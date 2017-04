Η Μεγάλη Βίβλος του Stephen King: Τα '00s (Μέρος ΙΙ)

Η Μεγάλη Βίβλος του Stephen King επέστρεψε για να μεταφερθεί στη νέα χιλιετία, εκεί που ο συγγραφέας θα γιατρέψει τις πληγές που του άφησε η δεκαετία του ‘90, θα αναμετρηθεί με την πιθανή συνταξιοδότηση και θα εδραιώσει τη θέση του σαν μια προσωπικότητα κύρους.

Μετά τις προηγούμενες 3 δεκαετίες και τα όσα είδαμε μέχρι τώρα στο αφιέρωμα μας, η συνεχής παρουσία των βιβλίων του στις λίστες των bestseller δεν είναι πια δεδομένη και πολλοί λένε πως ο “καλός” King βρίσκεται πια στο παρελθόν.

Οι κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές των έργων του δε μειώνονται πάντως πριν τα τέλη της δεκαετίας και, παρότι στην αρχή της θα πειραματιστεί με νέες τεχνολογίες, ο δημιουργός θα διανύσει στην υπόλοιπη δεκαετία τα πιο χαλαρά, λιγότερο καινοτόμα (σε σχέση με τις θεματολογίες των έργων) χρόνια του. Ταυτόχρονα, τα ‘00s είναι η δεκαετία που γίνεται πιο vocal από ποτέ μέχρι τώρα. Ο King μεγαλώνει παρέα με τους αναγνώστες του.

Πάμε μια βόλτα στα 00s του Stephen King, Πιστέ Αναγνώστη.

2005

Μιας από τις πιο ήσυχες χρονιές της καριέρας του διανύει το 2005 ο King. Ένα βιβλίο και κανένα adaptation, σε μια χρονιά που βρίσκεται ανάμεσα στον πυρετό της ολοκλήρωσης του ‘Dark Tower’ και στην αρκετά γεμάτη διετία που θα ακολουθήσει.

Ο συγγραφέας θα υποδύεται τον εαυτό του σε ένα cameo στο ‘Fever Pitch’, την ταινία των αδερφών Farrelly με τους Drew Barrymore και Jimmy Fallon που επικεντρώνεται στην πορεία των Red Sox προς το περσινό πρωτάθλημα. Ο King, που φυσικά δε θα μπορούσε να λείπει από οτιδήποτε RedSoxικό, ρίχνει την πρώτη μπαλιά στο εναρκτήριο ματς της σεζόν. Αργότερα γράφει για τη σχέση του με τους Sox και το ‘Fever Pitch’ σε ένα από τα κείμενα του στο EW.

Τον Απρίλιο ο King βρίσκεται στη σκηνή του Freedom's Hall στο Louisville, μαζί με τον John Mellencamp. Παίζει κιθάρα και τραγουδά σε μια από τις συναυλίες του ‘Words and Music Tour’ του Mellencamp, μαζί με τη μπάντα και τον έτερο καλεσμένο εκείνη τη μέρα, τον Donovan. Με τον Mellencamp ο συγγραφέας συνεργάζεται αυτόν τον καιρό για τη δημιουργία ενός μιούζικαλ, δουλειά η οποία θα ολοκληρωθεί μόλις το 2012.

Συχνός καλεσμένος των πανεπιστημίων, ο King βρίσκεται συνεχώς σε τελετές αποφοίτησης για να μιλήσει στους φοιτητές. Στο παραπάνω βίντεο βλέπετε μια από αυτές, τον Απρίλιο του 2005, στο University of Maine.

Το φθινόπωρο ανεβαίνει στο King’s Head Theatre του Λονδίνου η θεατρική εκδοχή του ‘Misery’. Ο Alan Cohen σκηνοθετεί και οι Michael Praed και Susan Penhaligon πρωταγωνιστούν, αλλά η παράσταση παρά τις ερμηνείες τους δεν καταφέρνει να κερδίσει το κοινό.

Τον Οκτώβριο εκδίδεται το ‘The Colorado Kid’ (‘Το παιδί από το Κολοράντο’, 2015, Εκδόσεις Bell). Αυτό το, διαφορετικό από τον συνηθισμένο King, μυθιστόρημα των μόλις 180 σελίδων βγαίνει από τον εκδοτικό Hard Case Crime, που ασχολείται με την αστυνομική λογοτεχνία.

Το μυθιστόρημα είναι μια ιστορία μυστηρίου, που αφορά την έρευνα γύρω από τις ερωτήσεις που δημιουργεί ένα πτώμα που βρίσκεται σε ένα μικρό νησί έξω από την ακτή το Maine. Με την υπόθεση να οδηγείται συνεχώς σε αδιέξοδο, το θέμα απασχολεί για πολλά χρόνια τους 2 ανθρώπους που λειτουργούν την ντόπια εφημερίδα. 25 χρόνια μετά, θα χρησιμοποιήσουν την παράξενη ιστορία για να τεστάρουν τις ερευνητικές ικανότητες του νεαρού ρεπόρτερ που προσλαμβάνουν.

