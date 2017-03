15 μουσικά φεστιβάλ από όλη την Ευρώπη

Για πολλούς ο συνδυασμός ταξίδι-συναυλίες είναι ένα οργασμός των αισθήσεων. Συμμαζέψαμε λοιπόν, κάπως, το φετινό φεστιβαλικό χάρτη και σας παρουσιάζουμε τις καλύτερες επιλογές, για όλα τα γούστα, για το καλοκαίρι που έρχεται. Δεν είναι καθόλου νωρίς. Νομίζω ότι το αργήσαμε κιόλας.

Primavera Sound

Ο βασιλιάς των ευρωπαϊκών φεστιβάλ εδώ και μια δεκαετία. Δεν χρειάζεται καν συστάσεις, η ελληνική αποστολή μεγαλώνει κάθε χρόνο.

Που: Ισπανία, Βαρκελώνη

Πότε: 31 Μαίου – 04 Ιουνίου

Ποιοι θα είναι εκεί: Arcade Fire, Bon Iver, The XX, Grace Jones, Frank Ocean

Επίσημο site: www.primaverasound.es

Nos Primavera Sound

Ο μικρός αδελφός του Primavera, με επίσης συγγενικό line-up, για μια πιο budget επιλογή.

Που: Πορτογαλία, Πόρτο

Πότε: 08 – 10 Ιουνίου

Ποιοι θα είναι εκεί: Bon Iver, Aphex Twin, Justice, Run The Jewels, Nicolas Jaar

Επίσημο site: www.nosprimaverasound.com

Glastonbury

Η μητέρα όλων τον ευρωπαϊκών φεστιβάλ ή αλλιώς τα καλύτερο μουσικό λασπόλουτρο, που φέτος κλείνει τα 47 του χρόνια.

Που: Σόμερσετ, Αγγλία

Πότε: 21 – 25 Ιουνίου

Ποιοι θα είναι εκεί: Radiohead, Foo Fighters, Kris Kristofferson

Επίσημο site: www.glastonburyfestivals.co.uk

Roskilde Festival

Το αμέσως επόμενο μακροβιότερο φεστιβάλ της Ευρώπης, που ξεκίνησε το 1971.

Που: Ροσκίλντε, Δανία

Πότε: 24 Ιουνίου – 1 Ιουλίου

Ποιοι θα είναι εκεί: Arcade Fire, A Tribe Called Quest, Foo Fighters, Solange, The Weeknd

Επίσημο site: www.roskilde-festival.dk

Exit

Ναι εκεί που βλέπεις συμβαίνει. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ της γειτονίας μας. Και είναι τόσο φθηνά, όσο πουθενά.

Που: Σερβία, Νόβι Σαντ

Πότε: 6 – 9 Ιουλίου

Ποιοι θα είναι εκεί: Liam Gallagher, Jake Bugg, Rag’n’bone Man, Faithless, Hardwell

Επίσημο site: www.exitfest.org

Soundwave Festival

Το δεύτερο μεγαλύτερο φεστιβάλ των Βαλκανίων σε μια ένα μέρος που δεν θα θες να φύγεις ποτέ.

Που: Τίσνο, Κροατία

Πότε: 27 – 31 Ιουλίου

Ποιοι θα είναι εκεί: The Pharcyde, Roy Ayers, Roni Size, Laura Mvula, Gilles Peterson

Επίσημο site: www.soundwavecroatia.com

Sziget

M’ αυτό κλείνει ο κύκλος των φεστιβάλ που γίνονται κοντά σε μας και είναι εξίσου οικονομικό με αρκετά χορταστικό line-up.

Που: Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Πότε: 9 – 16 Αυγούστου

Ποιοι θα είναι εκεί: PJ Harvey, Kasabian, Interpol, Dj Shadow, Jamie Cullum

Επίσημο site: szigetfestival.com

Donauinselfest

Heeeey Macarena. Στην πραγματικότητα φαίνεται ένα πολύ βαρετό φεστιβάλ, αλλά δεν κρατήθηκα να μην κάνω το αστειάκι.

