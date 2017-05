Έλενα, Ruslana και ABBA: Οι 12 καλύτεροι νικητές της Eurovision

Eurovision.

Αυτή η μαγική εποχή όπου σαν βάση νόμου, συζητάμε και ακούμε ξανά εκείνα τα ίδια 20-25 τραγούδια. Είναι σαν το Μουντιάλ, που κάθε φορά είναι υποχρεωτικό να αρχίσεις να συζητάς διεξοδικά για όλες τις προηγούμενες διοργανώσεις, να κατατάσσεις τελικούς, να μιλάς για τους παλιούς θρύλους συγκρίνοντας με τους νέους. Είναι το ίδιο, αλλά αντί για γκολ μιλάμε για τραγούδια, το οποίο είναι πολύ παράξενο, επειδή τα τραγούδια θεωρητικά βρίσκονται εκεί όλο το χρόνο- αλλά μόνο τη βδομάδα της Eurovision τα ακούμε ξανά.

Το ηρωικό πλήρωμα του PopCode λοιπόν, ως όφειλε, κατέταξε τα αγαπημένα του κομμάτια νικητών στην ιστορία του θεσμού. Ψήφισαν οι πάντες μια 5άδα, και βάσει των κατατάξεων και της συχνότητας εμφάνισης, καταλήξαμε σε ένα αθροιστικό τοπ-12. Το σύστημα βαθμολόγησης ήταν με πόντους με έξτρα βαρύτητα σε μεγάλες θέσεις (10 πόντοι για πρωτιά, 7 για δεύτερη θέση, 5 για την τρίτη, κλπ), αλλά από περιέργεια τσεκάραμε μετά μια υποθετική κατάταξη με το σύστημα των μεταλλίων στη Ολυμπιάδα (τα περισσότερα χρυσά μετάλλια κερδίζουν, μετά ασημένια, κλπ) και οι θέσεις 1-2 παρέμειναν αναλλοίωτες.

Οπότε ορίστε, φίλοι της Eurovision. Αυτή είναι η χρυσή ντουζίνα μας ιστορικών νικητών του θεσμού, κι αυτό εκεί στο τέλος είναι το σαφέστατο, αδιαφιλονίκητο 1-2 μας.

Ξανακούστε τα, enjoy, και πείτε μας στα σχόλια τα δικά σας αγαπημένα.

12, Hard Rock Hallelujah

Οι Lordi είναι ο κολλημένος τύπος στο πάρτυ που ενώ παίζει Britney και Rihanna επιμένει να ζητάει Iron Maiden, αλλά ξέρετε τι; Αν σε ένα πάρτυ ανάμεσα σε 30 ποπ κομμάτια έπαιζε ένα των Iron Maiden θα περνάγαμε ΤΡΟΜΕΡΑ εκείνη τη στιγμή, κι αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί ήταν τόσο αξέχαστη, στα όρια του μύθου, η ύπαρξη και ο θρίαμβος αυτού του κομματιού. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

11, Diva

10, Rise Like a Phoenix

Αυτό το ranking πολύ με παίδεψε. Μια άλλη μέρα θα το είχα κάνει αλλιώς γιατί όλα τους τα χω αγαπήσει και τα χω τραγουδήσει πολύ (το "Molitva" με τον τρόπο που προαναφέρθηκε). Οφείλω στη γειτονιά να βάλω Conchita πρώτη, γιατί μας άκουγε σε ντουέτο για πολύ καιρό. -Ναστάζια Καπέλλα

Το καλύτερο James Bond theme song ever. -Γιάννης Σαχανίδης

9, Hold Me Now

8, Fairytale

Μπορεί να ήθελα να του δώσω μπουνιά στα μούτρα, αλλά η μουσική του ήταν άτιμα καλή για να μην τον έχω στη λίστα. -Έρρικα Ρούσσου

Δεν έχω συγκινηθεί εγώ με τραγούδι της Γιουροβίζιο, ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΣΥΓΚΙΝΗΘΕΙ. -Γιάννης Σαχανίδης

7, Satellite

Όσο πιο κοντά θα φτάσει ποτέ η Eurovision στο να βγάλει νικήτρια τη Sia; Νομίζω το μόνο κομμάτι από την μετά-ΑΒΒΑ εποχή του διαγωνισμού που μπορείς να ακούσεις κανονικά σαν άνθρωπος χωρίς να είσαι νομικά υποχρεωμένος να αρχίσεις αμέσως μετά να συζητάς για τη Eurovision. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Δώδεκα πόντοι στη Lena, γιατί το 'Satellite' είναι το λιγότερο γιουροβιοζιονικό κομμάτι της λίστας. Και γιατί αφού το άκουσα κάμποσες φορές, στη συνέχεια κόλλησα και με αυτό:

-Γιώργος Μυλωνάς

Το χόρευα μόνη μου στον καναπέ. Στο ένα χέρι είχα πίτσα. -Έρρικα Ρούσσου

6, Molitva

Δεν έχω ιδέα τι λέει έστω μια λέξη αυτού του αριστουργήματος αλλά δεν έχει υπάρξει #drama στιγμή της ζωής μου (ή οποιασδήποτε ζωής) που δε θα μπορούσε να το έχει ντύσει μουσικά αυτό το κομμάτι. Αυτό εδώ πρέπει να χτιστεί ως άγαλμα και στηθεί έξω από κάθε στάδιο που θα φιλοξενήσει ποτέ Eurovision, ένα αληθινό Μνημείο Στον Άγνωστο Ερμηνευτή:

Iconic τουλάχιστον. Η ξανθιά lookalike της Samantha από το 'Sex and the City' εδώ πίσω είναι ο ορισμός του #mοod:

