Katerine Duska, τι σου λείπει περισσότερο από τον Καναδά;

Η Katerine Duska αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της εγχώριας αγγλόφωνης μουσικής σκηνής, με χροιά που μας ταξιδεύει στις «μαύρες» φωνές περασμένων δεκαετιών. Μέσα από τoυς στίχους και τη μουσική της, αποκαλύπτει το μουσικό της υπόβαθρο με αφοπλιστικό τρόπο ακολουθώντας Indie-Pop, Neo-Soul και Soulful Pop μονοπάτια παρασύροντάς μας ταυτόχρονα με τη μαγευτική σκηνική της παρουσία.

Αυτή την Παρασκευή 24 Μαρτίου, η Katerine Duska θα εμφανιστεί ζωντανά στο Six Dogs (προπώληση: 5 ευρώ / ταμείο: 8 ευρώ) στις 21.00. Εισιτήρια μπορείς να προμηθευτείς από εδώ.

Στα live της παρουσιάζει ιστορίες που μιλούν για τον έρωτα, τον δισταγμό και τις άμυνες απέναντι σε αυτόν, τον εσωτερικό διχασμό που προκαλούν στην εποχή μας τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, τα νέα ξεκινήματα και τη νοσταλγία που προκαλούν οι σχέσεις από απόσταση, αλλά και την επιθυμία για ζωή και αξιοποίηση του κάθε λεπτού που περνάει, περιγράφοντας εικόνες ενός ιδανικού, ίσως ουτοπικού μικρόκοσμου, ερμηνεύοντας τα αγαπημένα singles που την έκαναν να ξεχωρίσει, “Slow”, “One In A Million”, “Won’t Leave”, κομμάτια από τον ολοκληρωμένο album της “Embodiment” καθώς και αγαπημένες διασκευές.

Με αφορμή την αποψινή της εμφάνιση, της ζητήσαμε να μας απαντήσει μερικές ερωτήσεις για την ίδια, τη μουσική (της) και το πώς είναι να έρχεσαι από τον Καναδά και να ζεις στην Ελλάδα.

Αν σου ζητούσα να διαλέξεις έναν καλλιτέχνη ή τραγούδι ή οτιδήποτε, που σε ώθησε να ασχοληθείς με τη μουσική, ποιο θα ήταν;

Θα χρειαστεί να ανατρέξω τόσο πίσω στον χρόνο όπου θα μού είναι μάλλον αδύνατο να θυμηθώ, η αλήθεια είναι. Δε νομίζω πως ήταν ένας μόνο καλλιτέχνης, ένα μόνο τραγούδι. Θυμάμαι τον εαυτό μου από πολύ μικρή ηλικία να έχω μια πολύ ιδιαίτερη αντίδραση στο τραγούδι. Ένιωθα μια φυσική κλίση προς αυτό, μια άνεση, μια αίσθηση ασφάλειας.

Πώς βλέπεις την μουσική σκηνή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή;

Θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει μια εναλλακτική σκηνή ( συμπεριλαμβάνω και την αγγλόφωνη σκηνή χωρίς να θεωρώ τον εαυτό μου ακριβώς εναλλακτική) που όλο και αναπτύσσεται. Νομίζω πως υπάρχει ανάγκη για νέο ήχο, νέους ρυθμούς και νέο πρωτότυπο υλικό. Χαίρομαι πολύ που υπάρχουν ελληνικές μπάντες που περιοδεύουν στο εξωτερικό και λαμβάνουν συμμετοχή σε πολύ μεγάλα φεστιβάλ εκτός Ελλάδος. Θεωρώ πως αξίζουν πολύ μεγαλύτερη στήριξη. Χαίρομαι επίσης που υπάρχουν ακόμη κάποιες δισκογραφικές εταιρίες και κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί που στηρίζουν το καινούργιο. Είναι καθοριστικό για την εξέλιξη της μουσικής.

Ποιο τραγούδι σου κρύβει την πιο περίεργη ή προσωπική ιστορία πίσω του; Ποιο σημαίνει πιο πολλά για σένα;

Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. To "Slow ", "Fire Away " και "Somebody" γράφτηκαν μαζί και αποτελούν κάτι σαν τρίπτυχο των συναισθημάτων που μου δημιούργησε μία νέα σχέση εκείνο το διάστημα. Είναι από τα αγαπημένα μου. Το νόημα και η συμβολή του "World of Virtue" όλο και μεταλασσόταν μέσα στα χρόνια και τελικά κατέληξα στο ότι περιέγραφε πάντα τον ρόλο που παίζει η μουσική στη ζωή μου. Το "Αutumn Again" το έγραψα για τον αδερφό μου και κάνει αναφορά στις σχέσεις εξ´αποστάσεως και στο φθινόπωρο του Καναδά που λατρεύω. Το "One in a million" είναι το πιο παλιό μου τραγούδι, κάτι σαν κομμάτι-αφετηρία.

