Bang bang τη Δευτέρα στο Gagarin

Το 'Gimme Shelter Film Festival' θα πραγματοποιείται για κάθε Δευτέρα μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου στο Gagarin205.

Στη δεύτερη Δευτέρα του, δηλαδή στις 16 Οκτωβρίου, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε δύο μουσικά ντοκιμαντέρ το ένα μετά το άλλο.

Η βραδιά θα ξεκινήσει με την προβολή του ντοκιμαντέρ του Νίκου Τριανταφυλλίδη, 'Screamin’ Jay Hawkins: I Put A Spell On Me' και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η προβολή του 'The Rolling Stones: Crossfire Hurricane'.

Για τις ταινίες θα μιλήσουν ο Μωρίς Σιακκής, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας, και ο Γιώργος Μουχταρίδης, διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού 'Pepper 96.6'.

19:30 – 21:30 'Screamin’ Jay Hawkins: I put a spell on me'

O Νίκος Τριανταφυλλίδης, ιδρυτής του Gagarin205 και εμπνευστής του φεστιβάλ, άρχισε να γυρίζει το ντοκιμαντέρ 'Screamin’ Jay Hawkins: I put a spell on me' κατά τη διάρκεια των δύο συναυλιών που έδωσε ο Screamin’ Jay Hawkins στο Ρόδον το 1999 και το ολοκλήρωσε το 2001 λίγο μετά τον αναπάντεχο θάνατό του τραγουδιστή.

Εκτός από τον ίδιο τον Hawkins στην ταινία εμφανίζονται και μιλάνε για εκείνον διάφοροι φίλοι και συνεργάτες του, όπως ο Jim Jarmusch και η Diamanda Galas.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει ακόμη αρχειακό υλικό από συναυλίες, σκηνές από ταινίες όπου ο μουσικός εμφανίστηκε ως ηθοποιός καθώς και αρχειακό υλικό και ντοκουμέντα από τα διάφορα στάδια της καριέρας και της ζωής του.

22.00 – 00:00 'The Rolling Stones: Crossfire Hurricane'

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η προβολή του ντοκιμαντέρ του Brett Morgen του 2012 για τους Rolling Stones, το οποίο γυρίστηκε για την επέτειο των 50 χρόνων πορείας τους.

Το ντοκιμαντέρ πιάνει όλη την ιστορία τους από την αρχή, όταν έφηβοι ακόμη τη δεκαετία του '60s, παθιασμένοι με τα blues έκαναν τα πρώτα τους βήματα τη δεκαετία του ’60.

Στο φακό μιλάνε όλα τα μέλη του συγκροτήματος και οι διηγήσεις τους συνδυάζονται με αρχειακό υλικό από παλιότερες συνεντεύξεις, συναυλίες, δημοσιεύματα, πολλά από τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά.

INFO

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 19:00.

Gagarin205, Λιοσίων 205, Αθήνα. Tηλ: 2114112500

Η προπώληση στο viva.gr, στο 11876 και στα Seven Spots, Reload Stores, Media Markt και Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης.

Τιμή Ημερήσιου Εισιτηρίου: 7 ευρώ (προπώληση & ταμείο).

H τιμή ημερήσιου εισιτηρίου ισχύει για όλες τις προγραμματισμένες προβολές και εκδηλώσεις της συγκεκριμένης ημέρας.

Διαρκείας: 55 ευρώ

Το εισιτήριο διαρκείας ισχύει για όλες τις Δευτέρες του φεστιβάλ.

info@gimmeshelterfestival.com

www.gimmeshelterfestival.com

Facebook Page