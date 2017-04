Chuck Tingle: συγγραφέας ερωτικών ebooks ή σπουδαίο performance art;

Είναι ένα όμορφο, ηλιόλουστο απογευματάκι μιας τυχαίας Δευτέρας του Απριλίου, όταν ανοίγω να διαβάσω ένα μικρό διήγημα, από αυτά τα ερωτικά που εμφανίζονται στις αυτοεκδόσεις του Amazon με το τσουβάλι. Βέβαια αυτό που διαβάζω εγώ ανήκει στον Chuck Tingle και ξεκινά έτσι:

I hadn’t seen Oliver, my pet triceratops, in years, but what I remember about him wasn’t great. While my other pets were easy going and free spirited, he was the voice of discipline and reason. A large creature with broad shoulders and a deep, bellowing voice, I eventually become more than a little scared of him, and eventually thankful when he finally moved to the deep south to become a dancer at an all male cabaret. I couldn’t discipline him either, as he had become a billion due to string of impeccably well-placed Super Bowl bets.

Με αυτή την, καθόλου edited, πρώτη παράγραφο ξεκινά η καριέρα του συγγραφέα ομοερωτικών παρωδιών Chuck Tingle, πίσω στον Δεκέμβριο του 2014. Η πρώτη του ιστορία, από όπου και το απόσπασμα, ονομάζεται ‘My Billionaire Triceratops Craves Gay Ass’ και έχει μέγεθος μόλις 4,300 λέξεις. Ο τίτλος θα σας δώσει μια ιδέα του τι γράφει ο Tingle, αλλά να και μερικά ακόμη από τα διηγήματα του:

‘Pounded by the Gay Color Changing Dress’

‘Lonely Author Pounded by Dinosaur Social Media Followers’

‘Slammed in the Butthole by My Concept of Linear Time’

‘Creamed in the Butt by My Handsome Living Corn’

‘Pounded by My Handsome Ghost Boats’

‘Slammed in the Butt by the Handsome Sentient Manifestation of Election Day’

Το πιάσατε. Ο Tingle ξεκινά να γράφει για δεινοσαυρικό gay σεξ, συνεχίζει με Bigfoot και μονόκερους, περνάει από την πολιτική και καταλήγει να δίνει ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε αντικείμενα και ιδέες, βάζοντας μάλιστα στο χαρτί γεγονότα της άμεσης επικαιρότητας. Μέσα σε περισσότερες από 80 ιστορίες, ο συγγραφέας έχει ασχοληθεί με τις σεξουαλικές περιπέτειες των Χριστουγεννιάτικων ποτηριών του καφέ των Starbucks, των donuts και των πολιτικοοικονομικών συνεπειών από την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρώπη.

Ναι, κάποιος κάνει σεξ με τις ίδιες τις πολιτικοοικονομικές συνέπειες από την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρώπη.

ΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ CHUCK TINGLE

Σε αυτά τα 2,5 περίπου χρόνια της καριέρας του, ο Chuck Tingle έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών. Τα πράγματα όμως που ξέρουμε για αυτόν είναι ελάχιστα. Ο Tingle, του οποίο το όνομα είναι φυσικά ψευδώνυμο, μένει στο Billings της Montana, είναι 45 ετών κι έχει ένα γιο, τον Jon. Έχει ένα διδακτορικό στο ολιστικό μασάζ και είναι grandmaster του Τάε Κβον Ντο. Ονομάζει τις ιστορίες του “Tinglers” και τους φανς του “Buckaroos”, καλεί τους αναγνώστες του να “prove love” όσο μπορούνε περισσότερο. Οι μόνες του φωτογραφίες που υπάρχουν είναι stock photos.

Ο Tingle γράφει στα social του ή στις αρκετές του συνεντεύξεις με παράξενο τρόπο. Για να έχετε μια καλή ιδέα του τρόπου με τον οποίο εκφράζεται ο συγγραφέας, μπορείτε να διαβάσετε το περσινό του AMA στο Reddit.

Για το κοινό, τα παραπάνω δεν είναι πραγματικότητα. Όλοι πιστεύουν πως ο Tingle είναι μια περσόνα, ένα λεπτομερές, περίτεχνο κατασκεύασμα, πολλοί μάλιστα πιθανολογούν πως τα ebooks του συγγραφέα δεν είναι καν γραμμένα από το ίδιο άτομο. Το απλοϊκό στυλ γραφής του, σε συνδυασμό με την κοινωνικοπολιτική θεματική μέρους του έργου του, κάνουν πολλούς να πιστέψουν πως πίσω από τον Chuck Tingle αποκλείεται να μην υπάρχει ένα άτομο με απόλυτη συναίσθηση του αστείου που πλέκει. Ο πιο λογικός τίτλος για το πως βλέπουν οι αναγνώστες αυτή την περσόνα θα ήταν μάλλον “performance artist”.

