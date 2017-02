Επιτέλους μπορούμε να ξανακούσουμε μουσική

Να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι δεν είμαι hi-fi freak. Είμαι απλά ένα πρόβατο της μουσικής βιομηχανίας. Και ως αυθεντικό πρόβατο, πριν από δύο χρόνια, έσκασα πάνω από 400 ευρώ για να αγοράσω το Pono. Τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου υψηλής ποιότητας, ανώτερης και του βινυλίου, κατά τα λεγόμενα του Neil Young, ο οποίος είχε αναλάβει το όλο εγχείρημα. Τι μου έμεινε στο τέλος; Μια μεγάλης ομολογούμενος χωρητικότητας συσκευή ψηφιακών αρχείων , χωρίς σπουδαία διαφορά από οποιαδήποτε άλλη. Σίγουρα όχι την ακουστική επανάσταση που υποσχόταν.

Ένα χρόνο μετά και αφού ήδη έχω φάει το δούλεμα της αρκούδας από φίλους που γνωρίζουν, φτάνει στα αυτιά μου η είδηση. Δύο τύποι από την Αθήνα έχουν φτιάξει ένα αντίστοιχο πράγμα, μόνο που τη διαφορά την ακούς από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο. Έπρεπε να το ακούσω. Μέσω κοινού γνωστού κατάφερα να έρθω σε επαφή με τους κατασκευαστές αυτής της νέας συσκευής. Τον Βασίλη Τούνα και τον Αιμίλιο Ερμίδη. Μερικούς μήνες πριν, μου έκαναν μια επίδειξη με την πρώτη δοκιμαστική μορφή του player. Έπαθα σοκ. Δεν είχα ξανακούσει τέτοια ευκρίνεια ήχου. Ούτε από ακουστικά. Και δοκιμάσαμε ένα απλό mp3, ούτε καν flac. Έκανα αμέσως τη σύγκριση με το CD και ήταν 3-4 σκάλες παραπάνω. Το βάθος και το η καθαρότητα του ήχου ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα.

Ο Βασίλης Τούνας, είναι ηλεκτρονικός και ασχολείται με συσκευές ήχου εδώ και 20 χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι sound engineer και μέλος της εταιρίας Ideon Audio που συμμετέχει στη hi-end έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ο Αιμίλιος Ερμίδης, είναι τεχνικός πληροφορικής άλλα τόσα χρόνια (www.cea.gr), μανιακός με τη μουσική και την ποιότητα ήχου. Ένωσαν την τεχνογνωσία τους και την αγάπη τους για τον καλό ήχο και το αποτέλεσμα λέγεται Mambo Media Player και βρίσκεται ήδη στην τελική του μορφή. Έχει κάνει κάποια δειλά βήματα στο εξωτερικό, με ενθουσιώδεις αντιδράσεις από ανθρώπους της μουσικής και του ήχου.

Το Mambo Media Player είναι η best buy λύση για όσους ψάχνουν τον τρόπο να ακούσουν επιτέλους πραγματική μουσική. Για όσους έχουν βαρεθεί το συμπιεσμένο ήχο των mp3 που κάνουν τα πάντα να ακούγονται σε μια άμορφη ηχητική μάζα. Ένα χειροποίητο player, που αποδεικνύει ότι η υψηλή ποιότητα ήχου, δεν βρίσκεται σε πανάκριβα κουτιά και γίνεται να μην κοστίζει χιλιάδες ευρώ. Μπορεί κανείς να το βρει στο www.collybia.com, προς 163 ευρώ.

Τους συνάντησα λοιπόν για μια ακόμη φορά, για να μου λύσουν αρκετές απορίες.

***

Πρώτα από όλα θέλουμε να μας πείτε τι είναι αυτό;

Ένα media player. Ένα μηχανάκι (transport) δηλαδή, το οποίο καταφέρνει και μεταφέρει μέσα του πολλών ειδών πληροφορίες και τις στέλνει στο ηχοσύστημα σου σε άψογη ηχητική ποιότητα.

Τι τεχνολογία χρησιμοποιεί;

Χρησιμοποιεί το Time Domain Jitter Eliminator, της Sabre, κορυφαίας τεχνολογικής εταιρίας που ειδικεύεται στον ήχο. Το Time Domain Jitter Eliminator είναι τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται για να μειώσει τον «θόρυβο» στο ηχητικό φάσμα. Το τσιπάκι που χρησιμοποιούμε στο Mambo Media Player είναι το Sabre 9023p το οποίο δουλεύει ασύγχρονα για να έχει καλύτερη ποιότητα ψηφιακού κορεσμού σε σχέση με τη CPU του και έχει ενσωματωμένο στάδιο εξόδου, το οποίο το κάνει και αθόρυβο. Δεν ακούγεται δηλαδή «θόρυβος» από τα ηχεία (σ.σ. το λεγόμενο φύσημα).

Θα μας πείτε και τι είναι το DAC;

Το DAC είναι ένας Digital to Analog Converter. Ψηφιακός, αναλογικός μετατροπέας. Παίρνει τις πληροφορίες της CPU (από το RaspberryPi) που έχει μέσα το media player και τις μετατρέπει με τέτοιο τρόπο ώστε να τις καταλαβαίνει η υπόλοιπη αλυσίδα. Το στερεοφωνικό δηλαδή πρέπει να δει αναλογική πληροφορία. Εμείς μπαίνουμε εκεί ανάμεσα και φτιάχνουμε το μετατροπέα που παίρνει τα ψηφιακά στοιχεία από τον επεξεργαστή του Raspberry και τα μεταφέρει με τον κλασσικό αναλογικό τρόπο που χρειάζονται όλα τα στερεοφωνικά συστήματα.

