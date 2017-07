20 χρόνια Placebo: Tα highlight του Rockwave

Σάββατο 1η Ιουλίου, 40 βαθμοί, 2η μέρα του Rockwave.

Φτάσαμε στo Terra Vibe στις 19:00 το απόγευμα γιατί η ζέστη –για εμάς τουλάχιστον- απαγόρευε τη νωρίτερη προσέλευση. Με απίστευτη ακρίβεια στην ώρα, την οποία μας είχε γίνει γνωστή από την ανακοίνωση του line up, είδαμε με τη σειρά τους Fat White Family, τους Cigarettes After Sex, τoν Sivert Høyem και φυσικά τους Placebo, οι οποίοι γιόρταζαν τα 20 χρόνια καριέρας τους (δεν έκλεισαν με το 'Twenty Years' παρά την ατυχή, αφελή, αρχική μου πρόβλεψη – το 'παν κάπου στη μέση - και τώρα που το σκέφτομαι θα παραήταν κλισέ να κλείσουν με αυτό). Πήγαμε, λοιπόν, είδαμε, ακούσαμε και γράφουμε τα highlight της βραδιάς.

ΟΙ FAT WHITE FAMILY ΦΕΡΑΝ ΤΟ COACHELLA ΣΤΟ ROCKWAVE

Δεν έχω πάει στο Coachella και από ότι είδα δεν έχουν πάει ούτε οι Fat White Family. Κι όμως η αίσθηση (από ότι ξέρουμε δηλαδή από τα σόσιαλ και ειδικά από το Instagram) ήταν αυτή. Έμαθα τους Fat White Family λίγο πριν πάω στο Rockwave και μου άρεσαν πολύ. Το Rockwave ήρθε μόνο για να μου ενισχύσει τη θετική γνώμη που είχα. Ήταν 7 η ώρα το απόγευμα, αλλά έμοιαζε σαν να ήταν 12 το μεσημέρι στη Δήλο.

Οι περισσότεροι είχαν προνοήσει και είχαν φορέσει αεράτα ρούχα, γυαλιά ηλίου, άλλοι είχαν φέρει ψάθες, άλλοι κάθονταν κατευθείαν στο γκαζόν και όλοι είχαν ωραία διάθεση. Οι Fat White Family βγήκαν με τέτοια διάθεση, ο τραγουδιστής τους Lias Kaci Saoudi χωρίς μπλούζα και με ύφος '60s ροκ και όλο αυτό με τη ζέστη το γκαζόν, τις ψάθες και το γκλίτερ που αρκετοί τίμησαν και λαμπίριζε στο φως ταίριαξε απόλυτα και νιώσαμε Coachella.

ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΜΕ CIGARETTES AFTER SEX

Πρέπει να δοθεί ένα βραβείο σε εκείνον που πρότεινε να παίξουν οι Cigarettes After Sex την ώρα που έδυε ο ήλιος. Το actual ηλιοβασίλεμα δεν το είδαμε, αλλά εκείνη η ώρα στις 20:00 που άρχισε να πέφτει ο ήλιος και δρόσιζε σιγά σιγά πρέπει να ανακηρυχθεί «Ώρα Cigarettes After Sex». Οι Cigarettes After Sex μου άρεσαν πολύ παλιά, αλλά για μία εκτεταμένη περίοδο το Youtube με σπάμαρε στην αυτόματη αναπαραγωγή με το 'Nothing ‘s Gonna Hurt You Baby' σε ό,τι τραγούδι και να άκουγα προηγουμένως. Το Rockwave όμως ήρθε για να μου αποκαταστήσει την αγάπη μου για αυτούς. Ήταν το καλύτερο backround για χαλαρό λίκνισμα δεξιά-αριστερά (αυτό το είδος χορού που κατά τη διάρκειά του κάποτε ανάβανε αναπτήρα) ή ακόμη καλύτερο για να πιεις την μπύρα σου κάνοντας χαλαρή συζήτηση στο γκαζόν με τους φίλους σου. (Ή ακόμη καλύτερο για ραντεβού).

ΤΟ INTERACTION ΤΟΥ SIVERT HØYEM ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Ο Sivert Høyem μιλούσε συνεχώς στο κοινό, έκανε αστεία και το αποτέλεσμα φαινόταν πραγματικά σαν διάλογος με το κοινό. Στην αρχή βγήκε με σακάκι, όπως μας είπε όμως στη συνέχεια επιβαλλόταν να το βγάλει αφού ήμασταν όλοι ντυμένοι κάζουαλ και ήθελε να ναι ένας από μας.

Είπε πολλά αγαπημένα τραγούδια και είπε και Madrugada (εκεί το κοινό αφήνιασε) και έδειχνε πολύ χαρούμενος που ήταν εδώ. Ακόμη και να μην είχες ακούσει κάποια από τα τραγούδια του (γιατί να μην έχεις ακούσει Sivert Høyem δεν παίζει και ευχαριστούμε την '10η εντολή' γι αυτό), αφηνόσουν απλά στη μαγευτική φωνή του, που παίζει να 'ναι στις καλύτερες φωνές που έχουν υπάρξει έβερ.

ΟΤΑΝ ΟΙ PLACEBO ΕΙΠΑΝ ΤΟ 'SONG TO SAY GOODBYE'

Οι Placebo γιόρταζαν τα 20 χρόνια της καριέρας τους και πραγματικά έχουν τόσα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί πολύ, που δεν χωρούσαν όλα. Θα μπορούσαμε ίσως να ξεχωρίσουμε αρκετές στιγμές από το live τους, όμως το 'Song to Say Goodbye' ήταν σίγουρα η καλύτερη τους και ίσως και το κομμάτι που το χάρηκαν και οι ίδιοι περισσότερο. Στη γιγαντοοθόνη πίσω τους έπαιζε και το κλιπ του τραγουδιού, που ίσως επίσης είναι το καλύτερο κλιπ τους.

Η γιγαντοοθόνη έπαιξε σε πολλά κομμάτια δυνατό ρόλο, όπως όταν έδειξαν στιγμές με τον David Bowie ή το κεφάλι του Trump στα τσιγάρα που σου κάνουν κακό. Μετά το 'Song to Say Goodbye' συνέχισαν με εξίσου δυναμικά κομμάτια όπως το 'Bitter End' και το 'Nancy Boy' και μας τελείωσαν με ένα φινάλε τσιρότο αλά Sopranos που για πολύ ώρα αναρωτιόμασταν αν έγινε ή όχι το encore (τελικά είχε γίνει).