Εδώ και αρκετό καιρό τα βιβλία του King αποκτούν μια δεύτερη ζωή από τους συλλέκτες που πληρώνουν όσο όσο για αυτά. Η ‘USA Today’ γράφει για ένα advance copy του βιβλίου (αντίτυπα που μοιράζονται σε κριτικούς και βιβλιοπωλεία για την προώθηση του έργου) που πωλείται για $1,623 στο ebay. Η κανονική τιμή του βιβλίου με την έξοδο του στα βιβλιοπωλεία ανέρχεται στα $5.99.

Στο ίδιο κείμενο του ‘USA Today’ ο δημοσιογράφος αναφέρει ένα μικρό λαθάκι του King: Μια αναφορά σε ένα Starbucks στο Denver το 1980 δεν είναι σωστή. Το πρώτο τέτοιο καφέ άνοιξε στην πόλη το 1992, λέει η δική του έρευνα.

2 μέρες αργότερα ο συγγραφέας απαντά μέσα από το site του, “Μην υποθέτετε πως αυτό είναι ένα λάθος από την πλευρά μου. Οι πιστοί αναγνώστες της σειράς του ‘Μαύρου Πύργου’ ίσως αντιληφθούν πως αυτό δεν είναι απαραίτητα ένα σφάλμα συνέχειας, αλλά ένα στοιχείο”.

Ο εκδοτικός βγάζει το βιβλίο σε paperback με τιράζ 1,000,000 αντιτύπων και δεν προχωρά σε ανατύπωση. Μόνο η 1η έκδοση του ‘The Colorado Kid’ υπάρχει από τον Hard Case Crime, που έχει δημιουργηθεί μόλις την περασμένη χρονιά και σκοπός του είναι να επαναφέρει στη ζωή τις αφηγήσεις και το στυλ των pulp paperbacks των δεκαετιών του ‘40, ‘50 και ‘60.

Για την προώθηση του βιβλίου ο King επισκέπτεται τον Conan O’Brien στο ‘Late Night’ του, στην εκπομπή της 23ης Σεπτεμβρίου. Μιλούν, φυσικά, για κλόουν.

2006

Η χρονιά ξεκινά με ένα μετα-αποκαλυπτικό μυθιστόρημα από τον King. Το ‘Cell’ (‘Το κινητό’, 2006, Εκδόσεις Bell) είναι ένα από τα πιο παράξενα βιβλία του συγγραφέα και αυτό που παίζει περισσότερο με τις νέες τεχνολογίες.

Ο Παλμός μεταδίδεται από τα κινητά. Όποιος κάνει το λάθος να σηκώσει το τηλέφωνο του ο Παλμός τον εξαγριώνει, μετατρέποντας τον σε μέλος ενός κοπαδιού που σκοτώνει χωρίς φραγμούς. Οι ελάχιστοι που δεν έχουν επηρεαστεί προσπαθούν να επιζήσουν και ο Κλέι προσπαθεί να γυρίσει στο Μέιν για να συναντήσει τον γιο του.

Το ελαφρώς (καλά, ίσως και λίγο παραπάνω από ελαφρώς) τεχνοφοβικό μυθιστόρημα του King περιέχει τους χειρότερους διαλόγους που έχει γράψει ποτέ ο συγγραφέας, λέει το Vulture. Βρίσκεται αρκετά χαμηλά σε κάθε λίστα των βιβλίων του και το pulpy ύφος του δε βοηθά.

Η έμπνευση χτυπάει τον King όταν, περπατώντας στη Νέα Υόρκη, συναντά στο δρόμο έναν κοστουμαρισμένο άντρα που φαίνεται να μιλά με τον εαυτό του. Το κοντράστ ενός ανθρώπου που δεν είναι ακριβώς σε επαφή με την πραγματικότητα γύρω του αλλά είναι ντυμένος με ένα κοστούμι, είναι αυτό που δίνει την ιδέα του ‘Cell’ στον συγγραφέα.

Λίγους μήνες πριν διοργανώνεται στο ebay μια δημοπρασία όπου διάφοροι συγγραφείς δίνουν την ευκαιρία σε φανς να ονοματίσουν οι ίδιοι κάποιον χαρακτήρα του επόμενου βιβλίου τους. Ένα από αυτά τα βιβλία είναι και το ‘Cell’, με τη δημοπρασία να κερδίζει μια γυναίκα που δίνει την τιμή στον αδερφό της, που είναι μεγάλος φαν του King. Έτσι, ένας από τους χαρακτήρες του βιβλίου ονομάζεται Ray Huizenga και $25,100 πηγαίνουν στη ΜΚΟ First Amendment Project που υπερασπίζεται το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου των συγγραφέων και των καλλιτεχνών, για λογαριασμό της οποίας γίνεται η δημοπρασία.

