Ψυχεδελικά μιλώντας, οι Baby Guru έχουν βρει το νόημα

Το στούντιο των Baby Guru, ο τόπος δηλαδή που έγραψαν, πρόβαραν και ηχογράφησαν και τα τέσσερα άλμπουμ τους με πιο πρόσφατο το 'IV', την αφορμή για το live τους στο Gagarin την Πέμπτη 30 Μαρτίου, βρίσκεται σε ένα δρομάκι πίσω από την Κηφισίας που σε κάνει να ξεχάσεις για μια στιγμή ότι η Κηφισίας υπήρξε. Χωματόδρομος, ή έτσι συγκράτησα ως αίσθηση, δέντρα, ήσυχα σπίτια και ένα δημοτικό σχολείο με μπασκέτες στην αυλή.

Οι φωτογραφίες προδίδουν ότι τον χωματόδρομο μάλλον τον φαντάστηκα.

(Φωτογραφίες: Φραντζέσκα Γιαϊτζόγλου-Watkinson)

Στο μικρό δωμάτιο δίπλα από το στούντιο έχει λίγη ψύχρα. Κάτω από ένα τραπέζι, ξεκουράζεται μια καλή μπάλα μπάσκετ, ενώ ο Λάρι, το σκυλάκι του King Elephant σουλατσάρει καταφέρνοντας να βρίσκεται σε πολλά μέρη ταυτόχρονα. Στο στούντιο η θερμοκρασία είναι καλύτερη, γεγονός που δεν γλυκαίνει τη ναυαγισμένη μου προσπάθεια να αναγνωρίσω πάνω από τέσσερα μουσικά όργανα επί του συνόλου. Η αποτυχία μου κατά μία (βολική για μένα) έννοια είναι συνεπής. Θα ήταν μια κάποια απογοήτευση να αναγνωρίσεις όλα τα όργανα των Baby Guru.

Στον μεγάλο τοίχο, υπάρχει μια αφίσα με το δέντρο της μουσικής. Ή με κάτι σαν το δέντρο της μουσικής. Με είδη, με όργανα, με καλλιτέχνες, με φύλλα. Φαντάστηκα τους τέσσερίς τους να το χαζεύουν ή να το συμβουλεύονται πού και πού στη διάρκεια των δεκαπέντε και βάλε χρόνων που σαν φίλοι από το λύκειο (από διαφορετικά λύκεια για την ακρίβεια) άρχισαν να πειραματίζονται, αυστηρά χωρίς κιθάρες ("θα κάνουμε ό,τι μπορούμε χωρίς κιθάρες", είχαν πει), παίζοντας κραουτιές, ντραμ σόλο, πιανιστικά ή λίγη τζαζ. Οι ίδιοι ισχυρίζονται δε ότι υπάρχει και σχετικό υλικό σε βιντεοκασέτες.

Στα δικά μου αυτιά, ο τέταρτος δίσκος των ανέκαθεν οικεία και ανέκαθεν ψυχεδελικών Baby Guru έχει στημένο ένα μπλόκο μες στη μέση. Άθελά του, το 'IV' χωρίζει τη ζωή στην περίοδο πριν το τρακ 4 και στην περίοδο μετά. Το 'Before Sundown' είναι από τώρα μες στα πέντε καλύτερα τραγούδια που θα γράψουν ποτέ είτε ως Baby Guru είτε ως τα σόλο πρότζεκτ με το moniker του καθενός. Παίρνει το πιο μελαγχολικό 'μελαγχολικό κομμάτι' που άκουσες ποτέ και το στέλνει στην ιονόσφαιρα. (Λέω ιονόσφαιρα, γιατί λογικά η στρατόσφαιρα θα έχει γεμίσει με τόσο υλικό που έχουμε στείλει κατά καιρούς).

