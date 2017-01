Τα 13 καλύτερα anti-Trump κομμάτια μέχρι τώρα

Έχει γίνει και έχει να γίνει της μουρλής. Ο τύπος δεν δημιουργεί μόνο κύμα. Δημιουργεί σχολή ολόκληρη-- εναντίον του. Αλλά πάντα έτσι δεν ήταν; Οι πιο σκοτεινές εποχές είναι και οι πιο καλλιτεχνικά δημιουργικές. Ας απολαύσουμε λοιπόν έστω τους πρώτους μουσικούς καρπούς αυτής της δυστοπίας την οποία ζούμε.

Arcade Fire Feat. Mavis Staples – I give you power

Με τόση αναμονή και τα ψίχουλα από το σάντουιτς τους τρώμε. Αλλά ολόκληρη Mavis Staples δεν είναι ψίχουλα. Ωστόσο ακόμα δεν έχουμε ακούω σοβαρή απόκλιση από το Reflektor.

Καλύτερος στίχος: I give you power, I can take it away

Angel Olsen – Fly on the wall

Δεν με πολύ νοιάζει αν είναι πολιτικό ή όχι το τραγούδι. Αυτή τη φωνή για πάντα απλά! Και Μίκη με τη Φαραντούρη να τραγουδήσει στο Σύνταγμα, εγώ μέσα είμαι.

Καλύτερος στίχος: Now I just can't take it back, or I do anything but that. To have the glimpse of the dream, the vivid memory

CocoRosie Feat. ANOHNI – Smoke ‘em out

Ο συνδυασμός είναι πράγματι άκρως τρομακτικός, αλλά το αποτέλεσμα αποζημιώνει.

Καλύτερος στίχος: I was on the blink like so many times, got children and wives waving forks and knives

Gorillaz Feat. Benjamin Clementine – Hallelujah money

Οκ το παραδέχομαι. Περίμενα κάτι πολύ καλύτερο από Gorillaz έστω κι αν μιλάμε για protest song.

Καλύτερος στίχος: How will we know, when the morning comes, we are still human?

Jim James – Same old lie

Αν αυτή η λίστα ήταν αξιολογική, το “Same old lie” θα ήταν εύκολα το Ν.1.

Καλύτερος στίχος: They try to take what's yours and mine. Is there any peace to be found in a lifetime?

Helado Negro – Young, latin & proud

Σα να λέμε Nina Simone “Young, gifted & black”.

Καλύτερος στίχος: 'cause you woke up, feeling like this, you woke up knowing that you'll be you, for the rest of your life

Father John Misty – Pure comedy

Είναι η ιδέα μου ή ξεφυτρώνει από παντού αυτή η fleet fox;

Καλύτερος στίχος: These mammals are hell-bent on fashioning new gods / So they can go on being godless animals

clipping. – Fat fingers

Ο Daveed Diggs, το εν τρίτο των clipping. είναι και ένας από τους πρωταγωνιστές του Hamilton, που περιποιήθηκαν τον Mike Pence (τον αντιπρόεδρο) που τόλμησε να πατήσει το πόδι του στην παράσταση.

Καλύτερος στίχος: media keep on takin’ it, as if a crazy narcissist’s ravings are entertaining

Franz Ferdinand – Demagogue

Ας είμαστε ειλικρινής τώρα εδώ. Δεν είναι δα και κάνα κομμάτι της προκοπής. Αλλά έτσι λίγο πριν τους ξεχάσουμε για πάντα.

Καλύτερος στίχος: Those pussy grabbing fingers won’t let go of me now He’s a demagogue

Andrew Bird Feat. Jim James – Sic of elephants

Ο άνθρωπος έχει τη μελωδία μέσα του. Ακόμα και τη Δίκη του Κάφκα να μελοποιήσει, θα είναι ένα χάδι για τ’ αυτιά.

Καλύτερος στίχος: You convince yourself and others these fists smell like roses

Entrance – Not gonna say your name

Και κάπου εδώ φανταζόμαστε τον Trump να έχει σύρει τον Entrance σε μια έρημο και να του λέει “Say my name”.

Καλύτερος στίχος: I might have to see your face a hundred times every day, but I’m not gonna say your name

Moby And The Homeland Choir – Trump is on your side

Διάλεξα αυτό αντί του παιδαριώδους “Little failure” γιατί εδώ τουλάχιστον έχει κάτι λίγο από Billy Bragg στα πολιτικοποιημένα του.

Καλύτερος στίχος: you got no hope, you got no plan but the billionaire yeah he's your man

YG – FDT

Y.G.: Fuck Donald Trump

Καλύτερος στίχος: Look, Reagan sold coke, Obama sold hope, Donald Trump spent his trust fund money on the vote