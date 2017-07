15 από τις πιο πετυχημένες διασκευές τραγουδιών

Ανήκεις σ’αυτούς που δηλώνουν αιώνια πιστοί στο αρχικό, original κομμάτι, ή είσαι από εκείνους που προτιμούν τη νέα εκδοχή του;

Η αλήθεια είναι πως εάν δεν υπήρχαν τα original κομμάτια, αυτόματα δε θα υπήρχαν και οι διασκευές τους. Αυτό είναι για πολλούς αρκετό για να υποστηρίζουν πάντα ότι ο παλιός είναι αλλιώς, ακόμα κι όταν ο νέος είναι ωραίος (ή και ωραιότερος).

Εμείς πήραμε αφορμή από το AXE You και την καμπάνια "You Got Something" που αποφάσισε να φρεσκάρει τους στίχους του 'Αυτό το Κάτι' της Καίτης Γαρμπή 17 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, για να διαλέξουμε μερικές από τις διεθνείς διασκευές που θα παραδεχόταν και ο μεγαλύτερος πιουρίστας.

Παρακάτω θα βρεις τις δικές μας επιλογές επιτυχημένων διασκευών - τις δικές σου εννοείται πως τις περιμένουμε στα σχόλια.

1. Hurt - Johnny Cash

Όταν ο μουσικός παραγωγός, Rick Rubin, ρώτησε τον Trent Reznor πώς θα αισθανόταν εάν ο Johnny Cash διασκεύαζε το κομμάτι του, ο Reznor απάντησε ότι θα το έβρισκε κολακευτικό, αλλά δεν του δόθηκε η εντύπωση ότι επρόκειτο να γίνει κανονική ηχογράφηση. Τελικά το CD έφτασε στην πόρτα του και ένιωσε σαν να φιλούσε κάποιος την κοπέλα του, αλλά την ίδια στιγμή χαρακτήρισε την εμπειρία της διασκευής μεγάλη του τιμή.

Original: Nine Inch Nails

2. I Will Always Love You - Whitney Houston

"Πολλοί λένε ότι είναι της Whitney το τραγούδι και πάντα λέω 'Μια χαρά, ας πάρει τα εύσημα, εγώ απλά θέλω τα χρήματα'." Τάδε έφη Dolly Parton. Υπάρχει άραγε πιο εμβληματική power ballad από τα '90s;

Original: Dolly Parton

3. Hallelujah - Jeff Buckley

Το 'Hallelujah' του Cohen έχει διασκευαστεί απ' τους πάντες και θα συνεχίσει να διασκευάζεται εις τον αιώνα των αιώνων αμήν.

Είναι η διασκευή του Jeff Buckley, όμως, η κοινώς αποδεκτή ως πιο πετυχημένη και με καλό λόγο. Η ατμόσφαιρά της είναι ασυναγώνιστη.

Original: Leonard Cohen

4. Everybody’s Got to Learn Sometime - Beck

Το 'Everybody's Got to Learn Sometime' των Korgis έγινε παγκόσμιο χιτ στα '80s, αλλά εμείς έχουμε αδυναμία στη διασκευή του Beck από το εκπληκτικό του άλμπουμ 'Sea Change' που συνόδευσε και την ταινία του 2004, 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind'.

Original: The Korgis

5. Mad World - Gary Jules

Το 'Mad World' των Tears for Fears ήταν το πρώτο τους πραγματικό χιτ. Δεν έχει όμως τη μελαγχολία που σε προσκαλεί να αγκαλιάσεις την απόγνωσή σου - έστω για τα 3' και 21'' που διαρκεί η διασκευή του Gary Jules. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε για το cult classic, 'Donnie Darko'.

Original: Tears for Fears

6. Twist and Shout - The Beatles

Το 'Twist and Shout' πήγε στο Νο.2 των αμερικανικών τσαρτ (και το Νο.1 στο Cashbox singles chart), αλλά πριν είχε ηχογραφηθεί από τους Top Notes και διασκευαστεί από τους Ιsley Brothers. Ήταν οι δεύτεροι που ενέπνευσαν τους Beatles να φτιάξουν κι εκείνοι τη δική τους εκδοχή. Τα υπόλοιπα τα έχει γράψει η ιστορία με τεράστια γράμματα.

Original: Top Notes

7. Tainted Love - Soft Cell

Δεν είναι ότι δε μας αρέσει η βερσιόν της Gloria Jones. Είναι ότι δεν έχει τη νταρκίλα που χρειάζεται για να ανέβει επίπεδο η θεματική του τραγουδιού. Το 'Tainted Love' μιλά για μια τοξική σχέση και βρίσκει τη σκοτεινή του χροιά με τους Soft Cell.

Original: Gloria Jones

8. Feeling Good - Muse

Σχεδόν δεν το συμπεριλάβαμε. Το βάρος της Nina Simone αγκύλωνε τα δάχτυλα και το πληκτρολόγιό μας. Δε μπορούμε, όμως, να αντισταθούμε στην ηδονική εκδοχή των Muse, συγχωρέστε μας.

Original: Nina Simone

9. Live and Let Die - Guns ‘n’ Roses

Το 'Live and Let Die' γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του James Bond και μέχρι το '73 ήταν το πιο πετυχημένο Bond theme. Εμείς προτιμούμε την εκδοχή των Guns 'n' Roses λιγάκι (αλήθεια, λιγάκι μόνο) παραπάνω.

Original: Paul McCartney & Wings

10. Black Magic Woman - Carlos Santana

Λατρεύουμε Fleetwood Mac, αλλά η βερσιόν του 'Black Magic Woman' από τον Santana είναι εθιστική.

Original: Fleetwood Mac

11. Babe, I’m Gonna Leave You - Led Zeppelin

Από αυτές τις διασκευές που δεν πιστεύεις ότι είναι διασκευές. Ειδικά όταν ακούς το original.

Original: Joan Baez

12. Killing Me Softly - The Fugees

Η Roberta Flack έφτιαξε ένα πραγματικά διαχρονικό κομμάτι, αλλά είναι τα φωνητικά της Lauryn Hill που έκαναν και αυτό και τους Fugees αθάνατους.

Original: Roberta Flack

13. Do You Wanna Dance? - The Ramones

Το ορίτζιναλ του Bobby Freeman διασκευάστηκε πολύ πετυχημένα και από τους Beach Boys, αλλά η σύντομη, νευρική εκδοχή των Ramones μας φτιάχνει τη διάθεση από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Original: Bobby Freeman

14. Respect - Aretha Franklin

Ο θρύλος της R'n'B, Otis Redding, έγραψε ένα κομμάτι που κατά πάσα πιθανότητα θα έμενε στην ιστορία και από τον ίδιο, αλλά ήταν η διασκευή της Arethan Franklin που το μετέτρεψε σε ύμνο. Βασικά, κάπως έτσι ξεχνάς και ότι πρόκειται για διασκευή.

Original: Otis Redding

15. All Along the Watchtower - Jimi Hendrix

Ο Jimi Hendrix έπιασε το κομμάτι του Bob Dylan μόλις 6 μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του δεύτερου, 'John Wesley Harding'. Ο Dylan έχει δηλώσει πως, μετά τον θάνατο του Hendrix, κάθε φορά που παίζει το 'All Along the Watchtower' το βλέπει σαν αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που το απογείωσε.

Original: Bob Dylan