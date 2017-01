Οι Amnesia Pills μας συστήνονται με 10 αγαπημένα τους τραγούδια

Αν είμαστε αυτό που ακούμε, τότε πολύ περισσότερο, ένα συγκρότημα είναι οι επιρροές του.

Γι'αυτό όταν ήρθαμε σε επαφή με τους Amnesia Pills, ένα νέο αγγλόφωνο συγκρότημα της αθηναϊκής μουσικής σκηνής που μόλις έβγαλε το πρώτο του single, αυτό που θέλαμε να ξέρουμε από αυτούς δεν ήταν λόγια, αλλά μουσικές. Και συγκεκριμένα, ποια κομμάτια είναι αυτά που αγαπάνε και τους συντροφεύουν πιο πολύ.

Στο 'Dance Me', το πρώτο τους single, η synth pop των '80s συναντά τον σύγχρονο alternative ήχο, ενώ οι επιρροές τους έρχονται κυρίως από την αγγλική εναλλακτική σκηνή.

Οι Amnesia Pills είναι ένα 5μελές σχήμα αποτελούμενο από τους: B-Sun (Γιώργος Μπίλιος) – φωνή, Jo (Γιώργος Βασιλάτος) – κιθάρες, Σταύρος Πηλαδάκης – πλήκτρα, Στέφανος Ζακόπουλος – τύμπανα Man (Νικόλας Παπαχρονόπουλος) – μπάσο. Κι εμείς τους βγάλαμε για λίγο από το στούντιο όπου ολοκληρώνουν το πρώτο τους ΕΡ, πριν τις πρώτες ζωντανές τους εμφανίσεις, και τους ζητήσαμε να μας διαλέξουν 10 κομμάτια που αγαπούν περισσότερο- και να μας εξηγήσουν το γιατί.

Atoms For Peace - Before Your Very Eyes

Όταν οι δύο αγαπημένοι σου καλλιτέχνες συνεργάζονται (Thom Yorke-Flea), το αποτέλεσμα μόνο μαγευτικό μπορεί να είναι... [Νικόλας (Μan) Πολυχρονόπουλος]

Kings Of Leon - Reverend

Ήδη κλασικό και αγαπημένο κομμάτι από το τελευταίο άλμπουμ τους. Μια μπάντα με τόσο μεγάλη συνοχή στον ήχο της, που κάθε τραγούδι της θα μπορούσε να βρίσκεται σε οποιοδήποτε άλμπουμ της! [Νικόλας (Μan) Πολυχρονόπουλος]

Pearl Jam - Present Tense

Γιατί είναι Pearl Jam και γιατί στην συναυλία τους στην Αθήνα ήταν μαγικό να τραγουδάνε τους συγκεκριμένους στίχους 10.000 άτομα. [Γιώργος (Jo) Βασσιλάτος]

Radiohead – There, There

Γιατί μόνο οι Radiohead, που κατά την γνώμη μου είναι μέσα στις 10 σπουδαιότερες μπάντες που έχουν πατήσει στον πλανήτη, θα μπορούσαν να γράψουν αυτό το αριστούργημα. [Γιώργος (Jo) Βασσιλάτος]

Sherwood – Middle of the night

Saosin– You’re not alone

Γιατί όταν τα ακούω, το μυαλό μου ταξιδεύει εκεί που έχει ανάγκη να πάει και γιατί με κάνουν να νιώθω καλά με τον εαυτό μου! [Στέφανος Ζακόπουλος]

Mumford & Sons – Snake eyes

Εξαιρετική μελωδία και πολύ όμορφοι στίχοι. Λατρεύω τον τρόπο με τον οποίο «χτίζεται» το κομμάτι σιγά σιγά. [Σταύρος Πηλαδάκης]

The Smiths - There is a light that never goes out

Γιατί είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έγραψε ποτέ το δίδυμο Johnny Marr - Steven Patrick Morrissey... [Σταύρος Πηλαδάκης]

David Bowie – Life on Mars?

Είναι ένα κομμάτι από έναν καλλιτέχνη που λατρεύω και που τώρα – ευτυχώς γι’ αυτόν- ανακαλύπτει την ζωή σε άλλους πλανήτες, έτσι όπως μόνο εκείνος προφητικά μπόρεσε να προβλέψει. Ασύλληπτη σύνθεση που συμπυκνώνει, στο μέτρο του εφικτού, την τεράστια προσωπικότητα και το ιδιαίτερο ταλέντο, αυτού του φαινομένου, που λέγεται David Bowie. [Γιώργος Μπίλιος]

Pink Floyd – Atom Heart Mother

Θα μου επιτρέψετε να βάλω ολόκληρο δίσκο και όχι ένα κομμάτι, γιατί όταν το πρωτοάκουσα δεν είχα καταλάβει πότε τελειώνει. Με είχε τόσο συνεπάρει η μουσική που γυρνούσα τον δίσκο (ναι, τον έχω σε βινύλιο, όπως και όλα των Floyd) σαν υπνωτισμένος. Δεν ήμουν και εξοικειωμένος με τα concept-albums, καταλαβαίνετε… Ήταν ένα σοκ, με την καλή έννοια. Πνευστά στη ροκ; Κι όμως... Πρωτοπορία το δίχως άλλο. [Γιώργος Μπίλιος]

*Οι Amnesia Pills ετοιμάζουν το πρώτο τους ΕΡ από την Feelgood.