Άρα αυτό το συνδέεις με τον κλασσικό τρόπο κόκκινο άσπρο στο στερεοφωνικό.

Ναι όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα cdplayers ή τα πικάπ.

Τι ακριβώς είναι το Raspberry;

Είναι ένας υπολογιστής τσέπης. Έχει επεξεργαστή, έχει μνήμη, σκληρό δίσκο(SDCard), θύρες usb. Αυτό που έχει κάνει η Raspberry, είναι να σου αφήσει ελεύθερα 40 πινάκια, καρφάκια, πάνω στo board, στα οποία μπορείς εσύ να επέμβεις και να του δώσεις οδηγίες για κάποια λειτουργία που θέλεις να εκτελέσει (να το προγραμματίσεις δηλαδή), να του βάλεις κάποια συσκευή που έφτιαξες, εν γένει να πειραματιστείς σε πάρα πολλά πράγματα που είναι πλέον συμβατά με αυτό. Εμείς του βάλαμε το DAC και το κάναμε media player.

Πώς επικοινωνεί το Mambo Media Player με τον υπολογιστή;

Δικτυακά. Ασύρματα ή ενσύρματα. Φτιάχνεις ένα φάκελο στον υπολογιστή σου και μετά τον μοιράζεσαι με το media player. Το συνδέεις είτε με ethernet είτε ασύρματα με wi-fi. Μπορείς να το χειριστείς είτε με pc, είτε με tablet είτε με android κινητά. Από οποιαδήποτε συσκευή έχει browser και μέσω ενός free περιβάλλοντος της Linux (Volumio). Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει σύνδεση ίντερνετ στο χώρο, γιατί το media player μπορεί να δουλέψει και ως router. Τα αρχεία σου μπορείς βεβαίως να τα περάσεις και σε ένα στικάκι ή με σκληρό δίσκο, κατευθείαν πάνω στο Mamboberry.

Τι θα ακούσει πρώτη φορά κάποιος από αυτό το μηχάνημα σε σύγκριση με το CD player ας πούμε;

Δεν έχει καμία σχέση με τα CD player. Η ποιότητα του είναι τουλάχιστον 2 φορές καλύτερη και έχεις τη δυνατότητα να έχεις όλη την ψηφιακή σου βιβλιοθήκη μέσα εκεί ανά πάσα στιγμή, άρτια δομημένη.

Σε σχέση με το βινύλιο;

Θέλει πολύ συζήτηση αυτό, αλλά με ένα σπιτικό εξοπλισμό της τάξης μέχρι τα 1500 ευρώ, παίζει καλύτερα το Mamboberry.

Αυτό όμως που λέτε είναι ότι ξεπερνάει τον high end ήχο.

Έτσι κι αλλιώς οι highendάδες κυνηγούν τα μηχανήματα και όχι τον ήχο που θα τους ευχαριστήσει. Να είναι μοδάτο και με τα καλύτερα specifications. Αγοράζουν τα καινούργια μηχανήματα άσχετα αν το αποτέλεσμα στα αυτιά τους είναι ικανοποιητικό.

Στη Νέα Ζηλανδία, μας έκανε review κάποιος που διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα ανεξάρτητα site στο χώρο, το TNT Audio. Μόλις άκουσε το Mambo μας, πούλησε το δικό του DAC, αξίας περίπου 1500 ευρώ.

Πώς προέκυψε η ιδέα για το Mamboberry;

Κυρίως λόγω της ανάγκης του κόσμου για ψηφιακή αναπαραγωγή ήχου. Ας μην γελιόμαστε, το cd έχει πεθάνει. O κόσμος ζητά καλύτερη ηχητική ποιότητα και αυτό που κάνει τη διαφορά στην αλυσίδα των μηχανημάτων που έχουμε σπίτι μας, είναι το DAC. Πήρε περίπου δύο χρόνια δοκιμών για να δημιουργηθεί το DAC. Έχω δουλέψει σε διάφορους μετατροπείς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αγορά, αλλά ήθελα και μία πιο οικονομική λύση, γιατί για εμάς η μουσική πρέπει να ακούγεται ποιοτικά σε κάθε σπίτι.

Σε ποιες χώρες έχετε πουλήσει περισσότερο;

Ελλάδα ελάχιστα. Από ‘κει και πέρα κυρίως Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία. Συνολικά κάπου στα 180 κομμάτια.

Δεν φοβάστε μην βρεθεί κάποια μεγάλη εταιρία σας κλέψει την πατέντα και με μια μικρή μετατροπή το πουλήσει σαν δικό της;

Εκεί έρχεται το design. Το πώς είναι στημένο το board και με τι υλικά. Κυκλοφορούν δεκάδες DACγια το RaspberryPiήδη. Το θέμα όμως για την καλύτερη δυνατή ποιοτικά αναπαραγωγή, είναι η σχεδίαση και το αποτέλεσμα που αυτή σου δίνει.

Πώς και δεν προσπαθήσατε να το κάνετε μέσω kickstarter;

Γιατί δυστυχώς το ότι αυτή η προσπάθεια προέρχεται από την Ελλάδα δεν βοηθάει. Ειδικά στα τεχνολογικά. Ο άλλος βλέπει gr και αυτομάτως σε απαξιώνει.

Ποιο κομμάτι έβαλες να ακούσεις όταν το τελείωσες; Σαν πρώτη δοκιμή;

Faithless. To 'We Come 1'. Αν και ήταν τυχαίο. Όταν σχεδιάζω κάτι, κάνω δοκιμή με ότι βρεθεί μπροστά μου. Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός. Αυτό που φτιάχνω να αποδίδει με οποιοδήποτε είδος μουσικής. Να σε συγκινεί ο ήχος που βγάζει άσχετα από το είδος.