Το 'IV' είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί. Η ψυχεδέλεια αυτοαναφλέγεται στα μισά του 'Oaxaca – The Calvino Song', το afrobeat κατοικεί στο 'Motel Rwanda', το 'Palace in the Sun' αναδεικνύει τον στιχουργό Prins Obi και στο 'Tell Me What You 're Made of', οι ποπ σουίτες κοιμούνται με το φως ανοιχτό.

Το 'IV' είναι grower, αλλά το 'Before Sundown' παραμένει κεραυνοβόλο.

Η αυτόματη εικόνα στη σκέψη του 'IV'

“Η πρώτη εικόνα που μου σκάει είναι τα σουπλά. Όταν βγήκε ο δίσκος, ο Γιάννης (σ.σ. ο King Elephant) σέρβιρε το φαγητό πάνω στο βινύλιο”, Prins Obi

“Εμένα μου σκάει η εικόνα ενός μωρού που κλαίει και γελάει ταυτόχρονα. Σαν να σου σκάνε όλα τα ανάμικτα συναισθήματα μιας πρωτόγνωρης εμπειρίας. Δεν ξέρεις αν χαίρεσαι ή αν φοβάσαι ότι θα χάσεις αυτό που χαίρεσαι”, Sir Kosmische

“Συνειρμικά, έχω κολλήσει με το artwork του δίσκου, με τον Φαέθωνα που κατακρημνίζεται και πέφτει πέφτει πέφτει. Αυτό με τον ήλιο και το ανεκπλήρωτο των επιθυμιών που λένε και οι στίχοι του 'Palace in the Sun'. Το ανεκπλήρωτο ρομάντζο ενός εφευρέτη που κατοικεί στη γη και μιας ιέρειας που ζει στην επιφάνεια του ήλιου, την οποία δεν μπορεί με τίποτα να προσεγγίσει. Αυτά σκέφτομαι και μετά έρχεται ο Γιάννης και κάνει τον δίσκο σουπλά για να φάει φακές και μπροκολάκια”, Prins Obi

“Ένα σούρουπο σε έναν μεγάλο δρόμο, στην Κηφισίας”, Κωνσταντίνος

Η αυτόματη σκέψη στην εικόνα του 'IV'

“Είναι πολύ νωρίς να κρίνουμε τον δίσκο. Σίγουρα δεν βγάζουμε κομμάτια που νιώθουμε ότι δεν μας αρέσουν. Ακούμε καλά λόγια. Τα ζυγά, 2, 4, 6 έχουν πολλή πέραση. Νομίζω ότι είναι ταυτόχρονα εύκολος και δύσκολος αυτός ο δίσκος. Έχει μια ποπ ενδυμασία, αλλά είναι αρκετά πυκνός και πλούσιος για να τον αποκρυπτογραφήσεις”, King Elephant

“Δεν είμαστε τα παιδιά που ήμασταν μέχρι και το 'Marginalia'. Εγώ προσωπικά ήμουν πιο ήρεμος τώρα, πιο συνεργάσιμος με τα παιδιά, δεν είχα τόσες εκρήξεις. Ήμασταν πιο οργανωμένοι από τις άλλες φορές”, Prins Obi

Πώς γράφονται οι στίχοι

“Σχεδόν αποκλειστικά, τους στίχους τους γράφει ο Γιώργος (σ.σ. ο Prins Obi)”, Sir Kosmische

“Δε νιώθω πολύ στιχουργός. Πρώτα θα σκεφτώ τη μουσική που θα βγάλουμε μαζί και μετά, με τις εικόνες που μου έρχονται από τις μελωδίες, προσαρμόζω τους στίχους. Απομονώνομαι καμιά φορά στο εξοχικό μου και σκέφτομαι πού με πάει το κομμάτι και τι θέλω να πω. Εξαρτάται τη μέρα. Μια μέρα μπορώ να γράψω και πέντε κομμάτια ή ένα κομμάτι μπορεί να μου πάρει και μια βδομάδα. Δεν είμαι της απομόνωσης αλλά την περίοδο των στίχων θα βρω λίγο χρόνο να κάτσω μόνος και να σκεφτώ. Με επηρεάζει πολύ το τι βλέπω και τι ακούω τη συγκεκριμένη περίοδο ή τι έχω συσσωρεύσει στο μυαλό μου”, Prins Obi

