Αυτή η σελίδα για τον Michael Jackson παραλίγο να μας πνίξει

Όλα ξεκίνησαν στις 22 Μαΐου 2016. Τότε, ένας μικρός θεός αποφάσισε να δημιουργήσει μία σελίδα στο Facebook για να ενημερώνει (σχεδόν) καθημερινά τον πλανήτη σχετικά με την ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ MICHAEL JACKSON.

Την ονόμασε 'Daily Updates on Michael Jackson's Health Condition' κι άρχισε να κάνει (σχεδόν) καθημερινά το εξής λιτό, σαφές, αλλά πλήρως κατατοπιστικό ποστάρισμα-ιατρικό ανακοινωθέν σχετικά με την υγεία του βασιλιά της ποπ:

Το πρώτο ποστάρισμα είχε 166 αντιδράσεις και 48 κοινοποιήσεις. Το τελευταίο (22/9) έχει τη στιγμή που γράφεται το κείμενο 8.500 αντιδράσεις και 823 κοινοποιήσεις. Στο μεσοδιάστημα υπήρξαν κάποιες περίοδοι που ο δημιουργός της σελίδας δεν έκανε νέα posts με αποτέλεσμα κάποιοι να κάνουν σχόλια του τύπου: ''Μεγάλε, δεν πόσταρες τόσο καιρό και νομίζαμε ότι αναστήθηκε''.

Μερικά εξίσου δυνατά σχόλια:

> 'Shit, I was really hoping he would get better...'

> 'God I wish that were me'

> 'Well i'll check in tomorrow and see how things are'

Σημειωτέον η σελίδα έχει αυτοπροσδιοριστεί ως 'Θρησκευτική οργάνωση'.

Ας ελπίσουμε ότι αύριο η κατάσταση του Michael Jackson θα βελτιωθεί.