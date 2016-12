Ξέρεις πόσα βγάζουν κάθε χρόνο οι Wham από το Last Christmas;

'Γράψε τώρα ένα χριστουγεννιάτικο χιτ και δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μία ακόμα εργατοώρα στη ζωή σου'.

Μπορεί αυτό να είναι το ρεζουμέ του παρόντος άρθρου και η λογική να λέει πως οφείλει να μπαίνει στο τέλος του κειμένου, αλλά αν ξεκινούσαμε παραθέτοντας τα ποσά που κερδίζουν κάθε χριστούγεννα καλλιτέχνες που έχουν βγάλει χριστουγεννιάτικα χιτ στο παρελθόν, θα σας έπιανε ζαλάδα και θα σταματούσατε την ανάγνωση.

Μετά από αυτό τον μικρό πρόλογο για το τι θα ακολουθήσει, σας συμβουλεύουμε να καθίσετε αναπαυτικά και να έχετε ένα ποτήρι νερό κοντά σας, πριν διαβάσετε την παρακάτω λίστα:

-All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey> 590.417 ευρώ

-White Christmas, Bing Crosby> 387.508 ευρώ

-Last Christmas, Wham!> 354.490 ευρώ

-Wonderful Christmastime, Paul McCartney>307.224 ευρώ

-2000 Miles, The Pretenders>120.521 ευρώ

Σε απλά ελληνικά, ο George Micheal -και η πρώην παρέα του- κάθε Χριστούγεννα, είτε βρίσκεται για διακοπές στα νησιά Φίτζι, είτε τα περνάει παίζοντας ναρκαλιευτή, βάζει στην τσέπη 387.508 ευρώ.

Τη θυμάστε την ιστορία του 'About a Boy', όπου ο Χιου Γκραντ έχει σχεδόν σαρανταρίσει και κοπροσκυλιάζει τρώγοντας τα λεφτά που βγάζει από τα δικαιώματα ενός χριστουγεννιάτικου τραγουδιού που είχε γράψει στο παρελθόν ο πατέρας του; Ε, αυτό ακριβώς είναι το κλίμα.