Το ‘Cell’ κυκλοφορεί σε 1,100,00 αντίτυπα στην πρώτη του έκδοση και φτάνει στην 8η θέση των bestsellers ολόκληρης της χρονιάς. Και η ελληνική του έκδοση κάνει καλή πορεία, πιάνοντας και την κορυφή των ευπώλητων.

Είναι η εποχή που ο Bill Maher έχει αναλάβει το Amazon Fishbowl, μια αποκλειστική εκπομπή του Amazon που φιλοξενεί συνεντεύξεις σχετικές με πρόσφατα βιβλία, ταινίες και μουσική. Η εκπομπή, που κρατά μόνο για 12 επεισόδια, φιλοξενεί και τον King να μιλά για το ‘Cell’ του.

Και ο Ron Perlman θα έχει την τύχη (ή την ατυχία, όπως το πάρει κανείς) να βρεθεί σε μεταφορά έργου του συγγραφέα. Η τηλεταινία ‘Desperation’ που ετοιμάζει το ABC έχει τον Mick Garris και πάλι στο τιμόνι, αλλά και τον King σε ρόλο παραγωγού, με τον Perlman να υποδύεται τον σερίφη Collie Entragian. Ένα από τα γνωστότερα έργα του από την περασμένη δεκαετία παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά.

Η ταινία, που αρχικά προγραμματίζεται να προβληθεί σε 2 μέρη πριν το κανάλι τελικά αλλάξει άποψη, έχει επεισοδιακό ξεκίνημα και το Συνεδριακό Κέντρο του Tucson στο οποίο γίνονται τα γυρίσματα της, καταρρέει μερικώς μετά από φωτιά για την οποία οφείλεται το τμήμα ειδικών εφέ. 5 άτομα τραυματίζονται και η φωτιά καταστρέφει ολόκληρο το πλατό, μαζί με τον εξοπλισμό.

Οι προσκλήσεις για την πρεμιέρα, που γίνεται στο Fox Theatre της πόλης, γράφουν “η ταινία που έβαλε φωτιά στο Tucson”. Όμως η τηλεοπτική της προβολή συγκεντρώνει μόλις 7,500,000 τηλεθεατές, μιας και προβάλλεται την ώρα του παντοδύναμου ‘American Idol’ του καναλιού Fox. Ο King είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος και κατηγορεί το ABC για τον κακό προγραμματισμό που χαντακώνει τα νούμερα του ‘Desperation’.

Μέσα στο καλοκαίρι προβάλλεται η σειρά ανθολογίας του TNT με τίτλο ‘Nightmares and Dreamscapes’. 8 επεισόδια, καθένα εμπνευσμένο από ένα διαφορετικό διήγημα του King από 3 διαφορετικές συλλογές του (και όχι μόνο από το ‘Nightmares and Dreamscapes’ του 1993, παρότι παίρνει το όνομα του από αυτό το βιβλίο).

Με δυνατό καστ που περιλαμβάνει τους William Hurt, Tom Berenger και William H. Macy και με το πρώτο επεισόδιο με τίτλο ‘Battlegrounds’ να ξεχωρίζει, η σειρά προσφέρεται για binge watching, για όσους θέλουν να δουν μια από τις ψιλοξεχασμένες μεταφορές έργων του King στην τηλεόραση. Όλα τα επεισόδια βρίσκονται και στο YouTube.

(Το ‘Battlegrounds’ είναι μια από τις ιστορίες του King που εκδίδεται σε περιοδικό πριν ακόμη βγει το πρώτο βιβλίο του πίσω στο 1972 και το επεισόδιο σκηνοθετεί ο Brian Henson, γιος του Jim Henson, δημιουργού των Muppets. Τα εφέ της σειράς δημιουργεί το Jim Henson's Creature Shop.)

Ο King βρίσκεται τον Αύγουστο σε μια fundraising εκδήλωση στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, μαζί με τους J.K. Rowling και John Irving, όπου διαβάζει ένα κομμάτι του διηγήματος του ‘The Revenge of Lard Ass Hogan’. Μπορείτε να τον ακούσετε στο βίντεο παραπάνω.

Τον ίδιο μήνα δίνει και μια συνέντευξη στον Mark Lawson του BBC. Εκτός από το βίντεο εδώ, στο οποίο ο King μιλά για γεγονότα από την παιδική του ηλικία που τον οδήγησαν στη συγγραφή, μπορείτε να δείτε αποσπάσματα για το πως η ‘Carrie’ σώθηκε από το καλάθι των σκουπιδιών, για την οικογένεια του συγγραφέα και για τον σνομπισμό και τις ταμπέλες που του έχουν κολλήσει.

