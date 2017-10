Αυτά είναι τα 10 πιο επιτυχημένα pop τραγούδια της 25ετίας

To Billboard έκανε μια έρευνα στα νούμερά του ξεκινώντας από τις 3 Οκτωβρίου 1992 και σταματώντας στις 30 Σεπτεμβρίου του 2017.

Έβαλε κάτω τα data και έβγαλε δύο λίστες, που μας ενδιαφέρουν πολύ. Η μία είναι τα πιο παιγμένα ποπ τραγούδια των τελευταίων 25 ετών και η άλλη, που σας παρουσιάζουμε ακριβώς μετά, οι πιο παιγμένοι τραγουδιστές των τελευταίων 25 ετών.

Ας φανταστούμε λοιπόν το Billboard να κάνει αυτό.

Και ας περάσουμε στη λίστα μας.

10. Donna Lewis - 'I Love You Always Forever'

H Donna Lewis έκανε μία μεγάλη επιτυχία και ήταν ικανή να τη βάλει στη δεκάδα των πιο πολυπαιγμένων τραγουδιών στα ραδιόφωνα.

9.The Chainsmokers - 'Closer' ft. Halsey

Το πιο πρόσφατο entry για το πιο πρόσφατο κομμάτι της λίστας. Κυκλοφόρησε μόλις τον Ιούλιο του 2016. Οι άνθρωποι δημοσίευσαν πρώτα, όπως πολλοί κάνουν, το lyric video και το έβγαλαν το κανονικό κλιπ κάτι μήνες μετά, τέτοια μέρα πέρσι τον Οκτώβριο. Μάλλον ούτε οι ίδιοι μπορούσαν να ονειρευτούν την επιτυχία που θα είχε το κομμάτι τους.

Σήμερα το lyric video μετράει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια views, ενώ το κλιπ έχει τα μισά. Αυτά τα views έγραψαν ιστορία για τα ταπεινά lyric videos, κάνοντάς το το πιο πετυχημένο του είδους του. Είναι μάλιστα τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές το 20ο most viewed βίντεο στο Youtube γενικότερα. Πολλαπλή επιτυχία για το 'Closer'.

8. Goo Goo Dolls - 'Iris'

Από δω και πέρα μόνο κλάμα και χωρισμός σε αυτή τη λίστα, γιατί η ιστορία γράφεται με πόνο. Περιγράφω κατάσταση:

Αρνιέμαι την αιωνιότητα μόνο, για να σε αγγίζω. Είσαι το πιο κοντινό σε παράδεισο. Δεν θέλω να με δει ο κόσμος, γιατί δεν θα με καταλάβουν. Όταν όλα είναι φτιαγμένα για να είναι κατεστραμμένα, εγώ το μόνο που θέλω, είναι να ξέρεις ποιος είμαι. Και δεν μπορείς να παλέψεις τα δάκρυα, που δεν κατεβαίνουν, ή την αλήθεια στο ψέμα σου. Όταν τα πάντα είναι σαν ταινία, yeah you bleed just to know you're alive.

Πεθαίνω!

7. No Doubt - 'Don't Speak'

Το 'Don't Speak' βασίζεται στην αληθινή ιστορία του χωρισμού της αγαπημένης μας Gwen Stefani από τον Tony Kanal, τον μπασίστα των No Doubt. Η Gwen και ο Tony ξεκίνησαν να βγαίνουν κρυφά από τα άλλα μέλη της μπάντας, μετά φανερά και μετά χώρισαν με πρωτοβουλία του Kanal, ο οποίος μάλιστα προσφέρθηκε να φύγει από το συγκρότημα μετά τον χωρισμό τους. Η Gwen όμως του είπε να παραμείνει. Το 'Sunday Morning' και το 'Hey You' έχουν επίσης γραφτεί για τον χωρισμό τους, ενώ το 'Cool' του 2004, σχεδόν μια δεκαετία μετά τον χωρισμό τους, είναι γραμμένο για να πει ότι τα πράγματα πια είναι τελείως κουλ μεταξύ τους.

6. 3 Doors Down - 'Here Without You'

Το απόλυτο τραγούδι εφηβικού χωρισμού.

5. Nickelback - 'How You Remind Me'

Το πιο μισητό τραγούδι όλων των εποχών είναι και το 5ο πιο πολυπαιγμένο. Η δική μου προσφορά στον λόφο από diss που έχει φάει τελείως δίκαια αυτό το τραγούδι, είναι όλες οι φορές που ένας ροκ τύπος λέει αυτό το τραγούδι σε οντισιόν σε talent show και μετά δέχεται τα κοπλιμέντα της κριτικής επιτροπής, όπως η κατά τα άλλα αγαπημένη Δέσποινα Βανδή. Δηλαδή είσαι ροκ τύπος και από όλη τη ροκ διαλέγεις αυτό; Φαντάσου αγαπητέ συμμετέχοντα του talent show, ότι το Billboard θεωρεί το κομμάτι ποπ.

