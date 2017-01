Η Xenia Ghali έχει καλό προαίσθημα για το 2017

Τη γνωρίσαμε πριν τρία χρόνια με το 'Broken' το οποίο είχε διασκευάσει και στα ελληνικά με την Τάμτα. Τον Ιούνιο που μας πέρασε κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία dance κομματιών του Billboard με το 'Under these lights'. Τώρα μόλις ολοκλήρωσε το 'Places' που περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να βγει.

Η Xenia Ghali βρισκόταν στην Ελλάδα για τα Χριστούγεννα και εμείς τη συναντήσαμε και μιλήσαμε για τον Trump, για την Sia, για τα αεροπλάνα και για το νέο της single 'Places'.

Ξεκινάμε με το γεγονός της χρονιάς. Πώς είδες την εκλογή Trump;

Ήμουν βαθιά απογοητευμένη. Έγινε χαμός. Πέντε μέρες αφού έγινε η ψηφοφορία και βγήκε ο Trump, έκλεισαν όλη την 5η Λεωφόρο, που είναι ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους του κόσμου, και έκαναν πορείες. Ήταν νομίζω 10 με 15 χιλιάδες κόσμος. Να βλέπεις ανθρώπους να περπατούν πάνω από αυτοκίνητα και να σταματούν την κυκλοφορία μέχρι το Trump Tower. Ένιωσα περήφανη που είδα όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους να είναι τόσο παθιασμένοι και τόσο ενεργοί. Δεν πήγα ενεργά στην πορεία, βρισκόμουν όμως εκεί επειδή μένω ακριβώς στο κέντρο. Ο λόγος που δεν συμμετείχα ήταν επειδή δούλευα πολύ εκείνες τις μέρες.

Εσύ ψηφίζεις;

Ναι και ψήφισα. Γι αυτό και ένιωσα απογοήτευση. Η δημόσια ψήφος ήταν για τη Hillary αλλά οι εκλέκτορες ψήφισαν Trump και η δική τους ψήφος είναι πιο ισχυρή.

Οι πορείες έγιναν με εντάσεις όπως εδώ;

Όχι, ήταν πολύ ειρηνικά. Δεν γίνονται επεισόδια, τουλάχιστον στη Νέα Υόρκη.

Περίγραψέ μας μια τυπική σου ημέρα.

Μένω σε ένα διαμέρισμα μόνη μου. Μου αρέσει όμως γιατί πάντα μόνη μου έμενα από τότε που έφυγα για το πανεπιστήμιο και το έχω συνηθίσει. Θα ξυπνήσω, θα φάω το πρωινό μου και συνήθως με μία κούπα καφέ θα δω όλα μου τα email. Και μετά ετοιμάζομαι να γράψω μουσική. Έχω ένα home studio, οπότε γράφω από το σπίτι. Πάντα θα έχω ένα πρότζεκτ το οποίο ετοιμάζω είτε για μένα είτε σε συνεργασία με κάποιον άλλο καλλιτέχνη. Και αν δεν έχω κάτι να κάνω πάντα βρίσκω αφορμή να δημιουργήσω καινούριο υλικό. Άλλες μέρες έχω meeting ή κάποιo event που πρέπει να πάω. Πρόσφατα είχα αρκετά γυρίσματα στη Νέα Υόρκη, κάτι που δεν συνηθίζω να κάνω. Συνήθως τα γυρίσματά μου τα κάνω εδώ. Από το Σεπτέμβρη μέχρι και τον Δεκέμβρη είχα δύο φωτογραφίσεις και ένα clip και γι αυτό αυτούς τους δύο μήνες η μέρα μου ήταν αρκετά φορτωμένη.

Πολλοί δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι η δουλειά του παραγωγού. Πώς εξηγείς τη δουλειά σου σε κάποιον που δεν ξέρει;

Αυτό το θέμα το συναντούσα πάρα πολύ στις αρχές. Τώρα το συναντώ λιγότερο. Έχει γίνει πιο οικείο στους Έλληνες. Όταν πρωτοξεκίνησα πριν από τρία χρόνια δεν το ήξερε πολύς κόσμος και τους μπέρδευε η δουλειά μου. Αυτό λέω πάντα είναι πως δημιουργώ από το μηδέν πρώτα ένα τραγούδι. Άλλη η δουλειά του παραγωγού, άλλη του συνθέτη. Εγώ είμαι και τα δύο. Θα κάτσω, πολλές φορές και με κάποιον άλλο συνθέτη, επειδή μου αρέσει να γράφω και με άλλους ανθρώπους, και θα δημιουργήσουμε πρώτα ένα τραγούδι. Πιάνο-φωνή, κιθάρα-φωνή, κάτι τέτοιο. Μετά σαν παραγωγός είτε το δημιουργήσω εγώ είτε μου έρθει έτοιμο το τραγούδι, η δουλειά μου είναι πλέον να πάρω τη φωνή και να την ντύσω με όλο το κομμάτι, από την μπότα μέχρι το βιολί, μέχρι το πιάνο, μέχρι το συγκεκριμένο ήχο που θα ακούσεις και θα το κάνει πιο ιδιαίτερο. Πλέον ο παραγωγός έχει γίνει και καλλιτέχνης. Και για όσους ξέρουν τον Calvin Harris, πάντα παρομοιάζω αυτό που κάνω με τη δουλειά του και σαν αισθητική και σαν δουλειά και σαν τα πάντα.

