8+1 τραγούδια που λένε την αλήθεια για το τι όντως θέλουν οι γυναίκες

'Δεν με ενδιαφέρει τ' ακριβό σου το ρολόι, δεν με ενδιαφέρει αν έχεις χρήματα πολλά, όταν τις γκόμενες τις κάνεις κομπολόι, κι έχεις και δύο κινητά'. Έτσι ξεκινούσε το σχετικό άσμα της Καιτούλας της Γαρμπή (που πολύ την αγαπάμε), από το μακρινό 2000. Αυτό που, κακά τα ψέματα, όλο και κάποια ('μόνιμη' ή 'επόμενη') μας έχει τραγουδήσει με νόημα σε κάποιο καλοκαιρινό club σε Κυκλάδες και παραλιακή.

Μόνο που, όσον αφορά τα γυναικεία θέλω, πέντε λεπτά μπορεί να είναι πάρα πολλά (μια αιωνιότητα που λένε) και, στο εν τω μεταξύ, όλα να έχουν αλλάξει. Πόσο μάλλον 17 ολόκληρα χρόνια. Και εδώ ακριβώς είναι που μπαίνει δημιουργικά στο παιχνίδι η νέα καμπάνια του AXE με μήνυμα το “You got Something” που υποστηρίζει πως κάθε άντρας έχει κάτι που τον κάνει μοναδικό και καλεί όλους εμάς να κάνουμε ένα update.

Κατ' αρχάς, να 'φρεσκάρουμε' λίγο τους παραπάνω στίχους για να δούμε τι κάνει σήμερα που μιλάμε έναν άντρα ακαταμάχητο.

Και μετά να τους δώσουμε στην Ελένη Φουρέιρα για να αποκτήσουμε με τη δική της φωνή (και το δικό της ταμπεραμέντο) τη νέα εκδοχή του τραγουδιού.

Εκτός και αν σκέφτεσαι τίποτα πιο πιασάρικο, ως ατάκα για να σπάσεις τον πάγο, από το ''Ξέρεις, αυτό τον στίχο, τον έχω γράψει εγώ. Γιατί αν καταλαβαίνω κάτι, αν μου αρέσει να 'βουτάω' κάπου, είναι στην άβυσσο της γυναικείας ψυχής και των γυναικείων θέλω''.

Για αυτό σου λέω Don Draper, μην απελπίζεσαι και σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Και εσύ, Hank Moody, σταμάτα να ψάχνεις να βρεις την λύση στο μαυροπίνακα.

Άκου απλώς προσεκτικά τι έχουν να σου πουν οι girl power superstar του τώρα. Ξεκινώντας με την Beyonce που, ήδη από το 2009, έδινε (μέσω του Single Ladies) σε κάθε άντρα εκεί έξω την πιο βασική οδηγία από όλες. Δηλαδή 'Αν σου άρεσε αυτό που σου έδινα, τότε έπρεπε να του φορέσεις ένα δαχτυλίδι'.

Εκτός αν σκέφτεσαι οτιδήποτε πιο ακαταμάχητο από έναν άντρα που δεν περιμένει να χάσει κάτι για να το εκτιμήσει και είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γονατίσει και να κάνει τη σχετική πρόταση γάμου.

Γενικά η Queen Bee, αν το ψάξεις λίγο, θα διαπιστώσεις ότι μοιράζει αβέρτα μαθήματα αντρικής συμπεριφορά ήδη από την εποχή των Destiny's Child. Όπως στο 'Perfect Man' όπου, μεταξύ άλλων, δίνει έμφαση στα χείλη, τους καρπούς και το πόσο περιποιημένα είναι τα δάχτυλα του άλλου.

Πριν δηλαδή γίνει σύζυγος, μάνα και δισεκατομμυριούχος και το γυρίσει στα πιο σοβαρά. Όπως στο 'The Roc' όπου μας λέει ''Αν μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο για εμάς, θα είχε τίτλο 'Η ζωή μου με τον Superman'. Γιατί έτσι με κάνεις να αισθάνομαι. Σε θεωρώ προνόμιο. Είσαι ο βράχος μου''.

