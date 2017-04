15 τραγούδια που μας έστειλαν να μάθουμε skate

Στα '80s ήσουν αθλούμενος αλητάκος με τα rollers. Στα '90s η αλητεία έκατσε πάνω στη σανίδα του skate και για τους πιο τολμηρούς, στα inlines.

Ήταν εκεί στα μισά της δεκαετίας του ’90 περίπου. Εκεί που άρχισαν να γεμίζουν κόσμο κάτι πλατείες σαν την Κοραή στον Πειραιά, την πλατεία Δικαστηρίων στο κέντρο, στο Πεδίο του Άρεως. Τότε που τρέχαμε να πάρουμε παπούτσια Airwalk, ή Vans λίγο αργότερα, ενώ ακόμα δεν είχαμε πάρει σανίδα. Και όσοι από μας δεν είχαμε αρκετά λεφτά παίρναμε Sketchers. Το ιδανικό ντύσιμο συμπλήρωναν μία τσάντα Eastpak, ένα μπλουζάκι Stussy (ή No Fear), παντελόνι αρκετά φαρδύ για να χωρέσει άλλο ένα άτομο μέσα, γυαλιά Oakley, και καπέλο με καλά στραβωμένο κεραμίδι (έτσι νομίζω το λέγαμε). Το σταυρό μας και πάμε γίνουμε Tony Hawk.

Τότε ήταν που είχε βγει το “Mmmbop” των Hanson και που κανείς δεν παραδεχόταν ότι του αρέσει. Ήδη κάποιοι από μας τους περνούσαμε ηλικιακά. Ή για να το βάλω το μαχαίρι ακόμα πιο βαθιά, 20 χρόνια μετά, οι Hanson εξακολουθούν να είναι μικρότεροι μας.

Στην πραγματικότητα ο μικρός o Zac μας είχε όλους στη σανίδα.

Pennywise – Same old story

Οι βασιλιάδες του είδους. Όσοι καβαλούσαν bmx ή skate πίνανε redbull στο όνομα τους.

Dog Eat Dog – No fronts

Θυμάται (ή πήρε χαμπάρι κανείς) ότι έπαιξαν στην Αθήνα πριν 2 χρόνια; Το μόνο πράγμα που έμαθα για εκείνο το live, ήταν πως ο τραγουδιστής ζήτησε από το κοινό να μην καπνίσει!

Skunk Anansie – Weak

Το ήξερες ότι έχουν παίξει το “Army of me” με τη Bjork σαν b-side του ίδιου single; Και live στο Top Of The Pops (δεν ξέρω όμως πιο είναι χειρότερο, οπότε έβαλα link και στα δύο).

No Doubt – Just a girl

ΟΚ. Βρίσκεται εδώ επειδή έπαιζε στην αρχή του Clueless. Μια άλλη άχρηστη πληροφορία λέει πως σε ένα τους live, η μητέρα της Gwen Stefani θα ήταν παρούσα με μερικούς συγγενείς και της ζήτησε να μην βρίσει για μία φορά. Μάντεψε τι έγινε και δεν της μιλούσε μετά για μια βδομάδα.

Terror X Crew – Hip hop hooligan

«Ξαναπαίρνω το μικρόφωνο

και είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη

και όσο πιο τρελός από την κατάψυξη που κάνω διάνοιξη

και ο κόσμος ακούει και κοιτάζει με θρησκευτική κατάνυξη»

Ενός λεπτού σιγή τώρα…

Sonic Youth – 100%

Το μπάσο που κρατάει η Kim Gordon στο βίντεο, είναι δανεικό. Από τον Keanu Reeves. Ελπίζω να το επέστρεψε, γιατί είδαμε τι έπαθε σχετικά πρόσφατα, κάποιοα που του έκλεψε το αυτοκίνητο.

Sublime – What I got

Sublime γιατί, όχι Smash Mouth! Ό-ΧΙ!

Rancid - Time bomb

Αν η μία πλευρά της κασέτας είχε Sublime, ή άλλη πλευρά είχε Rancid.

Green Day – Basket case

Δεν νομίζω ότι γίνεται οποιαδήποτε λίστα με κομμάτια 90s και να μην είναι μέσα το “Basket case”. Είναι σα να πήγαινες Αντίπαρο και να μην πήγαινες La Luna.

NOFX – Leave it alone

Εδώ άρχιζες να είσαι σοβαρός skater.

Blink 182 – What’s my age again?

Εδώ δεν είσαι καθόλου σοβαρός skater (γενικότερα καθόλου σοβαρός).

The Offspring – Self esteem

Self esteem ή Come out and play, Self esteem ή Come out and play, Self esteem ή Come out and play

KRS-One – Sound of the police

Μα αν έκανες skate δεν φαντασιωνόσουν να σε κυνηγάνε μπάτσοι και να έχεις αυτό το κομμάτι στα ακουστικά καθώς θα περνάς ανάμεσα από αυτοκίνητα με το skate;

Avril Lavigne – Sk8er boy

Εντελώς αυθαίρετα μπαίνει στη λίστα γιατί είναι 2002 πια, αλλά δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει αυτό το κομμάτι εδώ.