Τα 20 αγαπημένα μας τραγούδια του 2017 (ως τώρα)

Το 2017 θα μείνει στην ιστορία της ποπ κουλτούρας ως η χρονιά που ζήσαμε το 'Twin Peaks: The Return', αλλά εμείς είμαστε εδώ για να ξεχωρίσουμε και όλα τα υπόλοιπα αγαπημένα μας από το πρώτο εξάμηνο. Σειρές, ταινίες, τραγούδια, κόμικς, παραστάσεις, και όλα αυτά για τα οποία διαβάζετε στο PopCode. Κάθε μέρα κι ένα διαφορετικό top.

***

Harry Styles - Sign Of The Times

Γιατί μας έδειξε ότι ένα μέλος boy band του οποίου μα τω Θεώ δεν αναγνωρίζω ούτε ένα κομμάτι και δούλευα και σε μουσικό κανάλι και έγραφα γι' αυτούς, μπορεί να κυκλοφορήσει ένα πραγματικό ωραίο τραγούδι. Σίγουρα, δεν θα μείνει στη μουσική ιστορία, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. -Κωνσταντίνος Αμπατζής

Monica - 1000 Miles of Ocean

Βγήκε μόλις και μπήκε κατευθείαν στην καλοκαιρινή λίστα μου "summer chillin mood" και επειδή κάνει ρίμα και ίσως έχει και καμιά κοινή νότα, αφού το ακούω με πιάνει όρεξη να ακούσω το "I wanna give you devotion". -Ναστάζια Καπέλλα

Ed Sheeran - Shape of You

Βάζω το lyric video γιατί μου είναι αδύνατον να βλέπω τον Ed Sheeran να τραγουδάει αυτό το τραγούδι. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Queens of the Stone Age - The Way You Used to Do

Γιατί κάθε δισκογραφική επιστροφή του Josh Homme και της παρέας του είναι μια σπουδαία είδηση και επειδή το πρώτο δείγμα είναι κάτι παραπάνω από θετικό. Όπως μας είχαν συνηθίσει. -Κωνσταντίνος Αμπατζής

Real Estate – Two arrows

Πριν από αυτό νομίζω είχα ένα τραγούδι των Jayhawks ως κριτήριο για ανθρώπους. Του έβαζα το κομμάτι και αν δεν τους άρεσε θεωρούσα ότι κάτι δεν πάει καλά με την ψυχή τους και την καρδιά τους. Τώρα το άλλαξα με το “Two arrows”. -Γιάννης Σαμούρκας

Kendrick Lamar - HUMBLE.

Show me something natural like afro on Richard Pryor. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Melentini-Vasilis Dokakis - Ηλιαχτίδα Afterlov/Άφτερλωβ Original Soundtrack by Melentini

Δεν έχω λόγια για το πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Και αυτό μέλος της λίστας μου "summer chillin mood". -Ναστάζια Καπέλλα

Slowdive – Sugar for the pill

Αυτό που εξαρχής μου άρεσε στο κομμάτι είναι ότι ο Neil Halstead τραγουδάει με αυτή τη γλυκιά καθαρότητα των Mojave 3, πάνω σε μια τυπική μουσική Slowdive. Νομίζω αυτό το συνδυασμό ήθελα πάντα. -Γιάννης Σαμούρκας

Radiohead - I Promise

Ακυκλοφόρητο τραγούδι από το 'OK Computer', τι άλλο να ζητήσει κανείς; Even when the ship is wrecked, I promise / Tie me to the rotting deck, I promise. -Κωνσταντίνος Αμπατζής

Chromatics- Shadow

Το κομμάτι που έπαιξε στο τέλος του πρώτου (διπλού) επεισοδίου του 'Twin Peaks' και που όταν ακούστηκε ήταν σαν να σε ξύπνησε από λήθαργο, αλλά ταυτόχρονα παραμένοντας το ίδιο ένα όνειρο. -Ναστάζια Καπέλλα