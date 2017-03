15 τραγούδια που τραγουδάμε χωρίς να ξέρουμε τους στίχους

Υπάρχουν κάποια τραγούδια που αν μας τα έβαζαν στο listening για τις εξετάσεις των πτυχίων των αγγλικών (και όχι μόνο) θα κοβόμασταν όλοι. Τραγούδια που έχουμε ακούσει άπειρες φορές, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε σημείο να καταλαβαίνουμε πάνω από το 10% των στίχων τους.

Παρόλα αυτά, τα τραγουδάμε χωρίς κανένα ενδοιασμό είτε αυτοσχεδιάζοντας είτε εστιάζοντας σ' ένα-δύο σημεία τους που είναι πιο κατανοητά και τα επαναλαμβάνουμε με πάθος σαν να είναι γραμμένα μόνο για πάρτη μας. Βρήκαμε 15 από αυτά για να τα τραγουδήσουμε παρέα.

''Φριστάιλα...''

Δικό σας!

SMELLS LIKE TEEN SPIRIT-NIRVANA

Τι τραγουδάμε:

Χελόου χελόου χελόου χελόου χελόου χελόου....

εντερτέιν ας.....

ε μουσκίτοου....

γέα!

INFORMER-SNOW

Τι τραγουδάμε:

Ινφόρμερ...

Αλίκη Μπομπονέα

FREESTYLER-BOMFUNK MC'S

Τι τραγουδάμε:

Φριστάιλα, γουάκ δεν μαϊκροφό....

κομακαμίλιον...

γέι στρέιτ φρομ δε τοπ οφ μαι ντον, αζ αϊ ροκ δε μαϊκροφό

GANGSTER'S PARASIDE-COOLIO

Τι τραγουδάμε:

Αζ άι γουόκ του δε βάλεϊ........

TELL ME WHY ARE WE SO BLIND TO SEE

THAT THE ONES WE HURT ARE YOU AND ME

PARANOID-BLACK SABBATH

*κουνάει κεφάλι και δεξί γόνατο*

ΜΑΜΒΟ Νο.5-LOU BEGA

Τι τραγουδάμε:

Ουάν, το, θρι, φορ, φάιβ....

ΑΝΤΖΕΛΑ, ΡΙΤΑ, ΣΟΥΙΤΑ...

THE KETCHUP SONG-LAS KETCHUP

Τι τραγουδάμε: Αϊ σεντ ε χε, χα, ντε χε, ντε σεμπι, γουίνιλιμπι

LA MACARENA-LOS DEL RIO

Τι τραγουδάμε: Πάρλα ποπόρο, παρά μία μακαρένα

CHOP SUEY!-SYSTEM OF A DOWN

Τι τραγουδάμε:

Γουέικ απ....

μέικ απ....

τέιμπλ....

I DON' T THINK YOU TRUST

IN MY SELF-RIGHTEOUS SUICIDE

I CRY WHEN ANGELS DESERVE TO DIE

NUMA NUMA-O-ZONE

Τι τραγουδάμε: Μααχί, μααχό, μααχά, μααχάχα

VOLARE-SIPSY KINGS

Τι τραγουδάμε:

Βολάρε ωωω

Καντάρε ωωωωωω

AI SE EU TE PEGO-MICHEL TELO

Τι τραγουδάμε:

Νόσα νόσα

ασήμωσε με μάνα

α είσαι του Πέγκου

QUE TE LA PONGO-GARIBALDI

Τι τραγουδάμε: Και ντε λα πόνγκο και ντε λα πόνγκο

SCATMAN-SCATMAN JOHN

Τι τραγουδάμε: Αμ δε Σκάτμαν, πιπαπαραπο πιπαπαραπο

LOSE YOURSELF-EMINEM

*φτύνει δυσνόητες ρίμες προτάσσοντας το πηγούνι*