Μέχρι τον Απρίλιο του 2016, κανείς δεν παίρνει τον Tingle στα σοβαρά. Τα ΜΜΕ και ο κόσμος διασκεδάζουν ή χλευάζουν τον Tingle, αλλά το όλο θέμα μένει εκεί. Τότε, μια ακροδεξιά ομάδα φανς της επιστημονικής φαντασίας αποπειράται να κυριαρχήσει στην ψηφοφορία των Hugo Awards και ο συγγραφέας βρίσκεται ξαφνικά υποψήφιος σε ένα από τα σημαντικότερα βραβεία του χώρου.

ΤΑ ΛΥΠΗΜΕΝΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ

Πάμε λίγο πίσω όμως: Τα είδη της επιστημονικής φαντασίας και του φανταστικού έχουν μια μακρά ιστορία διακρίσεων σε ό,τι αφορά τους συγγραφείς που εκδίδονται και τους χαρακτήρες που αποτυπώνονται στο χαρτί. Οι λευκοί, άντρες, cis συγγραφείς και οι λευκοί, άντρες, cis χαρακτήρες είναι η νόρμα. Τα τελευταία χρόνια συγγραφείς, άνθρωποι του εκδοτικού κόσμου και, κυρίως, αναγνώστες πιέζουν προς πιο ανοιχτά και προσβάσιμα λογοτεχνικά είδη.

Σε αυτή την κίνηση έρχεται να αντιπαρατεθεί η ομάδα για την οποία είπαμε παραπάνω. Οι “Sad Puppies” δημιουργούνται για να ενισχύσουν την κυριαρχία των λευκών ανδρών στην επιστημονική φαντασία και το φανταστικό, για να ακολουθήσει από τον κύκλο της και μια δεύτερη ομάδα, ακόμη πιο ακραία, οι “Rabid Puppies”. Σκοπός των ομάδων αυτών μεταξύ άλλων είναι να πλήξουν το κύρος των Hugo Awards και να αντιδράσουν απέναντι στους “πολεμιστές κοινωνικής δικαιοσύνης” (Social Justice Warriors, SJW σύντομα) όπως τους αποκαλούν.

Η κίνηση τους ξεκινά το 2015 και στη 2η χρονιά τους, το 2016, μέσα από την πλατφόρμα τους οι Sad και Rabid Puppies σπρώχνουν έργα επιλεγμένα με πολιτικά κριτήρια, ανάμεσα στα οποία και πολλά δικά τους. Μέσα στις επιλογές βρίσκεται ο μπροστάρης των Puppies, Vox Day (που μαντέψτε ποιος γράφει τον πρόλογο του ‘SJWs Always Lie’ έργου του που βραβεύεται στην κατηγορία “Best Related Work”, ο παλιόφιλος ο Milo Yiannopoulos, αμέ) αλλά και μερικοί συγγραφείς σαν φάρσα ενάντια στο βραβείο. Ένας από αυτούς είναι και ο Chuck Tingle, που κερδίζει υποψηφιότητα στην κατηγορία του διηγήματος, για το ‘Space Raptor Butt Invasion’.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι φωνές που καλούν τον Tingle να αποσυρθεί από τη shortlist του βραβείου προς όφελος ενός “αληθινού” συγγραφέα είναι έντονες, αλλά ο ίδιος ακολουθεί διαφορετική τακτική. Απαντά με το ίδιο νόμισμα στο τρολάρισμα των Puppies και παίρνει το url therabidpuppies.com, στήνοντας ένα site που λέει:

«Hello my name is Chuck Tingle (worlds greatest author). Sometimes devilmen are so busy planning scoundrel attacks they forget to REGISTER important website names. this is… good because it makes it easy for BUDS WHO KNOW LOVE IS REAL to prove love (all). please understand this is website [sic] to take DARK MAGIC and replace with REAL LOVE for all who kiss the sky».

Το site περιέχει links για δωρεές προς το Crash Override Network που βοηθά θύματα ιντερνετικής κακοποίησης και τη Δημόσια Βιβλιοθήκη του Billings, της πόλης του Tingle, ενώ προωθεί το μυθιστόρημα ‘The Fifth Season’ της Αφροαμερικανίδας N.K. Jemisin που είναι υποψήφιο στα Hugo Awards (και τελικά θα κερδίσει).

