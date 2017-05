Η Melentini και τα 10 τραγούδια που ενέπνευσαν το σάουντρακ του 'Άφτερλωβ'

Και ποιος σου είπε ότι οι ιστορίες αγάπης ξεκινούν με τη γνωριμία; Το 'Άφτερλωβ', της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας του Στέργιου Πάσχου, που έκανε πρεμιέρα την περασμένη εβδομάδα μας έπεισε ότι η πιο ουσιαστική αγάπη μπορεί να ξεκινήσει όταν μια σχέση έχει τελειώσει. Γιατί, όπως μας είπε και η πρωταγωνίστρια της ταινίας Ηρώ Μπέζου, όταν ο πραγματικός έρωτας σε φυλακίζει γιατί δε σε αφήνει να διατηρήσεις τη μάσκα σου, ένας χωρισμός πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Η κινηματογραφική μετά-αγάπη του 'Άφτερλωβ', λοιπόν, μεταδίδεται αυτόν τον καιρό από στόμα σε στόμα στις κινηματογραφικές αίθουσες, και η Melentini, υπεύθυνη για τη σύνθεση της ονειρικής, μουσικής μετά-αγάπης που στολίζει το σύμπαν, καταλαμβάνει το μουσικό stage του six d.o.g.s. την Πέμπτη 25 Μαΐου, σε μια γιορτή αφιερωμένη στην πρώτη εβδομάδα προβολής του 'Άφτερλωβ' στην Ελλάδα. Με τη συνοδεία των εκλεκτών συνεργατών της, the Running Blue Orchestra, η δημιουργός θα μοιραστεί μαζί μας τα τραγούδια και τις μουσικές που έγραψε για την ταινία αλλά και ένα μεγάλο μέρος της δισκογραφίας της.

Εμείς της ζητήσαμε να μας πει τι κινηματογραφικές μουσικές την ενέπνευσαν and the rest is history που διαβάζεις παρακάτω.

***

"Μέχρι πριν λίγο καιρό έβρισκα πως είμαι συναισθηματικά ταγμένη σε μινιμαλιστές συνθέτες ορχηστρικής μουσικής, με πρώτους Sakamoto, Mansell, Max Richter. Το τελευταίο διάστημα έχω επαναπροσδιορίσει και εκτιμήσει την αξία του soundtrack ως ένα μέσο για τον κινηματογράφο και όχι ως αυτόνομο έργο απαραίτητα. Θεωρώ ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν αρκεί μια εκλεπτυσμένη και υπέροχη μουσική ή μάλλον ότι αυτό δε μπορεί να δώσει απαραίτητα ταυτότητα σε μια ταινία.

Έχω όμως τόσο αναφορές στη θεματική μουσική όσο και στην πειραματισμούς, τη ζωντανή μουσική στο γύρισμα, την επεξεργασία των ήχων ηλεκτρονικά και αναλογικά , τα σύνθια , ώστε η εφαρμογή τους στην εικόνα να ταυτίζεται με το χώρο και το χρόνο, έτσι που να υπάρχει η αίσθηση ότι ακούμε ως θεατές αυτό που ακούν και οι χαρακτήρες στο ήδη αποτυπωμένο έργο".

Under the skin - Mica Levi, 2013

Ascenseur Pour L'Échafaud - Miles Davis, 1958

Bariera – Krysztof Komeda, 1966

Eraserhead - Alan R. Splet, 1982

Twin Peaks – Angelo Badalamenti, 1990

Doctor Who - Ron Grainer, Delia Derbyshire, 1963

O Δράκος - Mάνος Χατζιδάκις, 1956

Birdman – Antonio Sanchez, 2014

Pi – Clint Mansell, 1998

Suspiria - Goblin, 1977

+ bonus

Berberian Sound Studio – The Broadcast, 2012

***

* Melentini & The Running Blue Orchestra Live

Άφτερλωβ, δε μιούζικ

Πέμπτη 25 Μαΐου στις 21:00

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.00 - Είσοδος ελεύθερη

* Οι Running Blue Orchestra είναι οι:

Κώστας Αντωνίου/ ηλεκτρικό μπάσο

Bασίλης Ντοκάκης/ ηλ. κιθάρα, συνθεσάιζερ, programming , τραγούδι

Χρήστος Βίγκος/ τύμπανα