Η διακριτική γοητεία των τραγουδιών τους με ελληνικό στίχο

“Όταν μπαίνουμε στο στούντιο, όλα είναι ανοιχτά. Αν προκύψει μια ιδέα που μας εκφράζει, δεν θα την απορρίψουμε είτε είναι στα ελληνικά είτε στα βραζιλιάνικα. Ο πυρήνας μας είναι τα αγγλικά γιατί μεγαλώσαμε με αγγλόφωνη μουσική”, Prins Obi

“To 'Ήθελα να σου Πω' ήταν και λίγο τρολιά, έτσι για να γουστάρουμε”, King Elephant

“Ναι, ήταν λίγο τρολιά. Το σκελετικό γκρουβ του κομματιού υπήρχε από το 2012, το είχε γράψει ο Γιάννης. Σκάω μια μέρα στο στούντιο, μου βάζει να το ακούσω και μου λέει, δε βάζουμε ελληνικά από πάνω; Μου ήρθε η μελωδία και του ζήτησα να γράψει τους στίχους του ρεφρέν. Σαν παιχνίδι το κάναμε, αλλά αν δεν μας άρεσε, δεν θα το βάζαμε στον δίσκο”, Prins Obi

Αναμνήσεις, τo μπάσκετ με τους Temples και το πώς (δεν) ζεις από τη μουσική

“Πιτσιρικάδες θυμάμαι, είχαμε πάρει το αυτοκίνητο του πατέρα μου, χωρίς δίπλωμα εννοείται, και κατεβήκαμε στο Ρόδον για να δούμε τους Sepultura. Ήταν φοβερή όλη η διαδικασία, πού θα παρκάρουμε, πώς δεν θα μας πιάσουν”, King Elephant

“Παλιότερα ήμασταν πιο δεμένοι, πιο μικροί και με λιγότερες υποχρεώσεις. Θα πηγαίναμε να παίξουμε μπάσκετ, να φάμε (σ.σ. το αγαπημένο τους μπεργκεράδικο δεν είχε καν πινακίδα απέξω και είναι πιθανό να έχει κλείσει πια, αφού η μέρα της συνέντευξης ήταν η τρίτη συνεχόμενη μέρα που δεν σήκωναν το τηλέφωνο). Τώρα βρισκόμαστε πολύ πιο οργανωμένα για να παίξουμε. Θα κάνουμε και παρέα μετά την πρόβα, αλλά δεν έχει τη συχνότητα που είχε πριν λίγα χρόνια που περνούσαμε όλη τη μέρα μαζί”, King Elephant

“Θυμάμαι το τουρ μας στην Ολλανδία, που σε αρκετά live παίζαμε με τους Temples. Μας έκαναν εντύπωση σαν παρουσίες, μέναμε και στο ίδιο ξενοδοχείο και ένα απόγευμα κατεβήκαμε να τους παίξουμε ένα μπλιάρδο. Μας διέλυσαν βέβαια. Αυτοί πίνουν μπύρες και παίζουν μπιλιάρδο, αυτό κάνουν”, Sir Kosmische

“Είχαμε κάνει παρέα με τους Temples, την εποχή που είχαν βγάλει μόνο ένα σινγκλ και είχαν 5.000 likes στο Facebook. Παίζαμε μπάσκετ με φιστίκια πίσω από τη σκηνή. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πώς η μουσική βιομηχανία τους εκτόξευσε. Είναι κάτι που δε θα γίνει στην Ελλάδα ούτε όταν ζουν τα δισέγγονά μας”, King Elephant

