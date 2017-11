Bang, bang με πολύ headbang

Αυτή η Δευτέρα 13 Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στο heavy metal. Στα πλαίσια του ‘Gimme Shelter Film Festival’ θα προβληθεί στις 19:30 το ‘Last Days Here’ και στις 22:00 το ‘We are twisted F***ing Sister’.

Για τις ταινίες θα μιλήσουν ο Χάκος Περβανίδης και ο Νίκος Τραγάκης από το Metal Hammer.

LAST DAYS HERE

Στα 70s οι Pentagram έκαναν μεγάλη επιτυχία στην underground metal σκηνή όντας πρωτεργάτες στο είδος της doom metal. 40 χρόνια μετά το συγκρότημα δεν είχε πάρει την αναγνωρισιμότητα που του άξιζε και ο frontman Bobby Liebling ζει απομονωμένος στο υπόγειο των γονιών του. Ένας ορκισμένος φαν αποφασίζει να βοηθήσει το συγκρότημα να επανακάμψει.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει το comeback των Pentagram και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν.

WE ARE TWISTED F***ING SISTER!

Το ντοκιμαντέρ του Andrew Horn παρουσιάζει μέσα από συνεντεύξεις την ιστορία των Twisted Sister από το ξεκίνημά τους στα bars του Long Island στις αρχές των 70s, μέχρι την εκτόξευσή τους στις αρχές της δεκαετίας του ’80.

Κάποιοι θεωρούσαν τους Twisted Sister αστείο, άλλοι τους χαρακτήρισαν ως την καλύτερη bar band του κόσμου. To σίγουρο είναι ότι ήταν από τους πρώτους που αντιστάθηκαν σε μια εποχή που τα μπαρ ζητούσαν μπάντες που να παίζουν χαμηλά και ήρεμα ώστε να ακούγονται οι συνομιλίες των θαμώνων.

Το 'We Are Twisted Fucking Sister!' ακολουθεί το συγκρότημα στην αρχή της πορείας τους όπου ως μια glam μπάντα έδινε 4 σόου τη βραδιά, 6 φορές την εβδομάδα, παίζοντας διασκευές σε bowling alleys του New Jersey, σε beach bars του Long Island και στα μεγάλα clubs των προαστίων, μέχρι την μεγάλη τους εμφάνιση στην τηλεοπτική εκπομπή 'The Tube', η οποία πυροδότησε την καριέρα τους.

INFO

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00

Gagarin205, Λιοσίων 205, Αθήνα. Tηλ: +30 2114112500

Η προπώληση γίνεται online στο viva.gr, τηλεφωνικά στο 11876 και στα Seven Spots, Reload Stores, Media Markt και Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης.

Τιμή Ημερήσιου Εισιτηρίου: 7 ευρώ (προπώληση & ταμείο).

H τιμή ημερήσιου εισιτηρίου ισχύει για όλες τις προγραμματισμένες προβολές και εκδηλώσεις της συγκεκριμένης ημέρας.

info@gimmeshelterfestival.com

www.gimmeshelterfestival.com

Facebook Page