Ένα από τα τραγούδια των Blind Guardian στο φρέσκο άλμπουμ τους ‘A Twist in the Myth’ έχει σχέση με τον King. Το ‘Carry the Blessed Home’ μιλά για το τέλος του ‘Dark Tower’: “Until the end / I won't give up / I crawl to the red fields of blood”.

Τον Οκτώβριο εκδίδεται το ‘Lisey’s Story’ (‘Η ιστορία της Λίσι’, 2007, Εκδόσεις Bell), το μυθιστόρημα που ο King λέει πως είναι το αγαπημένο του, με 1,100,000 αντίτυπα κι εδώ στην 1η έκδοση της Scribner και μια πολύ καλή πορεία στις λίστες των bestsellers. Ο εκδοτικός στέλνει από την περασμένη άνοιξη 7,000 advance copies σε βιβλιοπωλεία και δημοσιογράφους, τα περισσότερα που από τον καιρό του ‘Bag of Bones’, το 1998. Ο αριθμός advance copies που στάλθηκαν για το προηγούμενο ‘Cell’; Κανένα.

Το βιβλίο ακολουθεί τη Λίσι, χήρα ενός πετυχημένου συγγραφέα, του Σκοτ. Η Λίσι ξέρει πως υπήρχε ένα μέρος που επισκεπτόταν ο Σκοτ, ένας φοβερό μέρος που του έδινε έμπνευση και τον γιάτρευε, το Μπού’για Μουν, από όπου προερχόταν οι ιστορίες που έγραφε. Καθώς η Λίσι τρομοκρατείται από έναν παρανοϊκό φαν του άντρα της, ξεκινά να θυμάται το παρελθόν του και σύντομα θα ρθει η ώρα να επισκεφθεί και η ίδια το Μπού’για Μουν.

Σε αυτό το βίντεο ο King εξηγεί πως έπεσε πάνω στην αρχική ιδέα για το βιβλίο, ιστορία που αφηγηθήκαμε πίσω στο 2000: Τι θα συνέβαινε αν πέθαινε στο ατύχημα του ‘99; (Στην ίδια εκδήλωση ο συγγραφέας μιλά κι άλλο για το ‘Lisey’s Story’.)

Εδώ ο Stephen King εξερευνά και επεξεργάζεται και πάλι το φόβο του για τους παράφορους οπαδούς. Ταυτόχρονα ένα από τα πιο προσωπικά και πιο παιχνιδιάρικα βιβλία του, ο συγγραφέας αφήνεται να γράψει ένα βιβλίο που είναι σίγουρο πως θα ευχαριστηθεί προσωπικά, ένα βιβλίο για το ίδιο του το μυαλό και τη φύση του. Αυτό που φοβίζει τον ίδιο είναι το να αφήσει μόνη της τη γυναίκα του Tabitha.

Πως της φαίνεται εκείνης όμως το ‘Lisey’s Story’; «Δε νομίζω πως τρελαίνεται για αυτό το βιβλίο, να πω την αλήθεια. Νομίζω πως το σέβεται φυσικά, αλλά είναι αρκετά διακριτική για το βιβλίο. Μου λέει μερικές φορές “Θα γράψεις ποτέ για κάτι άλλο εκτός από συγγραφείς;” Νομίζω πως μερικές φορές νιώθει πως έχω κολλήσει λίγο εκεί. Και ίσως αισθάνεται πως είναι αρκετά τολμηρό», λέει ο King.

Σε μια συνέντευξη του στους ‘New York Times’ λέει για το βιβλίο πως «Δε λέω πως είναι κλασικό, αλλά λέω πως είμαι έκπληκτος πως είχα αυτό το βιβλίο μέσα μου. Είναι ένα τυχερό βιβλίο», αλλά το κοινό είναι αρκετά διασπασμένο. Αρκετοί θεωρούν το ‘Lisey’s Story’ μια αποτυχία και άλλοι το λατρεύουν. Πάντως το μυθιστόρημα θα καρφωθεί στην 6η θέση των bestsellers για ολόκληρο το 2006.

Στην εκδήλωση που είδαμε και παραπάνω, κομμάτι του book tour του King για το βιβλίο, ο συγγραφέας μιλά για τη συνεργασία του με τον Stanley Kubrick. Έχει ενδιαφέρον, κυρίως γιατί ο King υποδύεται τον Kubrick.

