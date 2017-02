Το κρυμμένο μήνυμα της Lady Gaga και η αποθέωση του Χόλιγουντ

Περισσότερος κόσμος βλέπει το Halftime Show του Superbowl παρά το ίδιο το παιχνίδι. Γι’ αυτό και απ’ όταν ανακοινώθηκε πως τη φετινή ψυχαγωγία των θεατών θα την αναλάμβανε η Lady Gaga, όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω σε όσα θα ετοίμαζε για τη μεγάλη γιορτή του NFL. Με την ίδια να δηλώνει ότι η περφόρμανς της θα απαιτούσε τεράστια ενέργεια και αντοχές αθλητή για να βγει, σίγουρα δεν περιμέναμε να χαμηλώσουν τα φώτα για να μας παίξει τις country μπαλάντες της από τον τελευταίο της δίσκο, ‘Joanne’.

Τελικά τα φώτα χαμήλωσαν για την αισθαντική power ballad ‘Million Reasons’, πριν δοθεί ξανά το πάνω χέρι στα χιτ της με το πάντα ηλεκτρικό ‘Bad Romance’ και τη Gaga να ανακοινώνει στην Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο ότι είναι εκεί για να τους διασκεδάσει. Εμφανίσεις από άλλους καλλιτέχνες, όπως είναι καθιερωμένο, δεν έγιναν. Το χτεσινό Halftime ήταν ένα one-woman show που ξεκίνησε με ένα πολιτικό μήνυμα τόσο φαινομενικά αλλά και ουσιαστικά ενωτικό, ώστε να θεωρείται σήμερα αρκετά καλά κρυμμένο.

Το άνοιγμα με το ‘God Bless America’, μία all-time classic έκκληση στον Θεό να προσέχει τον τόπο της αστερόεσσας, από τα βουνά και τα λιβάδια μέχρι τους βαθείς ωκεανούς του, θα μπορούσε να είναι μια αρκετά προβλέψιμη επιλογή για την επίκληση στο συναίσθημα του πατριωτισμού και της αποθέωσης όσων κάνουν τον μέσο Αμερικανό να είναι περήφανος για τη χώρα του. Μόνο που το “στάσου δίπλα της και οδήγησέ την” έδωσε τη σκυτάλη στο “αυτή η γη είναι δική σου γη, αυτή η γη είναι δική μου γη, αυτή η γη φτιάχτηκε για σένα και για μένα” του ‘This Land Is Your Land’, ένα τραγούδι που έγραψε ο Woody Guthrie το 1940 ως απάντησή του στο ‘God Bless America’. Το τραγούδι που, όπως πίστευε, αγνοούσε την άνιση κατανομή του πλούτου στη χώρα. Το αντιστασιακό τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές από τις πρόσφατες διαδηλώσεις για τον Donald Trump, όπως στο Women’s March αλλά και στο αεροδρόμιο JFK όπου χιλιάδες πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για την απαγόρευση εισόδου μουσουλμάνων στη χώρα.

Πριν η Gaga κάνει ένα σάλτο που παρακαλάει να γίνει meme, είπε σε εύθυμο, περίπου καθησυχαστικό τόνο ότι η Αμερική είναι ένα έθνος αδιαίρετο, με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους.

“Οι μόνες δηλώσεις που θα κάνω στο σόου, θα είναι αυτές που έχω κάνει με συνέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρα μου. Πιστεύω στο πάθος για την ενσωμάτωση όλων. Πιστεύω στο πνεύμα της ισότητας και στο πνεύμα αυτής της χώρας. Είναι πνεύμα αγάπης και συμπόνοιας και καλοσύνης. Οπότε η περφόρμανς μου θα στηρίξει αυτές τις φιλοσοφίες”.

Γι’ αυτό και δε χρειαζόταν να κάνει περισσότερες δηλώσεις όταν τραγούδησε το ‘Born This Way’ με τoν “gay, straight or bi, lesbian, transgender life” στίχο του σε ένα κοινό με τον υπέρμαχο των θεραπειών για γκέι και πλέον Αντιπρόεδρο, Mike Pence, στις κερκίδες. Η ίδια η παρουσία της Gaga και όσων έχει στηρίξει μέσα από τη δισκογραφία και τον ακτιβισμό της εδώ και 9 χρόνια, ήταν αρκετά.

Και κάπως έτσι μία καλλιτέχνιδα που έχει κάνει τέχνη την υπερβολή, μας δείχνει πώς μπορεί να κάνει πολλά και με τα λίγα.

Wow @ladygaga killed the halftime show. Well done #Superbowl — Nick Jonas (@nickjonas) 6 Φεβρουαρίου 2017

Dancing hard. Singing live. Ends it catching a football! I always liked #Gaga. Now I love her. Sorry not sorry. That was freakin' awesome. — chris pratt (@prattprattpratt) 6 Φεβρουαρίου 2017

Good girl @ladygaga

Favorite part other than Ur vocals & energy was watching U jump off the top of the stadium #SB51 #Superbowl #Gaga — Mark Ballas (@MarkBallas) 6 Φεβρουαρίου 2017

THATS HOW ITS DONE #gaga — christina perri (@christinaperri) 6 Φεβρουαρίου 2017

Watching @ladygaga from the studio and and being reminded who I am and what my dreams are. You are everything, Gaga. Just wow. pic.twitter.com/yPkgGVKd16 — h (@halsey) 6 Φεβρουαρίου 2017

.@ladygaga Lady...the most super thing about the Super Bowl was you....just amazing! — Tony Bennett (@itstonybennett) 6 Φεβρουαρίου 2017

OH MY GAGA !!!!!!!!!!!!!!! — hayley from Paramore (@yelyahwilliams) 6 Φεβρουαρίου 2017

@ladygaga you killed that!!!! — Bruno Mars (@BrunoMars) 6 Φεβρουαρίου 2017

#Gaga opening up the show channelling Zeul from Ghostbusters & singing American anthems. I'm all in. — Josh Gad (@joshgad) 6 Φεβρουαρίου 2017

#Gaga opening up the show channelling Zeul from Ghostbusters & singing American anthems. I'm all in. — Josh Gad (@joshgad) 6 Φεβρουαρίου 2017

Lady Gaga jumps off things and I loved it. #gagajumps — Sara Bareilles (@SaraBareilles) 6 Φεβρουαρίου 2017