Τι μουσική σου αρέσει πολύ αυτή την περίοδο; Αν σου ζητούσα να ξεχωρίσεις 3 άλμπουμ που ακούς πολύ τελευταία, ποια θα ήταν;

Συνήθως, όταν σκαλώνω με κάτι το ακούω φανατικά επί μήνες και ξεχνάω ό,τι άλλο υπάρχει. Αυτή την περίοδο είναι η Banks με αφορφή τον τελευταίο της δίσκο "The Altar " και ο James Vincent McMorrow.

Τι θυμάσαι περισσότερο από τον Καναδά που σου λείπει στην Ελλάδα;

Τα πάρκα, η ευγένεια έστω και τυπική όταν είναι, η αξιοκρατία, η οργάνωση, οι πολύ καλύτερες οικονομικές συνθήκες και οι άφθονες επαγγελματικές ευκαιρίες. Ο εργατικός άνθρωπος ανταμοίβεται ό, τι δουλειά κι αν κάνει. Είναι ένα κράτος στο οποίο μπορείς να βασιστείς, υπάρχει χώρος για όλους και δεν κατακρίνεται η διαφορετικότητα. Αντιθέτως, ανθίζει.

Πώς και αποφάσισες να έρθετε αρχικά στην Ελλάδα; Και πώς αποφάσισες να μείνεις κιόλας, ειδικά αυτή την εποχή;

Δεν ήταν απόφαση μου να έρθω τότε αλλά τον γονιών μου. Ήμουν 16 χρονών και δεν είχα ιδιαίτερη επιλογή. Επιλογή μου είναι τώρα που έχω αποφασίσει να συνεχίσω να μένω εδώ, ενώ η οικογένειά μου έχει επιστρέψει. Είμαι από από τους ρομαντικούς που πιστευούν πως η χώρα έχει ανάγκη από νέους και δημιουργικούς ανθρώπους, τώρα περισσότερο από ποτέ. Βασίζομαι στα καλά (όσο τραγική κι αν είναι η κατάσταση οικονομικά ) που μπορεί να φέρει η κρίση και αναφέρομαι κυρίως σε μια αλλαγή νοοτροπίας και φιλοσοφίας. Ελπίζω σε μια μεγάλυτερη αυτοκριτική και σε μια μεγαλύτερη ποιότητα σε αυτό που προσφέρει ο καθένας από μας.

Τα λάιβ τα απολαμβάνεις γενικά; Τι σου αρέσει περισσότερο στο να τραγουδάς ζωντανά;

Πάρα πολύ. Το ξεγύμνωμα. Η τόσο μεγάλη έκθεση, όπου θέλεις δεν θέλεις, σε κάνει να ξεχνάς κάθε ανασφάλεια και σε ωθεί σε μια υπέρβαση εαυτού. Είναι πάντα πολύ μεγάλη πρόκληση να δημιουργήσεις συναισθήματα στο κοινό είτε είναι μεγάλο, είτε μικρό. Απαιτεί δύναμη και κεντράρισμα.

Ποιο είναι το πιο αξέχαστο περισταστικό που έχει συμβεί σε συναυλία σου; (πριν, μετά ή και κατά τη διάρκεια)

Κατά τη διάρκεια ενός περσινού λάιβ, επειδή δεν είχα προλάβει να κάνω soundcheck και ήταν κάκιστες οι ηχητικές συνθήκες, τραυμάτισα για πρώτη φορά τη φωνή μου.

Ποια είναι η πιο ξεχωριστή στιγμή της καριέρας σου μέχρι σήμερα;

Αυτές που δεν φαίνονται. Οι στιγμές όπου λαμβάνω πολύ όμορφα μηνύματα από ανθρώπους που ακούνε τη μουσική μου. Με έχουν συγκινήσει πολύ και μού υπενθυμίζουν συνεχώς γιατί αξίζει όλη αυτή η προσπάθεια.

Αν μπορούσες να διαλέξεις οποιοδήποτε σημερινό καλλιτέχνη για να συνεργαστείτε, ποιος ή ποια θα ήταν, και γιατί;

H Kimbra. Γιατί είναι η αγαπημένη μου και με εμπνέει συνεχώς σε κάθε επίπεδο. Θα ήθελα τόσο πολύ να μπορούσα να βρίσκομαι στο στούντιο μαζί της στις πρόβες της και σε κάθε δημιουργία δίσκου της. Κάπου σε μια γωνιά αόρατη απλά να παρακαλουθώ και να μαθαίνω!

*H Katerine Duska εμφανίζεται την Παρασκευή 24 Μαρτίου στο Six Dogs στις 21.00. Προπώληση: 5 ευρώ / Ταμείο: 8 ευρώ / Εισιτήρια: εδώ