Έχεις δουλέψει ποτέ μαζί του;

Oh God! Όχι. Αν είχα δουλέψει μαζί του θα ήμουν στο Hollywood αυτή τη στιγμή. Αλλά κάποια στιγμή ευελπιστώ.

Με ποιους άλλους θα θελες να δουλέψεις;

Έχω ένα κόλλημα με τη Sia. Θεωρώ πως είναι εκπληκτική όχι μόνο ως τραγουδίστρια αλλά και ως συνθέτης. Θεωρώ πανέξυπνο αυτό που έχει κάνει με το brand της και τη θεωρώ πολύ ευφυή σαν άνθρωπο αλλά και σαν μουσικό. Οπότε πραγματικά θα ήθελα έστω και για δύο λεπτά να μπω σε ένα studio μαζί της να γράψουμε για να δω πως δουλεύει αυτή η γυναίκα.

Είναι αλήθεια ότι το Queens θα είναι το νέο Brooklyn; Γιατί έτσι είδαμε σε μια σειρά (σ.σ. Το είπε η Rory στη Lorelai στο 'A Year in the Life').

Το Queens ανεβαίνει πολύ! Ο λόγος είναι κυρίως οικονομικός. Οι τιμές και το lifestyle στο Manhattan είναι πολύ ακριβές. Οπότε αυτό σε συνδυασμό με την κρίση διώχνει τους κατοίκους. Πήγαν αρχικά στο Brooklyn, το οποίο και αυτό έχει ακριβύνει πολύ πλέον και έτσι τώρα λογικά πήγαν προς το Queens. Ωραίο είναι το Queens.

Στο PopCode αγαπάμε πολύ την ποπ κουλτούρα. Από σειρές και ταινίες έχεις κάποιες αγαπημένες;

Είχα σκαλώσει με το 'Empire' και είναι αστείο γιατί η κοπέλα που τραγουδάει το καινούριο μου single παίζει στο 'Empire'. Όλως τυχαίως έγινε έτσι. Μία περίοδο έβλεπα και το 'Gotham' πωρωμένα. Επίσης όλοι γελάνε μαζί μου αλλά έβλεπα και το 'Glee'. Οι πρώτες δύο σεζόν μ’ άρεσαν αλλά μετά άρχισε να γίνεται κουραστικό και το σταμάτησα.

Από ταινίες πρόσφατα είδα το 'Finding Dory', στο αεροπλάνο. Έκλαιγα σε όλη την ταινία. Το 'Finding Nemo' ήταν πολύ ευχάριστη ταινία, γέλασα πολύ. Στο 'Dory' δεν ξέρω γιατί. Έβαλα τα κλάματα. Γενικά στο αεροπλάνο γίνομαι εκατό φορές πιο συναισθηματική.

Φοβάσαι στο αεροπλάνο;

Ναι πολύ. Είναι κάτι που προσπαθώ να ξεπεράσω. Ποτέ δεν ένιωθα άνετα παρόλο που ταξιδεύω μια φορά στους δύο μήνες το λιγότερο. Συνήθως θα πιω ένα ποτήρι κρασί και θα ηρεμήσω και θα κοιμηθώ.

Θες να μας πεις για το καινούριο σου single;

Το καινούριο μου single λέγεται 'Places'. Ο στίχος λέει “I can take you places she won’t go”. Είναι ένα λίγο πιο σέξι αλλά και γλυκό τραγούδι, κάτι το οποίο δεν είχα κάνει μέχρι στιγμής για κάποιο λόγο. Το 'Broken' το πρώτο μου single ήταν πάρα πολύ συναισθηματικό, πιο προσωπικά συναισθηματικό. Για το 'Get Dirty' πρέπει να ρωτήσεις τον Wyclef για τα λόγια. Τα έκανε εκείνος έτσι μπαμ, την πρώτη φορά που τον συνάντησα και το κρατήσαμε έτσι. Το 'Under These Lights' μεταφέρει ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα για την ανθρωπότητα, το ότι πρέπει οι άνθρωποι να ναι πολύ πιο ενωμένοι και ότι ουσιαστικά είμαστε όλοι το ίδιο.