“Είναι σημαντική ροκ κοιτίδα η Ελλάδα, αλλά γενικά βλέπω ότι έχω κλατάρει η μουσική βιομηχανία και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ο βιοπορισμός πια από τη μουσική είναι ένα απατηλό όνειρο για πολλές μπάντες και πολύ πιο γνωστές από εμάς. Στον ήχο που παίζουμε πάντως, η παραγωγή δίσκων στην Ελλάδα είναι αναλογικά μεγαλύτερη απ' ό,τι στις περισσότερες χώρες στην Ευρώπη”, Prins Obi

“Το θέμα είναι να σε ανακαλύψει ένας μάνατζερ και να σου πει, παράτα τα όλα, σου έχω κλείσει 4μηνο τουρ, θα φας σκατά, αλλά θα ζήσεις απ' αυτό”, Sir Kosmische

“Και πάλι, πιστεύω ότι πρέπει να έχεις καλή μουσική και καλά κομμάτια. Από εκεί και πέρα είναι θέμα τύχης και χρημάτων. Να αγοράσεις like, να σου κάνουν συνεντεύξεις, να σε ποστάρουν στα σόσιαλ”, King Elephant

Δεν είναι απογοητευτικό όλο αυτό;

“Πάρα πολύ”, King Elephant

“Πάντως δεν έχουμε παράπονο, έχουμε παίξει πολύ στο εξωτερικό και σε καλά φεστιβάλ. Μας έγιναν επίσημες προτάσεις, παίξαμε στο Europavox και το Eurosonic, σε φεστιβάλ με φοβερή οργάνωση, στη Γαλλία μάλιστα μας είχαν πληρώσει πριν καν παίξουμε”, Prins Obi

“Σε κολακεύει όλο αυτό, συμπληρώνει τη δουλειά σου”, Sir Kosmische

“Το πιο τέλειο θα ήταν να μας καλέσουν στο Coachella, σε τέλεια ώρα, 9-10 το βράδυ, να πάμε ενθουσιασμένοι, με καινούργιο δίσκο κλπ, και να πέσει το αεροπλάνο. Θα ήταν καύλα”, King Elephant

“H φάση πια έχει γίνει diy. Πολλές μπάντες ζουν από τα τουρ και το merchandise”, Prins Obi

“Οι Thee Oh Sees και ο Ty Segall έφυγαν από το Λος Άντζελες που ήταν δύσκολη η φάση για τη μουσική τους και πήγαν στο Σαν Φρανσίσκο. Και επειδή δεν έβγαιναν αμοιβές από τα live τους (μάζευαν είκοσι άτομα), κάνουν δύο τετράμηνα τουρ το χρόνο στην Ευρώπη. Αν προσέξεις, ετοιμάζουν κι άλλο τώρα”, Sir Kosmische

“Ένας ηχολήπτης στη Νέα Υόρκη μάς έλεγε μετά από ένα live μας ότι οι τοπικές μπάντες φέρνουν το κοινό τους στο κλαμπ, το οποίο μετά το live τους εξαφανίζεται. Ο κόσμος φεύγει όταν δει την μπάντα του, δεν θα κάτσει να δει και την επόμενη”, King Elephant

“Μεγαλώνοντας, καταλαβαίνω ότι δεν θα κοιμηθείς καλά μόνο με το χειροκρότημα του κόσμου. Πρέπει να είσαι καλά μέσα σου, να νιώθεις ότι αυτό που κάνεις σε εκφράζει, είναι δημιουργικό. Ό,τι έχουμε κάνει με τα παιδιά ως τώρα με κάνει περήφανο. Δεν είμαστε μπάντα του μισού δίσκου”, Prins Obi

“Και να τα παρατήσουμε δηλαδή, έχουμε το δικαίωμα...”, King Elephant

Και αν τα παρατήσουν;

“Ακόμα κι αν διαλυθούν οι Baby Guru, θα γίνει για το δικό μας καλό. Μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά θα είναι η απόφασή μας ότι η μπάντα έκανε τον κύκλο της”, Sir Kosmische