2007

Στο fansite Lilja’s Library δίνει μια συνέντευξη ο συγγραφέας μέσα στον Γενάρη. Στα 3 της μέρη καλύπτονται πολλά θέματα, από τα ebooks και το νεότευκτο The Haven Foundation, ένα ίδρυμα που δημιούργησε ο King για να βοηθά τους freelance συγγραφείς, μέχρι τα επόμενα βιβλία του και τον τρόπο που δουλεύει πια. Μπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξη ξεκινώντας από εδώ.

Τον επόμενο μήνα ξεκινά η απόβαση του King στα κόμικς. Το πρώτο τεύχος του ‘The Dark Tower: The Gunslinger Born’ (‘Ο μαύρος πύργος: Η γέννηση του πιστολέρο’, 2009, Εκδόσεις Bell), που δημιουργούν οι Robin Furth και Peter David και σχεδιάζουν οι Jae Lee και Richard Isanove, έρχεται στα βιβλιοπωλεία από τη Marvel.

Το ‘Gunslinger Born’ αποτελείται από 7 τεύχη και είναι η πρώτη από τις 5 ιστορίες του ‘Dark Tower’ που μεταφράζονται στα κόμικς. Ο ίδιος ο King κρατά το γενικό καλλιτεχνικό πρόσταγμα για τη σειρά, που θα κλείσει το 2010. ‘The Long Road Home’ (και στα ελληνικά με τον τίτλο ‘Ο μαύρος πύργος: Ο μακρύς δρόμος του γυρισμού’, 2010, Εκδόσεις Bell), ‘Treachery’, ‘Fall of Gilead’ και ‘Battle of Jericho Hill’ οι υπόλοιπες 4 ιστορίες.

Μπορείτε να δείτε μερικές φωτογραφίες από το μεταμεσονύκτιο signing για την προώθηση του ‘Gunslinger Born’ που οργανώνουν ο Peter David με τον Jae Lee, αλλά και ο Joe Quesada της Marvel, στο Midtown Comics της Νέας Υόρκης. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε και να ξεφυλλίσετε σε pdf 5 από τα companion books που βγήκαν για τη σειρά.

Τον Ιούνιο οι Rock Bottom Remainders, το συγκρότημα που έχει δημιουργήσει ο King με πολλούς ακόμη συγγραφείς, επανασυνδέεται για μια συναυλία στη Νέα Υόρκη και το Webster Hall. Στο παραπάνω σύντομο απόσπασμα, αλλά και εδώ, μπορείτε να καταλάβετε πως ο συγγραφέας καλά έκανε και δεν ασχολήθηκε ποτέ με το τραγούδι και αφοσιώθηκε στο γράψιμο.

Λίγες ημέρες αργότερα τον King τιμούν τα Libris Awards, τα λογοτεχνικά βραβεία του Καναδά που απονέμουν τα βιβλιοπωλεία της χώρας, για τη συνολική του προσφορά. Παραπάνω η ομιλία του στην τελετή, όπου αναφέρει και το ‘American Idol’.

Κατα τη διάρκεια του εκτεταμένου book tour για το ‘Lisey’s Story’ ο King μιλά για το ‘Blaze’ (‘Μπλέιζ’, 2008, Εκδόσεις Bell). Ο συγγραφέας λέει πως ανακάλυψε αυτό το χαμένο μυθιστόρημα του Richard Bachman στο σοφίτα.

Το βιβλίο αφορά τον Μπλέιζ, έναν κακοποιό που απαγάγει το παιδί ενός πλούσιου ζευγαριού με σκοπό να κάνει την τύχη του με τα λύτρα. Ο Μπλέιζ όμως δε δρα μόνος του, αφού του μιλά και τον συμβουλεύει ο νεκρός φίλος του Τζορτζ, ένας εγκληματίας που έχει σκοτωθεί σε έναν καυγά, αφήνοντας μόνο του τον Μπλέιζ.

Ο King γράφει αρχικά το βιβλίο το 1973, πριν την ‘Carrie’, και το αρχικό χειρόγραφο αριθμεί μόλις 173 σελίδες. Το προσφέρει μαζί με το ‘Salem’s Lot’ στον εκδοτικό του για 2ο του βιβλίο, με το ‘Salem’s Lot’ να είναι εκείνο που κερδίζει τη μάχη και εκδίδεται το 1975.

Τώρα ο King ξαναγράφει τις πρώτες 100 του σελίδες, επεμβαίνει στην υπερευαισθησία που θεωρεί πως δείχνει η αρχική εκδοχή και διορθώνει τις ξεπερασμένες πια αναφορές που είχε το γραμμένο σχεδόν 35 χρόνια πριν μυθιστόρημα. Το ‘Blaze’ εκδίδεται σαν το τελευταίο έργο του Bachman, του συγγραφέα-alter ego του King και τα κέρδη πηγαίνουν στο The Haven Foundation, μιας και ο συγγραφέας μεταφέρει τα δικαιώματα του στο ίδρυμα του.