Το therabidpuppies.com βρίσκεται ακόμη στα χέρια του Tingle και στέκεται και πάλι απέναντι από τους Puppies ή “The Bad Dog Blues” και “Sad Alligator Boys” όπως τους λέει κοροϊδευτικά ο συγγραφέας. Όπως θα δείτε στο link, καυτηριάζει την αντιγραφή που επιχείρησε ο Vox Day και η ομάδα του στο βραβευμένο ‘The Collapsing Empire’ του John Scalzi. Η τελευταία πρόταση του site είναι “You can follow DR. CHUCK TINGLE (who has more followers than voxman) on twitter here”. Υπέροχος.

IMPORTANT: cant go to hugos award so to thwart devil plans, true buckaroo ZOE QUINN (name of @unburtwitch) has agreed to accept award for me — Chuck Tingle (@ChuckTingle) May 5, 2016

Ανακοινώνει επίσης πως, σε περίπτωση που το διήγημα του κερδίσει, θα το παραλάβει για λογαριασμό του η Zoë Quinn, μια από τις γυναίκες που βρέθηκαν στο επίκεντρο του Gamergate.

Ο Chuck Tingle γίνεται viral, το κοινό εκτιμά το θετικό του μήνυμα, τη στάση του απέναντι στη διαφορετικότητα, την ευγένεια του, την κερδισμένη μάχη του απέναντι στο bullying των Puppies. Φυσικά γράφει και το ‘Slammed in the Butt by My Hugo Award Nomination’, αλλά και το ‘Pounded In The Butt By My Hugo Award Loss’, όταν θα χάσει το βραβείο λίγους μήνες αργότερα.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο CHUCK TINGLE

TRUTH IS... chuck is true story with a strange way. truth is chuck is REAL MAN in billings who loves his son and wants to prove love is real — Chuck Tingle (@ChuckTingle) August 21, 2016

Είναι όμως τελικά ο Chuck Tingle αυτός που λέει πως είναι; Τον Δεκέμβριο του 2015 ο γιος του συμμετέχει σε ένα AMA στο Reddit, όπου απαντά σε ερωτήσεις του κόσμου. Σε αυτό, ο Jon λέει:

«Για να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση που πάντα δέχομαι, ναι, ο πατέρας μου είναι πολύ αληθινός. Είναι ένας χαρισματικός αυτιστικός, αλλά επίσης πάσχει από σχιζοφρένεια. Για να το κάνω απολύτως ξεκάθαρο, ο πατέρας μου είναι ένας από τους ευγενικότερους, γλυκύτερους ανθρώπους που μπορεί να συναντήσετε ποτέ και δεν είναι καθόλου επικίνδυνος, αν και έχει ιστορικό αυτοτραυματισμών.

Για να απαντήσω στην επόμενη ερώτηση, ναι, έχει συναίσθηση του χιούμορ σε πολλούς από τους τίτλους του, αν και δε θα βγει ποτέ να το πει. Ο μπαμπάς έχει δυσκολία στο να καταλάβει πολλά πράγματα, αλλά δε θα τον άφηνα να γίνει περίγελος ολόκληρου του κόσμου αν δεν είχα πίστη πως είναι μέσα στο αστείο με κάποιον τρόπο. Παρόλα αυτά, το γράψιμο και η αυτοέκδοση του δίνουν μεγάλη χαρά».

Ο Jon Tingle μιλά για το πως ο ίδιος διορθώνει τα κείμενα του πατέρα του και τα εκδίδει μέσω του Amazon, ενώ αναφέρει πως δεν αισθάνεται άβολα με τη θεματική τους, μιας και “η αυτοέκδοση άλλαξε εντελώς τον κόσμο του” και πως για τον ίδιο “είναι πολύ συγκινητικό να ξέρω πως ο πατέρας μου, που πολλοί άνθρωποι αγνοούσαν, θα μπορούσε να έχει μια τέτοια θετική επίδραση στους ανθρώπους μέσα από το γέλιο”.

Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του Chuck Tingle στο συγκεκριμένο AMA του Jon, ξεκινήστε από εκεί το διάβασμα αν σας ενδιαφέρει το όλο θέμα. Μιλά για το πως ο πατέρας του έχει ζήσει στο παρελθόν σαν διάφορα αντικείμενα, την ιστορία του με τους αυτοτραυματισμούς, τα λεφτά που βγάζει από τα ebooks του.

today is important day to remember that you are loved by the people around you and you are more important to them that you will ever know — Chuck Tingle (@ChuckTingle) March 14, 2017

Τα όσα λέει ο Jon χωρίζουν για ακόμη μια φορά την αντίληψη του κόσμου για το τι συμβαίνει με τον Tingle στα 2. Άλλοι δέχονται σαν πραγματικά τα γεγονότα που αφηγείται για τον πατέρα του και άλλοι θεωρούν την ιστορία του σαν μια ακόμα πτυχή της παράστασης που δίνει όποιος βρίσκεται πίσω από το πρόσωπο του.