“Χωρίς την προοπτική της διάλυσης, δεν ευχαριστιέσαι αυτό που ζεις τώρα. 2014, μετά το τελευταίο μας live στη Νέα Υόρκη, περπατούσαμε σε κάτι αποβάθρες στο Williamsburg όταν κοιταχτήκαμε και είπαμε τέλος, γυρνάμε στην Ελλάδα και το διαλύουμε. Θυμάμαι τι τεράστια χαρά είχαμε νιώσει. Είχαμε κουραστεί πάρα πολύ”, King Elephant

“Εκείνο το βράδυ, θέλαμε να πάμε από το Manhattan στο Brooklyn και είχαμε κλατάρει. Δεν βρίσκαμε ταξί και κουβαλούσαμε το πλήκτρο με τη flight case, που ήταν πάρα πολύ βαρύ και μπαίναμε στο μετρό, μας φεύγανε τα όργανα, έπεφταν κάτω”, Prins Obi

“Τον Οκτώβριο του '14 σταματήσαμε για λίγο. Ήμασταν μαζί καθημερινά από το 2009. Ο Γιώργος έβγαζε το δικό του και λέμε, τέρμα οι Guru, πλακωνόμαστε στις πρόβες για το πρότζεκτ του. Τότε ήρθε κανονικά και ο Κωνσταντίνος και έγινε η ζύμωση για να μπει στους Baby Guru”, Sir Kosmische

Το τελευταίο κομμάτι που θα ήθελαν να ακουστεί πριν το live στο Gagarin

“Να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για παρουσίαση δίσκου, δεν τα κάνουμε αυτά. Θα παίξουμε αρκετά από τον καινούργιο δίσκο, αλλά και παλιότερα και ολοκαίνουργια τραγούδια, πιθανώς από τον επόμενο. Επίσης βαριόμαστε να παίζουμε τα κομμάτια όπως τα γράψαμε στο στούντιο. Τα θέλουμε πιο σκληρά στο live”, King Elephant

“Το 'Box of Rain' των Grateful Dead. Επίσης, αν δεν παίξουμε το 'Palace in the Sun', θα ήθελα να μπει με το που τελειώσει το live”, Prins Obi

“Κάτι από Έλβις. Βάζουμε Έλβις στη (σ.σ. νεογέννητη) κόρη μου για να κοιμηθεί. Όταν σταματάμε τη μουσική, ξυπνάει”, Κωνσταντίνος

“Θα έβαζα κάτι αφρικάνικο, ειδικά αν παίξουμε πρώτο το 'Motel Rwanda'”, Sir Kosmische

“Το 'Dead Shrimp Blues' του Robert Johnson”, King Elephant

O επόμενος(;) μεγάλος στόχος

“Nα είμαι καθαρός με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι και να τους κοιτάω στα μάτια χωρίς να υπάρχουν πράγματα από πίσω. Η καλύτερη παρακαταθήκη είναι τα βινύλια μας, με κάνουν να αισθάνομαι πλούσιος άνθρωπος. Το χρήμα δεν αλλάζει κάτι. Μπορείς να γίνεις μούρη για λίγο, αλλά αν δεν έχεις να πεις κάτι πραγματικά, ο κόσμος δεν είναι τόσο χαζός όσο πιστεύουμε, θα σε πάρει χαμπάρι”, Prins Obi

“Νομίζω ότι όλα έρχονται βήμα βήμα. Δεν είχαμε ποτέ κάποιον μεγάλο στόχο. Το πιο μεγάλο επίτευγμα είναι ότι είμαστε δεμένοι τόσα χρόνια. Πολύ διαφορετικοί άνθρωποι που ανέπτυξαν μια αδερφική σχέση. Το μέσα σου είναι καλά μόνο όταν κάνεις πράγματα που σε φέρνουν σε ισορροπία. Ό,τι κι αν είναι.

Αυτό είναι το νόημα”, Sir Kosmische