Μέσα στο βιβλίο υπάρχει και το διήγημα ‘Memory’, μια ιστορία που έχει πρωτοεκδοθεί το καλοκαίρι του ‘06 και αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο του ‘Duma Key’, μυθιστόρημα που θα βγει την επόμενη χρονιά.

Λίγες μέρες μετά την έξοδο του ‘Blaze’ στα βιβλιοπωλεία, είναι η σειρά του ‘1408’ να βγει στα σινεμά. Το φιλμ προέρχεται από το ομώνυμο διήγημα του 1999 και το σκηνοθετεί ο Σουηδός Mikael Håfström, ενώ πρωταγωνιστούν οι John Cusack και Samuel L. Jackson.

Σε μια ακόμη ιστορία του King για έναν συγγραφέα τρόμου, ο Mike Enslin (που υποδύεται ο Cusack) ερευνά υποτιθέμενα στοιχειωμένα σπίτια και μένει στο δωμάτιο 1408 ενός ξενοδοχείου της Νέας Υόρκης. Παρότι δεν πιστεύει στα παραφυσικά φαινόμενα, σύντομα θα βρεθεί παγιδευμένος στο δωμάτιο όπου θα βιώσει παράξενα γεγονότα.

Για την ταινία γυρίζονται 4 διαφορετικές τελικές σκηνές, πριν επιλεγεί 1 από αυτές για την έξοδο της στους κινηματογράφους. Ο σκηνοθέτης πιστεύει πως η πρόθεση του King στο διήγημα του είναι να μείνει ασαφές το τέλος του, ανοιχτό σε ερμηνείες. Παρόλα αυτά, κανένα από τα εναλλακτικά φινάλε της ταινίας δεν ταιριάζει με το φινάλε που έγραψε ο συγγραφέας.

Θεωρείται από τις καλές μεταφορές έργων του King και σε αυτό μετράει κυρίως η ερμηνεία του John Cusack. Η ταινία πάει αρκετά καλά στο box office, για τα δεδομένα του συγγραφέα βέβαια. Συγκεντρώνει περίπου $70,000,000, πράγμα που τη φέρνει μόλις στην 38η θέση για ολόκληρο το 2007, αλλά αυτά τα έσοδα φέρνουν άνετα το ‘1408’ μόνο πίσω από το ‘The Green Mile’ στο franchise του Stephen King. Μένει να δούμε αν τα φετινά ‘Dark Tower’ και ‘It’ θα σπάσουν αυτά τα ρεκόρ.

Δεν είναι όμως μόνο στην Αμερική που οι μεταφορές των βιβλίων του King αποτυγχάνουν. Στην Ινδία αυτή τη χρονιά παίζεται το ‘No Smoking’, η πρώτη ταινία της χώρας που προέρχεται από έργο του συγγραφέα, το διήγημα ‘Quitters, Inc.’.

Το φιλμ κοστίζει $3,400,000, μεγάλο ποσό για μια κινηματογραφική παραγωγή στην Ινδία, και φέρνει πίσω περίπου το 1/7 από αυτά, σε μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές αποτυχίες. Η ταινία πάντως μέσα στα επόμενα χρόνια αποκτά μια δεύτερη ζωή, κερδίζοντας κριτική επιτυχία και φανς εντός και εκτός συνόρων της χώρας.

Τον Νοέμβριο ντεμπουτάρει στα σινεμά το ‘The Mist’. 8 χρόνια μετά το ‘Πράσινο Μίλι’ του, ο Frank Darabont επιστρέφει στο σύμπαν του King για να μεταφέρει τη νουβέλα του 1980 που συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή ‘Skeleton Crew’.

Η πλοκή γνωστή: Ομίχλη καταπίνει πόλη και κακά πράγματα κρύβονται εκεί μέσα, ενώ μια ομάδα ανθρώπων προσπαθεί να γλιτώσει. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Toby Jones, Samuel Witwer, Andre Braugher, William Sadler αλλά και το μισό μελλοντικό καστ του ‘Walking Dead’. Ο Darabont θέλει να γυρίσει την ταινία σε ασπρόμαυρο φιλμ και, παρότι στις αίθουσες προβάλλεται έγχρωμη, αυτή η εκδοχή της υπάρχει διαθέσιμη σε bluray.

Αλλάζει πάντως το τέλος της νουβέλας, με τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα. Πιο τρομακτικό, σοκαριστικό λέει ο King, αλλά και πιο κοντά σε αυτό που έχει στο μυαλό του ο σκηνοθέτης. Η ιστορία γυρίζεται σαν ένα δράμα χαρακτήρων, που επικεντρώνεται στο πως οι ήρωες αντιδρούν απέναντι σε ακραίες καταστάσεις, μέσα στην καρδιά μιας ταινίας τεράτων.