Που: Βιέννη, Αυστρία

Πότε: 23 – 25 Ιουνίου

Ποιοι θα είναι εκεί: Bob Geldof, Dinosaur Jr., Sean Paul

Tomorrowland

Καμία σχέση με την αδικημένη ταινία της Disney και τον George Clooney, αν και επίσης φουτουριστικό. Από το 2005 που ξεκίνησε, φιλοξενεί όσους θέλουν να δουν (ή να ξαναδούν) κύκλους…

Που: Μπουμ, Βέλγιο

Πότε: 21 – 30 Ιουλίου

Ποιοι θα είναι εκεί: Steve Aoki, Carl Cox, Armin Van Buren, David Guetta, Tiesto

Επίσημο site: www.tomorrowland.com

Sonar

Αν με το από πάνω φεστιβάλ βλέπεις κύκλους, μ’ αυτούς τους τετραγωνίζεις. Το πιο ψαγμένο φεστιβάλ ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής.

Που: Βαρκελώνη, Ισπανία

Πότε: 15 – 17 Ιουνίου

Ποιοι θα είναι εκεί: Thundercat, Andy Stott, De La Soul, Forrest Swords, Matmos

Επίσημο site: sonar.es

Rock Werchter

Άλλο ένα φεστιβάλ που μετράει 4 δεκαετίες ζωής. Αλλά τι σημασία έχει; Που αλλού μπορείς να δεις Radiohead και Arcade Fire μέσα σε 3 μέρες!!!

Που: Βέρχτερ, Βέλγιο

Πότε: 29 Ιουνίου – 02 Ιουλίου

Ποιοι θα είναι εκεί: Radiohead, Arcade Fire, Kings Of Leon, System Of A Down, Linkin Park

Επίσημο site: www.rockwerchter.be

Bestival

Το φεστιβάλ με τα καλύτερα cosplays που μπορείς να βρεις σε ολόκληρη την ήπειρο. Όχι πως είναι αυτός ο σκοπός τους, αλλά όντως ενθαρρύνει να ντυθείς ό,τι παλαβομάρα σου κατέβει.

Που: Ντόρσετ, Αγγλία

Πότε: 07 – 10 Σεπτεμβρίου

Ποιοι θα είναι εκεί: Pet Shop Boys, A Tribe Called Quest, Justice, Dizzee Rascal, Soul II Soul

Επίσημο site: www.bestival.net

Earth Garden

Ένα φεστιβάλ για νεοχίπηδες (ή και παλιοχίπηδες) που γίνεται σε ένα δάσος ενός εξωτικού νησιού.

Που: Μάλτα

Πότε: 01 – 04 Ιουνίου

Ποιοι θα είναι εκεί: Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί ονόματα, αλλά ας πούμε ότι εκεί θα βρεις τα τσάκρα σου και το φενγκ σούι σου και διάφορα άλλα πράσινα μεταπαγανιστικά έθιμα. Α…θα είναι και η παγκόσμια ειρήνη εκεί.

Επίσημο site: www.earthgarden.com.mt

Green Man Festival

Ή αλλιώς «Το μικρό φεστιβάλ στο λιβάδι». Το πιο family-friendly και το πιο αμερικανιά φεστιβάλ.

Που: Ουαλία, Αγγλία

Πότε: 17 – 20 Αυγούστου

Ποιοι θα είναι εκεί: PJ Harvey, Ryan Adams, Lambchop, Conor Oberst, Thee Oh Sees, Angel Olsen

Επίσημο site: www.greenman.net

Colours of Ostrava

Το Colours έχει τα περισσότερα stages, δεκαέξι, από όλα τα φεστιβάλ που είδαμε μέχρι στιγμής και γίνεται σε ένα τρομερά επιβλητικό industrial χώρο.

Που: Οστράβα, Τσεχία

Πότε: 19 – 22 Ιουλίου

Ποιοι θα είναι εκεί: Jamiroquai, Norah Jones, Moderat, Unkle, Michael Kiwanuka

Επίσημο site: www.colours.cz