Οι Scorpions σου κράτησαν συντροφιά σε όλες τις μεγάλες στιγμές

Οι Scorpions είναι ένα από τα γνωστότερα ροκ συγκροτήματα στον κόσμο.

Ακόμη και να μην ήσουν ποτέ μεγάλος φαν ξέρεις τα τέσσερα βασικά κομμάτια τους και σίγουρα μπορείς να σιγοτραγουδήσεις κάποιους στίχους από το 'Still Loving You', το 'Send me an Angel', το 'Rock you like a Hurricane' και φυσικά το 'Wind of Change'.

Στις 30 Οκτωβρίου, στο Gagarin θα προβληθεί το μουσικό ντοκιμαντέρ 'Scorpions: Forever and A Day' σε σκηνοθεσία Κatja Von Garnier.

Με αφορμή αυτό θυμόμαστε όλες τις μεγάλες στιγμές που ζήσαμε παρέα με τα τραγούδια τους.

Αγάπησες με το Still Loving You

Σε συνέντευξή του ο Rudolf Schenker, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Scorpions, είπε ότι το ‘Still Loving You’ γράφτηκε για μια σχέση που έχει τελειώσει και ξεκινά πάλι από την αρχή.

Στα χαρτιά είναι λοιπόν το τραγούδι της επανασύνδεσης, στις καρδιές μας όμως είναι όλα εκείνα μπλουζ που χορέψαμε ακούγοντάς το είτε ήταν κάποια αρχή είτε κάποιο τέλος.

Έκλεισες τα μάτια και Δάκρυσες με το ‘Send me an angel’

Το ‘Send me an angel’ έχει διαφορετική σημασία για τον καθένα από εμάς, γιατί είναι πιο αφαιρετική η λογική των στίχων του. Κι αυτό το χουμε χορέψει σε μπλουζ, αλλά και το χουμε ακούσει μόνοι μας στο δωμάτιο. Οι στίχοι του σου δίνουν κουράγιο, όταν αμφισβητείς τον εαυτό σου.

Πανηγύρισες με το ‘Rock you like a hurricane’

Ένα από τα γνωστότερα κομμάτια τους έχει χρησιμοποιηθεί σε ταινίες, σε σειρές, σε video games και φυσικά σε άπειρες αθλητικές οργανώσεις. Η αλήθεια είναι ότι μόνο το ‘Chariots of Fire’ και το ‘Eye of The Tiger’ βρίσκονται μαζί του στο βάθρο των νικητών. Το χρυσό, το ασημένιο και το χάλκινο απονείμετέ τα εσείς.

Ονειρεύτηκες με το ‘WIND OF CHANGE’

To ‘Wind of Change’ είναι ένα από τα σινγκλ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών και αν το περιορίσουμε σε Γερμανούς καλλιτέχνες κατέχει φυσικά το ρεκόρ πωλήσεων στον κόσμο. Γράφτηκε από τον Klaus Meine και κυκλοφόρησε το 1990.

Το έτος, ο τίτλος και το περιεχόμενό του δεν είναι καθόλου τυχαία μεταξύ τους. Το ‘Wind of Change’ είναι γραμμένο για την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου και είναι ένας ύμνος για την ενότητα και την ελπίδα. Οι στίχοι λένε “I follow the Moskva, down to Gorky Park, listening to the wind of change”. Ακολουθώ τον ποταμό Μόσχοβα ως το πάρκο Γκόρκι (στη Μόσχα) ακούγοντας τον αέρα της αλλαγής.

INFO

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:30 και η προβολή του ντοκιμαντέρ θα ξεκινήσει στις 21.40.

Gagarin205, Λιοσίων 205, Αθήνα. Tηλ: 2114112500

Η προπώληση στο viva.gr, στο 11876 και στα Seven Spots, Reload Stores, Media Markt και Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης.

Τιμή Εισιτηρίου: 7 ευρώ (προπώληση & ταμείο)

info@gimmeshelterfestival.com

www.gimmeshelterfestival.com

Facebook Page