Δέχεται ικανοποιητικές κριτικές αλλά κάνει μια πολύ μέτρια πορεία στο box office, ελλείψει ενός μεγάλου σταρ που να σπρώχνει το καστ της. Είναι ένα βήμα πίσω για τον Darabont, μετά τα ‘The Green Mile’ και ‘The Shawshank Redemption’ και η τελευταία κινηματογραφική ταινία για τον King για σχεδόν 6 χρόνια. Αυτό είναι το πιο μεγάλο διάστημα που έργο του συγγραφέα δε μεταφέρεται στο σινεμά, ξεκινώντας από το 1976 και την ‘Carrie’.

2008

Δήλωση υποστήριξης του Barack Obama στις Προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου κάνει ο Stephen King στην αρχή της χρονιάς και λίγες μέρες αργότερα έρχεται στα βιβλιοπωλεία το επόμενο μυθιστόρημα του.

Ο Έντγκαρ, μετά από ένα ατύχημα που θα φέρει τον ακρωτηριασμό στο δεξί του χέρι, προβλήματα στην ομιλία και τη μνήμη του και την κατάρρευση του γάμου του, μετακομίζει σε ένα νέο περιβάλλον. Νοικιάζει ένα σπίτι στο Ντούμα Κη, ένα νησάκι απέναντι από την ακτή της Φλόριντα. Ξεκινά και πάλι να ζωγραφίζει με πάθος και γνωρίζει τους λιγοστούς του γείτονες. Τότε θα ανακαλύψει πως τα έργα του έχουν μια παράξενη δύναμη και πως το νησί κρύβει κάτι σκοτεινό.

Η έμπνευση για το ‘Duma Key’ (‘Ντούμα Κη’, 2009, Εκδόσεις Bell) έρχεται στον συγγραφέα όταν φαντάζεται 2 δίδυμα κοριτσάκια να στέκονται σε ένα δρόμο γεμάτο με φοίνικες στη Φλόριντα, πιασμένα χέρι-χέρι. Είναι η πρώτη φορά που το σκηνικό ενός έργου του King είναι η Φλόριντα και φυσικά η ηλιόλουστη πολιτεία της Αμερικής δε χάνει την ευκαιρία να διαφημίσει μέχρι και σήμερα της σχέση της με το ‘Duma Key’.

Είναι μια κυκλοφορία που ο εκδοτικός σπρώχνει πολύ. Βγάζει 1,500,000 αντίτυπα του βιβλίου και φτιάχνει ένα book trailer (που αυτό τον καιρό είναι στα πάνω τους) που παίζει στην prime time της Αμερικανικής τηλεόρασης. Οι κριτικές είναι αρκετά δυνατές και το μυθιστόρημα δημιουργεί καλές εντυπώσεις σε αρκετούς φανς του King, τουλάχιστον σε σχέση με τις δημιουργίες του πρόσφατου παρελθόντος.

Με βάση τους αριθμούς πάντως, το ‘Duma Key’ δε σημειώνει επιτυχία. Βρίσκεται στο νο1 της λίστας των New York Times μόνο για 1 εβδομάδα, την εβδομάδα της κυκλοφορίας του, πριν τα νέα βιβλία των John Grisham και Jodi Picoult κυριαρχήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα.

Ο King δεν ακολουθεί το promotion του μυθιστορήματος. Σε μια τηλεφωνική συνέντευξη του στο Lilja’s Library λέει: «Δε βγήκα πολύ. Δουλεύω σε ένα νέο βιβλίο και ήθελα να το κάνω αυτό και υποθέτω πως θα είναι ένα μεγάλο βιβλίο, ένα πραγματικά μεγάλο βιβλίο. Όπως το ‘The Stand’ ή το ‘It’ ή κάτι τέτοιο νομίζω. Ένα πολύ μεγάλο βιβλίο. Και μίλησα στους ανθρώπους του εκδοτικού και είπα, “Έχετε μια επιλογή. Είτε μπορώ να δουλέψει σε αυτό το βιβλίο και ίσως να το έχετε σε 1 ή 2 χρόνια ή μπορώ να βγω και να προωθήσω και να κάνω όλα αυτά τα πράγματα που θέλετε να κάνω και δεν κάνετε εσείς”. Οπότε τελικά λογικεύτηκαν».

Το μεγάλο μυθιστόρημα για το οποίο μιλά ο King είναι το ‘Under the Dome’, που θα ακολουθήσει μέσα στο 2009.

Με τον Joe Quesada της Marvel συζητά ο King, σε ένα one-on-one περίπου 25 λεπτών, και όχι μόνο για τα κόμικς του ‘Dark Tower’. Ορίστε και το 2ο μέρος της συνέντευξης.

