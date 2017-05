Ανατριχίλα! Αγγλίδα τραγουδάει Oasis για τα θύματα του Μάντσεστερ

Όλος ο πλανήτης βρίσκεται ακόμα σε σοκ έπειτα από το νέο χτύπημα της τρομοκρατίας στη συναυλία της Ariana Grande το βράδυ της Δευτέρας στο Μάντσεστερ.

Περισσότερο απ' όλους φυσικά, σοκαρισμένοι είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι της πόλης, οι οποίοι αν μη τι άλλο βγήκαν πιο ενωμένοι μετά τα τραγικά γεγονότα που στοίχισαν τη ζωή σε 22 ανθρώπους.

Τρανή απόδειξη αυτής της συγκλονιστικής ενότητας, δεν αποτελεί μόνο το tweet του επίσημου λογαριασμού της Manchester City μετά την κατάκτηση του Europa League από την United, αλλά και η παρακάτω εικόνα η οποία δεν γίνεται να μην σε συγκινήσει.

Στο κέντρο της πόλης, οι κάτοικοι έχουν συγκεντρωθεί και κρατάνε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων. Μετά το πέρας του, μια γυναίκα αρχίζει να τραγουδάει το 'Don't Look Back in Anger' των εκ του Μάντσεστερ ορμώμενων Oasis και πολύ σύντομα, όλο το συγκεντρωμένο πλήθος τη συνοδεύει, δημιουργώντας μια υπέροχη αλλά και τρομερά δυνατή εικόνα-μήνυμα:

Goosebumps! The amazing moment Manchester crowd joins in with woman singing Oasis - Don't Look Back in Anger after minutes silence pic.twitter.com/Cw4mOq8yde