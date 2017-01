Donald Trump έχεις δίκιο, το ταλέντο της Meryl Streep είναι πράγματι 'overrated'

Στον κόσμο του Χάρι Πότερ, είναι ο 'You know who' που σε λιγότερο από δύο εβδομάδες θα ορκιστεί Πρόεδρος των ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, είναι πορτοκαλί, έχει αστείρευτη κακία εντός του και διαχειρίζεται τη δημόσια εικόνα του λίγο καλύτερα από το μαλλί του. Στις χθεσινές Χρυσές Σφαίρες έγινε το πρόσωπο που (και πάλι εν τη απουσία του ονόματός του) έδωσε στη Meryl Streep την έμπνευση για να βγάλει ένα λόγο μεστό, δυνατό και υπέροχο.

*Το βίντεο της ομιλίας της Meryl Steep*

Η απάντηση του Trump στο λόγο της Meryl Streep προφανώς και δεν μας έριξε από κάποιο πορτοκαλί σύννεφο. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι ενώ εκείνη κατάφερε με απλότητα, ευγένεια και το σημαντικότερο, σεβασμό προς τον κόσμο που την άκουγε να περιγράψει και να στηρίξει τη διαφορετικότητα των φυλών και ταυτόχρονα να κατακεραυνώσει την δημόσια προ(σ)βολή του νέου Πρόεδρου των ΗΠΑ μας έκανε να σταθούμε λίγο πίσω στην πλάτη της καρέκλας και να κρατήσουμε την αναπνοή μας μέχρι να κάνουμε μπαμ.

*Οι απαντήσεις του Donald Trump*

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Με βαριά ανάσα λοιπόν και αφού είχαμε παρακαλουθήσει τον παραπάνω αψεγάδιαστο λόγο, βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να διαβάσουμε ότι οι απαντήσεις του ανθρώπου που θα αναλάβει τα σκήπτρα της Αμερικής aka μίας εκ των ισχυρότερων δυνάμεων του κόσμου ξεκίνησαν με ένα: 'Μία από τις πιο υπερεκτιμημένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, μπλα μπλα μπλα'. Να διαπιστώσουμε κοινώς ότι ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να αντικρούσει το εύλογο συμπέρασμα της ηθοποιού ότι 'όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κοροϊδεύει έναν άνθρωπο με ειδικές ανάγκες τότε ουσιαστικά όχι απλώς του δίνει το δικαίωμα να το κάνει, τον απενοχοποιεί κιόλας' ήταν μία ακόμη υποβάθμιση δυνατοτήτων. Μία απάντηση που στοχεύει αποκλειστικά και μόνο σε ένα 'ΩΤΙΣΟΥΠΕ'. Μία ατάκα δηλαδή που χρησιμοποιούν έφηβοι ενώ παίζουν lol.

Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και αλλάζω πρόσωπο γιατί πραγματικά δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω πρώτο πληθυντικό εδώ. Δεν ξέρω αν και για τον υπόλοιπο κόσμο εντός και εκτός είναι εξίσου τρομακτικό ένας άνθρωπος να μην μπορεί καν να υποστηρίξει τον εαυτό του. Θα μου πεις, 'είχες τέτοιες απαιτήσεις από τον Trump μωρέ;'. Όχι, δεν είχα. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι η σφαίρα του τρολ που στριφογυρίζει αυτός ο άνθρωπος είναι ο κόσμος που εντός ολίγου πρόκειται να διοικήσει μου φαίνεται εξωπραγματικό. Και θλιβερό.

Όσο για τη Meryl Streep, πρέπει να παραδεχτώ ότι παρότι είμαι της άποψης ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να σχολιάζουν την επικαιρότητα μέσα από το έργο τους, ο χθεσινός της λόγος ήταν μία υπέροχη εξαίρεση που έρχομαι να στηρίξω στο 100%. Ακόμα και αν η εξέλιξη αυτής (από μέρους Trump) κάθε άλλο παρά με χαροποίησε. Αλλά λογικά και δυστυχώς, αυτή ήταν μόνο η αρχή.

Καλή χρονιά.