοθήκη και η άλλη σε ένα ράφι. Είναι τόσο καλά σκηνοθετημένο που φαίνεται μέχρι και η καταπληκτική μου μούρη που καθρεφτίζει πάνω στο γυαλιστερό artwork του OK Computer.

Αυτά όμως είναι λεπτομέρειες. Ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ των 90’s, αυτό που για να το πούμε απλά, έθεσε τα θεμέλια για την επόμενη δεκαετία, μην πω χιλιετηρίδα και γίνω ακόμα πιο δραματικός, έκλεισε τα 20 του χρόνια. Πίστευα πως στο μυαλό μου είχε κλείσει πια αυτό το κεφάλαιο, αλλά τελικά έκανα λάθος. Η ζοφερή πραγματικότητα που κρύβεται στον πυρήνα του OK Computer, είναι αειθαλής και επίκαιρη όσο ποτέ.