Το 'Places' είναι αρκετά διαφορετικό. Πιο ερωτικό, πιο σέξι και παιχνιδιάρικο. Τραγουδάει η Raquel Castro, η οποία είναι ηθοποιός στο 'Empire' και ήταν στο 'The Voice' στην ομάδα της Christina Aguilera. Παράλληλα καθώς ηχογραφούσαμε το κομμάτι με τη Raquel, κάναμε και το βίντεο. Το βίντεο γυρίστηκε πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη, γιατί πάντα τα κάνω όλα στην Ελλάδα. Είχαμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε τον Ryan Kelley από το 'Teen Wolf' να πρωταγωνιστεί μαζί μου και με τη Raquel. Είναι πολύ urban στο Brooklyn γυρισμένο και έχουμε βάλει και stop motion σε κάποια ωραία σημεία. Πιστεύω σε αυτό το κομμάτι πολύ. Έχω καλό προαίσθημα για το 2017.

Θα το βγάλεις και στα ελληνικά;

Δεν ξέρω ίσως. Δεν το έχω σκεφτεί. Why not?

Μιλώντας για places, έχεις καμιά άλλη πόλη όνειρο να μείνεις για κάποια χρόνια;

Μπαίνω στη διαδικασία να φαντάζομαι τον εαυτό μου σε διάφορες χώρες. Το να πω ότι θα μείνω είναι μεγάλη δήλωση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν πραγματικά δεν μένεις. Άλλο είναι το να πας να δεις ένα μέρος και άλλο το να γίνεις κάτοικός του και να γίνει η ζωή σου το lifestyle του. Το Λονδίνο είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να περιγράψω αυτό που νιώθω. Είναι πολύ ωραία πόλη, είναι πολύ κοντά στα standard και στον τρόπο ζωής της Νέας Υόρκης σε μικρογραφία. Όταν πήγα όμως για τρία χρόνια να μείνω στην Αγγλία, ήταν τα τρία χειρότερα χρόνια της ζωής μου. Έμενα 30 λεπτά έξω από το Λονδίνο και πήγαινα πολύ συχνά, αλλά δεν άντεχα. Δεν μου ταίριαζε καθόλου η κουλτούρα, ο καιρός, πολύ απλά πράγματα. Με εκνεύριζε ακόμη και το ότι όλα ήταν ανάποδα.

Μου χει ταιριάξει πολύ η Νέα Υόρκη. Στο Los Angeles δεν θα μπορούσα να μείνω επειδή ο τρόπος ζωής και ο κόσμος είναι πολύ επιφανειακός από ότι στη Νέα Υόρκη. Θα ήθελα να μείνω σε μία χώρα λίγο πιο εξωτική. Θέλω να πάω στην Ταϊλάνδη αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να μείνω. Η Αυστραλία θα ήταν ένα μέρος που θα θελα να επιχειρήσω να μείνω για να δω πως είναι. Κυρίως επειδή μου αρέσει το surfing.

Αθήνα θα γυρνούσες;

Πάντα έχω ένα πόδι στην Ελλάδα και γι αυτό γυρνάω. Την αγαπώ την Ελλάδα πολύ. Και προσωπικά και επαγγελματικά. Το ότι περνάμε δύσκολα δεν έχει να πει κάτι για τη χώρα σαν χώρα και για το ταλέντο των ανθρώπων της χώρας. Όλες οι χώρες περνάνε δύσκολες εποχές και μετά έρχεται ξανά η ανάπτυξη.

Πάντα θα γυρνάω το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Για να κάνω tour η Ελλάδα είναι το αγαπημένο μου κοινό. Έχω παίξει στην Αμερική και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έχει την ίδια μαγεία.

Επίσης η ομάδα μου είναι πάντα ελληνική. Τα αξεσουάρ μου τα φτιάχνει ο Διονύσης Πυρομάλης, η στυλίστριά μου είναι η Φανή Πολυχρονίου. στα μαλλιά και το μακιγιάζ είναι ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και η Μαρία Δημοπούλου, που ήρθαν στην Νέα Υόρκη μόνο για το κλιπ. Πιστεύω πολύ στο να χτίζεις μια καλή ομάδα και να την υποστηρίζεις. Χωρίς ανθρώπους που να είσαι δεμένη μαζί τους και να είναι δεμένοι μαζί σου δεν κάνεις τίποτα.