ΤΟ ΜHNYΜΑ ΤΟΥ CHUCK TINGLE

Ό,τι κι αν πιστέψουμε για το ποιος και το τι πραγματικά είναι ο Tingle, ένας αυτιστικός 45άρης άντρας που ζει στη Βόρεια Αμερική ή ένα κομμάτι πολύ ιδιαίτερου performance art (και οι θεωρίες που μπορεί να βρει κανείς στο ίντερνετ είναι φανταστικές, από το ότι πίσω από την περσόνα κρύβεται ο Lemony Snicket μέχρι οι δημιουργοί του ‘South Park’), το μήνυμα του συγγραφέα είναι αυτό που κάνει την ιστορία του σπουδαία.

Προοδευτικός, ανεκτικός και γεμάτος αγάπη, ο λόγος του Tingle επισημαίνει στους ανθρώπους πως “ο καλός τρόπος” είναι να “αποδεικνύουν πως η αγάπη είναι αληθινή για όλους”. Βάζει απέναντι του τους ανθρώπους, όπως ο Vox Day και τα Puppies του, και λέει σε μια συνέντευξη του στο ‘Smart Podcast, Trashy Books’:

«When you see the way that they act and you answer with love, you, then it only amplifies your love. I’m, I have been trying to prove love for a very, very long time, and then what it takes is, is to prove love in the face of devils, is to amplify that message».

Η σάτιρα του στρέφεται απέναντι σε αυτούς που ονομάζει “διαβόλους” και πως προέρχονται από “το Κενό”. Οι ιστορίες που γράφει είναι παρωδίες των χιλιάδων ερωτικών μικροδιηγημάτων που βρίσκονται στο Amazon εδώ και χρόνια. Ο Tingle δίνει το στίγμα ενός ανθρώπου με κοινωνικοπολιτικές ευαισθησίες, κι όλα αυτά μέσα από τίτλους, εξώφυλλα και σύντομα ebooks που αποτελούνται από παρόμοιες σκηνές με gay sex.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Η Zoë Quinn ετοιμάζει ένα video game εμπνευσμένο από τον συγγραφέα, που θα έχει τίτλο ‘Project Tingler’. Το πρότζεκτ βρίσκεται λίγο πριν την ολοκλήρωση του, αφού πέρασε επιτυχημένα και από το Kickstarter. Το περιμένουμε τον Ιούνιο.

Κατά την περίοδο των προεδρικών debates για τις πρόσφατες εκλογές στην Αμερική, δημιούργησε το site trumpdebatefacts.com, που τσεκάρει τα όσα λέει ο Donald Trump, φυσικά μέσα από τη σάτιρα του Tingle, όπως επίσης και τα storify των tweets του συγγραφέα για κάθε ξεχωριστό debate. Έχει γράψει επίσης το σχετικό ‘Slammed in the Butt by Domald Tromp's Attempt to Avoid Accusations of Plagiarism by Removing All Facts or Concrete Plans from His Republican National Convention Speech’.

Για πρώτη φορά ο Tingle εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή τον περασμένο Φεβρουάριο, με τον Chris Hardwick να τον φιλοξενεί στο @midnight του Comedy Central. Ο συγγραφέας, όπως θα δείτε και στο βίντεο, φοράει λευκά ρούχα, γυαλιά ηλίου και ένα λευκό ύφασμα στο κεφάλι που λέει “Παρακαλώ Σεβαστείτε τα Προσωπικά Δεδομένα μου”.

Έχει μαζί του έναν άντρα με μούσκουλα που φορά μάσκα δεινοσαύρου και έναν καταπράσινο Φρανκενστάιν.

Εκεί ο John DiMaggio διαβάζει με τη φωνή του Bender από το ‘Futurama’ ένα κομμάτι του νέου έργου του Tingle, ‘Pounded By The Poll To Decide Which Tingler I Write’. Είναι πράγματα που συμβαίνουν στα αλήθεια αυτά.

Σήμερα ο Tingle είναι για 2η συνεχή φορά υποψήφιος στα Hugo Awards, αυτή τη φορά με το σπαθί του. Στις υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν πριν μερικές ημέρες, ο συγγραφέας βρίσκεται ανάμεσα στα 6 ονόματα για το βραβείο του “Best Fan Writer”. Το πιο φρέσκο έργο του είναι το ‘Pounded in the Butt by My Second Hugo Award Nomination’.

ΤΑ 10 ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΤΕΡΑ TINGLERS

Χωρίς λέξεις, μόνο με εξώφυλλα:

