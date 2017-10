5 τραγούδια που πρέπει να ακούσεις αυτή την εβδομάδα

Άλλη μία εβδομάδα πέρασε γεμάτη με νέες κυκλοφορίες. Μέσα στο μουσικό χάος το PopCode έψαξε, άκουσε και ξεχώρισε τα κομμάτια, που πρέπει να ακούσουμε για αυτή την εβδομάδα.

Έχουμε Χριστούγεννα, δεν λέμε τίποτα άλλο.

King Krule - 'Half Man Half Shark'

Αυτός ο νεανίας ο King Krule πολύ ταλέντο. Στο νέο του κομμάτι από το επερχόμενο άλμπουμ 'Czech One' το επιβεβαιώνει ακόμη μία φορά, ενώ όσες φορές τον βλέπουμε σκεφτόμαστε ότι αυτός είναι ο Archy που θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί στο 'Riverdale'.

Charlie Puth – 'How Long'

Δεν γίνεται να ακούσεις το 'See You Again' και το 'We Don't Talk Anymore' και να μην τραγουδήσεις μαζί, αυτούς τους δύο στίχους έστω., είτε σ' αρέσει είτε όχι. Ο Charlie Puth μας ετοιμάζει νέο δίσκο που θα κυκλοφορήσει το 2018 και ως τότε μας στέλνει κι άλλα κολλητικά τραγουδάκια.

The Breeders - 'Wait in the Car'

Οι Breeders δημιουργήθηκαν το 1989 τον Kim Deal των Pixies, ο οποίος είναι και το μόνο σταθερό μέλος της μπάντας έως σήμερα, και την Tanya Donelly. Από το 1993 και το 'Last Splash' δεν είχαν αξιόλογη παρουσία στα μουσικά πράγματα μέχρι σήμερα που αναστήθηκαν με το 'Wait in the Car'.

P!nk - 'Whatever You Want'

Μία εβδομάδα μένει για να κυκλοφορήσει το καινούριο άλμπουμ της Pink 'Beautiful Trauma' και το 'Whatever You Want' είναι το πιο πρόσφατο κομμάτι που δημοσίευσε, ακολουθώντας το ομότιτλο του άλμπουμ 'Beautiful Trauma' της προηγούμενης εβδομάδας. Αγαπούμε την Pink ό,τι και να κάνει.

Gwen Stefani - 'Jingle Bells'

Οκέι έγινε και αυτό. Η Gwen Stefani έβγαλε ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ. Κάποια είναι οριτζινάλ κάποια είναι καινούρια. Αυτό που προτείνουμε είναι όντως το 'Jingle Bells'. Καλά Χριστούγεννα!