Ενώ, επειδή προφανώς γνωρίζει ότι εμείς οι άντρες τις θέλουμε εντελώς 'μασημένες' τις οδηγίες χρήσης, είναι ακόμη πιο επεξηγηματική στο 'Slow Love'. Κάτι σαν το 'Σπεύδε βραδέως' των αρχαίων Ελλήνων, σε διασκευή τύπου ' Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να ξέρεις. Ένα κορίτσι θα σου δώσει όλη την καρδιά της, όταν τα πράγματα πηγαίνουν αργά. Χρειάζομαι πρώτα λίγο γέλιο. Και η αγάπη θα ακολουθήσει. (...) Μην βιάζεσαι. Κάνε μου έρωτα αργά αργά'.

Ειδική μνεία στην πονεμένη Taylor Swift που μας διευκολύνει με το να μας το λέει ήδη από τον τίτλο ότι αυτό είναι ένα τραγούδι που πρέπει να μάθουμε απέξω. Μιλάμε φυσικά για το 'How to Get the Girl' με τις οδηγίες -για αυτόν που έχει κάνει ήδη την κουτσουκέλα- να περιλαμβάνουν ατάκες όπως ''Να της πεις ότι την θέλεις για πάντα και πάντα. Πως θα βρεις ένα τρόπο να γιάνεις την ραγισμένη της καρδιά. Και πως θα την περιμένεις για όσο χρειαστεί. Και έτσι κερδίζεις το κορίτσι'.

Καθώς επίσης στην Katy Perry του Into Me you See που μας εξηγεί την αξία του σκαψίματος λέγοντας 'Έχτισα ένα τοίχο τόσο ψηλό που κανείς δεν μπορούσε να τον σκαρφαλώσει. Κανείς δεν μπορούσε να με αγγίξει, ούτε να με πληγώσει. Και μετά ήρθες εσύ, άρχισες να σκάβεις για τον θησαυρό που κρύβεται από κάτω. Και ανακάλυψες μια καλύτερη εκδοχή μου από ότι ποτέ είχα δει'.

H Rihanna, από την άλλη, είναι πολύ πιο hardcore. Και καθόλου διαφωτιστική. Με την εξαίρεση του 'Only Girl' όπου μας λέει το αυτονόητο. Ότι δηλαδή 'Θέλω να με κάνεις να αισθάνομαι ότι είμαι το μοναδικό κορίτσι στον κόσμο. Το μοναδικό που θα αγαπήσεις ποτέ. Γιατί μόνο εγώ ξέρω πως να σε κάνω να αισθάνεσαι σαν άντρας'.

Βέβαια υπάρχει και η ακριβώς αντίθετη οπτική. Δηλαδή αυτό που δεν θέλουν οι γυναίκες με τίποτα. Δηλαδή, όπως μας έλεγαν κάποτε οι TLC και ισχύει ως και τώρα, τους άντρες 'Scrubs'. Δηλαδή ' Ποτέ δεν πρόκειται να αγαπήσω ένα scrub. Ο τύπος που είναι πάντα συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο του φίλου του. Εκείνος που μου σφυρίζει όποτε περνάω από μπροστά'.

Ενώ, εντελώς απροσδόκητα, τη λύση -αν είσαι ακόμη μπλεγμένος- φέρνει ο Ed Sheeran με το άκρως επίκαιρο 'New Man' όπου περιγράφει στην εντέλεια το πώς είναι να χάνεις την κοπέλα σου από ένα μοντέρνο κλαρινογαμπρό. Και παραδέχεται ότι πάντοτε ενδίδει στον πειρασμό να τσεκάρει το Instagram της πρώην του.

Δεν ξέρω κατά πόσο όλα τα παραπάνω σου άνοιξαν διάπλατα τους 'κρουνούς' της στιχουργικής έμπνευσης.

Πάντως, αν ψήνεσαι να ακουστείς (εσύ και η 'αλήθεια' σου) το μόνο που χρειάζεται είναι να επισκεφτείς το www.yougotsomething.gr και να συμπληρώσεις και να προτείνεις τους δικούς σου στίχους του τραγουδιού. Μπόνους ότι έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για πλούσια δώρα από το AXE.

Μετά το τέλος της ενέργειας οι νέοι στίχοι θα συνθέσουν την επανεκτέλεση του τραγουδιού, το οποίο θα ηχογραφηθεί και θα αναδειχθεί σε ένα νέο video clip.