Τι να λέμε τώρα ρε παιδιά, όταν μας ρωτάνε τι έχουμε, μολιτβά θα απαντάμε. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Ξέρω όλους τους στίχους απ' έξω φωνητικά, Μολιτβά καοζιάρνα μόιμ ούσνα μάγιε. -Γιάννης Σαχανίδης

5, Euphoria

Θα μπορούσε άνετα να είναι το 1ο μου γιατί πραγματικά μωρή Σουηδία ΓΕΜΙΣΕ ΠΟΠ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ. Επίσης πόσο όμορφη η Loreen, τι να κάνει τώρα; -Νάνσυ Κωστακοπούλου

Στηρίζουμε τη Σουηδία από όπου κι αν προέρχεται. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Ανατρίχιασα τις πρώτες δέκα φορές που το άκουσα. Επίσης ΣΟΥΗΔΙΑΡΑ. Επίσης, το έχω χορέψει μόνος κουνώντας κάπως περίεργα τα χέρια για να διώξω το σκοτάδι στα πρώτα κουπλέ. -Ηλίας Αναστασιάδης

4, My Number One

Ας είμαστε λίγο σοβαροί. Μέχρι και λύρα με το κορμί της έκανε η κοπέλα. Δηλαδή εντάξει. -Έρρικα Ρούσσου

Έλα, εντάξει. You're my lover, undercover. Ελενάρα φορ δε φάκιν γουίν, δεν βλέπει τίποτα και κανέναν. -Θέμης Καίσαρης

3, Everyway that I Can

Η Sertab είναι πανηγυρικά το #1 μου γιατί ξεκίνησε το κίνημα τσιφτετελοποπ στη eurovision και αν μη τι άλλο πρέπει να τιμήσουμε τους πρωτεργάτες του θεσμού. -Νάνσυ Κωστακοπούλου

Μέχρι και το αναγκαίο 'featuring ραπάρισμα' μετά το δεύτερο ρεφρέν κάνει μόνη της, τι άλλο να ζητήσει κανείς; Αλλά το βασικό είναι άλλο, ότι από όοοολα τα ethnic-pop μπιτοσκυλέ που περήφανε ανέδειξε ο διαγωνισμός, κανένα δε φτάνει το ξέσπασμα της στιγμής μετά το πρώτο ρεφρέν της Sertab. Πρακτικά ακούς το πλήθος να φτάνει σε συλλογικό οργασμό. Μετέπειτα αριστουργήματα σαν της Ruslana ή της Helenaς ή του Rybak (ή, κυριότερα από όλα, της Hadise, don't @ me) χρωστάνε σε αυτό, βασικά άλλαξε τη Eurovision. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

2, Waterloo

Οι ΑΒΒΑ, ο Max Martin και ο Zlatan Ibrahimovic. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Όχι, δεν τους ψήφισα λόγω συνεπωνυμίας, δεν θέλω τέτοια. Μιλάμε για τραγουδάρα που τη χορεύουμε ακόμα στα κλαμπς (όσοι πάνε τέλος πάντων), μετά από τόσα χρόνια. Ίσως το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι του διαγωνισμού μαζί με το Hold Me Now. -Κωνσταντίνος Αμπατζής

Οι ABBA είναι το σημαντικότερο συγκρότημα της μουσικής ιστορίας, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Εδώ ρίξανε μερικές νότες προς την πλευρά του διαγωνισμού και αυτό δεν είμαι σίγουρος πως αξίζει σε εμάς ή στη Γιουροβίζιο, οπότε το λιγότερο που μπορώ να κάνω κι εγώ για αυτούς είναι να τους δώσω την κορυφή της λίστας μου. -Γιάννης Σαχανίδης

1, Wild Dances

Πρέπει να έχω σπάσει το ξύλινο πάτωμα σε μαγαζί χτυπώντας δυνατά το πόδι σε κάθε 'Go, go, go wild dancers'. -Γιάννης Μπαϊρακτάρης

Προδώσαμε το 'Νο.1' για ένα άλλο Νο.1, αλλά δεν καταφέραμε να αντισταθούμε στην προβιά και το ντέφι. Μετά την πηγή που δε μας έδωσε νερό με τους Antique και τις back-to-back ήττες με Ρακιντζή και Μαντώ, στείλαμε τον μυδραλιοβολικό Ρουβά με βλέψεις επιτέλους να το σηκώσουμε, αλλά μετά την είσοδο της θεάς του πολέμου ξέραμε κι εμείς και ήξερες κι εσύ, ότι το πράγμα είχε λήξει. Το 'Wild Dances' έκανε τα πάντα. Κόρνες. Φωτιές. Ιαχές. Για τρία λεπτά νόμιζες πως θα μπορούσες να πάρεις μόνος σου τη Mordor. Δε θα γινόταν ποτέ το σπάνιο χιτ της Eurovision που θα πετύχαινε το αιώνιο airplay του 'Hold Me Now', δεν ήταν αυτή η χρήση του. Την ίδια στιγμή, όμως, ξέρεις πως δε θα το ξεχάσεις ποτέ. -Ιωσηφίνα Γριβέα

H Έλενα Παπαρίζου παραλαμβάνει το τρόπαιο της νικήτριας από τη Ruslana, προηγούμενη νικήτρια, στη Eurovision του Κιέβου (AP Photo/Mykola Lazarenko, Pool)

Για την ιστορία: Το 'Wild Dances' εμφανίστηκε στα περισσότερα top-5 (7 το πλήθος, με τη Sertab να είναι η μόνη κοντινή με 6) και είχε και ισοψηφία στις περισσότερες πρωτιές (ήταν #1 σε δύο λίστες, όπως και τα 'Waterloo' και 'My Number One').