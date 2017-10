Φωτόσπαθα, Γκοντζίλα και Pulp Fiction στο νέο country τραγούδι του Πάνου Μουζουράκη

Δεν μπορεί κανείς να φέρει αντίρρηση ότι έχει μια προσωπικότητα που σέρνει σε ό,τι και να κάνει.

Θα τον λένε Τζάμπα στο ‘Singles’, θα πατήσει το κουμπί με το πόδι στο ‘The Voice’, θα έχει όλα τα χρόνια την ίδια μοϊκάνα, θα κάνει αστεία που σου προκαλούν ρίγη και τέλος πάντων κάνει όλα όσα χρειάζονται για να τον χαρακτηρίζει η ελληνική σόουμπιζ φευγάτο και ροκ. Για όλα αυτά λοιπόν, πολλοί τον αγαπούν και άλλοι τόσοι όχι.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Πάνος Μουζουράκης περνάει καλύτερα από μας.

Το νέο του κλιπ για το ‘Φωτόσπαθο’ βρίθει ποπ αναφορών και μας τράβηξε την προσοχή. Γι αυτό και το αναλύουμε.

ΤΟ ΝΟΗΜΑ

Λίγο μετά την κυκλοφορία του 'Φωτόσπαθου', ο Πάνος Μουζουράκης το παρουσίασε πρώτα στα βραβεία MAD. Xωρίς το κλιπ υπερπαραγωγή που μόλις βγήκε όμως, δεν του είχαμε δώσει πολλή σημασία.

Το κεντρικό νόημα θέλει τον Μουζουράκη να του πηγαίνουν όλα στραβά και εκείνος να παίρνει ένα φωτόσπαθο και στη συνέχεια έναν δεινόσαυρο για να τα αντιμετωπίσει.

Κάπου along the way καταλαβαίνει ότι "για όλα φταις εσύ" - λογικά απευθύνεται σε κάποιον έρωτα.

Πριν το τέλος, επαναλαμβάνει το ρεφρέν και κάνει μια παραλλαγή στο στίχο λέγοντας "για όλα φταίω εγώ", σπάζοντας έτσι τους κανόνες του ελληνικού έντεχνου τραγουδιού που θέλουν τέτοιες παραλλαγές να γίνονται μόνο στις συναυλίες,

ΤΟ COUNTRY

Το μπάντζο που δίνει το country εσάνς στο τραγούδι είναι παιγμένο από τον Μανώλη Φάμελλο. Ο Μανώλης Φάμελλος είναι ακόμη υπεύθυνος για τη μουσική, τους στίχους, την κιθάρα, το μαντολίνο, τα φωνητικά, την παραγωγή και την ενορχήστρωση.

Εκτός από το μπάντζο η country εσάνς βρίσκεται και σε όλο το κλιπ. Η παρέα κάθεται πάνω σε σανό, ο Μουζουράκης φοράει καουμπόικο καπέλο -το οποίο φοράει έτσι κι αλλιώς συνεχώς- και φυσικά το μισό κλιπ λαμβάνει χώρα στο...

GRAND CANYON

Όχι όμως το κανονικό Grand Canyon. Είναι φτιαγμένο με το κομπιούτερ.

Το Grand Canyon είναι κλασικό μέρος για cowboy και country,τη μουσική των cowboy.

Η MIA WALLACE

Τέσσερις χορεύτριες με φανερές επιρροές από Mia Wallace και λίγο Maddie Ziegler πλαισιώνουν τον Μουζουράκη σε όλο αυτό το ποπ συνονθύλευμα.

Σε ένα σημείο του κλιπ έχουμε και επιρροή από intro ‘Big Little Lies’. Μόνο που αντί για Audrey Hepburns, έχουμε Mia Wallaces.

Ο ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ

Ντάξει δεν είναι ο Γκοτζίλα, είναι δεινόσαυρος, αλλά ήταν πιο ωραίο στον τίτλο το "Γκοντζίλα". Πάνω απ όλα ήθελα να λινκάρω αυτό.

Άλλωστε ο Πάνος Μουζουράκης θα μπορούσε πολύ άνετα να είχε γράψει αυτό το γράμμα. Όπως άλλωστε θα μπορούσε να έχει γράψει και αυτή την εισαγωγή.

ΤΟ ΦΩΤΟΣΠΑΘΟ

Το φωτόσπαθο είναι ο σταρ του τραγουδιού. Ο Πάνος Μουζουράκης κάνει το δικό του ομάζ στο ‘Star Wars’. Στα MAD ήταν όλο το σκηνικό Star Wars, το κλιπ όμως επικεντρώνεται στον δεινόσαυρο και ο Μουζουράκης πιάνει το φωτόσπαθο μόνο στον αέρα.

Μέχρι που πριν μαυρίσει η οθόνη, το βλέπουμε παρατημένο σε ένα τραπεζάκι. Ο Μουζουράκης το παίρνει, το ενεργοποιεί και τα υπόλοιπα αφήνονται στη φαντασία.