4. Timbaland - 'Apologize' ft. OneRepublic

Τέλος πάντων, συνεχίζουμε αυτή την τρελή πορεία στα κομμάτια που ακούει ο δυτικός πολιτισμός όταν γίνεται κομμάτια. Είναι αργά για να πεις συγγνώμη και όχι δεν μιλώ σε εσένα Justin Bieber, το τραγούδι είναι universal και άλλωστε γράφτηκε πολύ πριν το 2015.

3. Lifehouse - 'Hanging By A Moment'

Χωρίς σπουδαία lyrics και χωρίς σπουδαία μουσική, να πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις.

2. Santana - 'Smooth' ft. Rob Thomas

Ένα από τα πιο ωραία samples του κόσμου είναι αυτός ο ήχος του 'Smooth' που ξέρουμε όλοι, αγαπάμε όλοι και είναι απόλυτα όνομα και πράγμα. Smooth.

1. Real McCoy - 'Another Night'

Αν μου έλεγαν "take a wild guess" δεν θα διάλεγα με τίποτα αυτό το κομμάτι, γιατί δεν το ήξερα με το όνομά του. Σχεδόν δεν ξέρω αν το ήξερα καν. Κάτι μου ξύπναγε, αλλά δεν ήμουν σίγουρη αν μήπως απλά ήταν ο συνολικός ήχος του eurodance. Έκανα ένα γρήγορο γκάλοπ και δεν το ήξερε επίσης κανείς άλλος.

Η Ιωσηφίνα Γριβέα μόνο το θυμόταν και θυμόταν και κάτι ακόμη, πολύ πιο σημαντικό. Το sample χρησιμοποιήθηκε στην εκδοχής της 'Τζουτζούκας', που μία εποχή έσπαγε τα ηχεία στην Ελλάδα. Από κει λοιπόν το θυμόμουν. Ντροπή. Ή και όχι ντροπή.

***

Σειρά έχουν οι πιο πολυπαιγμένοι τραγουδιστές, οι οποίοι δεν έχουν κανένα τραγούδι τους στην πρώτη δεκάδα, αλλά το αποτέλεσμα βγαίνει στον συμψηφισμό όλης τους της καριέρας των τελευταίων 25 ετών.

Λίγο πριν περάσουμε στην τελική πεντάδα, ας δούμε την προ-πεντάδα. Αγαπημένοι όλοι.

Στο No.10 βρίσκεται ο Bruno Mars, ενώ στο No.9 η Mariah Carey, που σήμερα είναι ένα βήμα πριν το ‘Dancing with the Stars’ (κάτι σαν το Epsilon, για τους σελέμπριτι της Αμερικής), αν και τα απανωτά της fail την καθιστούν γλυκούλα και συμπαθητική. Στο No.8 η ελληνικής καταγωγής Kelly Clarkson που κέρδισε το πρώτο 'American Idol'. Στο No.7 η συμπαθής στο PopCode Taylor Swift και στο Νο6 η Britney, που με όσα έχει περάσει θα της άξιζε και το Νο1 (παρόλο που μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους το πραγματικό Νο1).

5. Justin Timberlake

Mία ανάσα μακριά από την Britney, o Justin, με τον οποίο έχουν μία σχέση Leo-Kate Winslet στις ποπ καρδιές μας.

4. Katy Perry

Μιας και έχουμε εκθειάσει ήδη τη φετινή πορεία της Katy, ας θυμηθούμε αυτό το παλαιότερο έργο τέχνης.

3. Maroon 5

Να άλλη μια μαντεψιά, που θα χάναμε. Οι Maroon 5 έχουν παίξει πιο πολύ από όλους ως εδώ. Η ζωή όμως είναι, για να μας εκπλήσσει.

2. P!nk

Αγαπημένο κορίτσι και ακάθεκτη από τα 90s πορεία.

1. Rihanna

Και τα σκήπτρα πάνε στη Rihanna. Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα το ‘Pon de Replay’. Ίσα που το πρόλαβα στο MAD και μου άρεσε τόσο που το ηχογράφησα και το βαλα επιτόπου ήχο κλήσης. Από τότε μέχρι σήμερα η Riri δεν έχει σταματήσει να βγάζει το ένα χιτάκι μετά το άλλο, ενώ κρατάει επίσης μαζί με την Katy Perry το ρεκόρ των περισσότερων σινγκλ που έχουν φτάσει στο Νο1 του chart, 11 στον αριθμό.

To 'We Found Love', που διαλέγουμε να βάλουμε εδώ είναι το πιο πολυπαιγμένο κομμάτι της και είναι στην 17η θέση του chart με τα πιο ακουσμένα τραγούδια, που εξέδωσε Billboard και που την δεκάδα του μόλις πριν κάτι παραγράφους σας επικοινωνήσαμε.