Τον Απρίλιο ο King μιλά ανοιχτά εναντίον του HB 1423, ενός νόμου που ετοιμάζεται να ψηφιστεί στη Μασαχουσέτη και θα απαγορέψει την πώληση βίαιων βιντεοπαιχνιδιών στους κάτω των 18 ετών. Παρότι ο συγγραφέας δηλώνει πως δεν έχει κάποιο προσωπικό ενδιαφέρον για αυτό το χόμπι, λέει πως πίσω από αυτό το νόμο βλέπει την προσπάθεια των πολιτικών να βρουν στην ποπ κουλτούρα έναν αποδιοπομπαίο τράγο και να δράσουν σαν υποκατάστατοι γονείς στα παιδιά άλλων.

Μέσα από τη στήλη του στο Entertainment Weekly, ο King αντιδρά και λέει πως η βία των video games αντικατοπτρίζει τη βία της ίδιας της κοινωνίας και δεν υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε μια ταινία όπως το ‘Hostel: Part II’, που η ενοικίαση της από ένα άτομο κάτω των 18 ετών είναι ελεύθερη, και σε ένα παιχνίδι.

Τον ίδιο μήνα ο Stephen, μαζί με τη γυναίκα του Tabitha και το γιο του Owen, μιλούν, διαβάζουν από τα έργα τους, δέχονται ερωτήσεις και συζητούν με μαθητές λυκείου της Ουάσινγκτον. Ολόκληρη την εκδήλωση μπορείτε να τη δείτε παραπάνω. Ο συγγραφέας διαβάζει από το ανέκδοτο ακόμα ‘Under the Dome’ του. Σε κάποιο σημείο ο King λέει στο κοινό: «Αν μπορείτε να διαβάσετε, μπορείτε να πάτε σε κάποια δουλειά αργότερα. Αν δεν μπορείτε, τότε έχετε τον Στρατό, το Ιράκ, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο».

Σχεδόν ένα μήνα αργότερα, το site NewsBusters για αυτή του τη δήλωση κατηγορεί τον συγγραφέα ως, “ένα ακόμα από τη μακρά λίστα μελών των φιλελεύθερων media που επιτίθενται στο στρατό”. Την ίδια μέρα ο King απαντά: “Το ότι ένα δεξιό blog θα αμφισβητούσε τον πατριωτισμό μου επειδή είπα πως τα παιδιά θα έπρεπε να μάθουν να διαβάζουν και θα μπορούν έτσι να βρουν καλύτερες δουλειές, είναι άξιο περιφρόνησης”. Λίγο αργότερα λέει πως “δεν πρόκειται να απολογηθώ για το ότι στηρίζω πως τα παιδιά θα πρέπει να λάβουν καλύτερη εκπαίδευση στο λύκειο, ώστε να έχουν περισσότερες επιλογές. Δε θα αλλάξω το μυαλό όσων δε συμφωνούν με όσα λέω”. Αργότερα πάντως, σε μια συνέντευξη με τη Huffington Post, λέει πως αυτή του η δήλωση είναι αυτή που θα ήθελε να πάρει πίσω.

Η συνεργασία του Stephen King με τη Marvel συνεχίζεται. Τον Νοέμβριο βγαίνει το πρώτο τεύχος του ‘The Stand: Captain Trips’, κόμικς που δημιουργεί ο Roberto Aguirre-Sacasa, σχεδιάζει ο Mike Perkins και χρωματίζει η Laura Martin.

Ο King είναι αυτός που προτείνει στους ανθρώπους της Marvel, κατά τη διάρκεια του New York Comic Con το 2007 όπου βρίσκεται για την προώθηση των ‘Dark Tower’ κόμικς. Η Marvel βλέπει εξαρχής θετικά την ιδέα και προχωρά στην υλοποίηση της, με τον συγγραφέα να κρατά τον ίδιο ρόλο όπως και στο προηγούμενο έργο.

Το επικό μυθιστόρημα ‘The Stand’ του King, χωρίζεται σε 6 κομμάτια και η σειρά θα ολοκληρωθεί το 2012 (‘American Nightmares’, ‘Soul Survivors’, ‘Hardcases’, ‘No Man's Land’, ‘The Night Has Come’ οι τίτλοι των υπολοίπων 5 κομματιών).

Ολόκληρο το κόμικς θα κυκλοφορήσει αργότερα και σε 1 ολοκληρωμένη έκδοση, μαζί με ακυκλοφόρητο υλικό, το ‘The Stand: Omnibus’.

Τον Νοέμβριο έρχεται μια ακόμη συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα, η 8η στη σειρά. Το ‘Just After Sunset’ (‘Ιστορίες του λυκόφωτος’, 2010, Εκδόσεις Bell) ξαναγυρνά τον King σε 6ψήφιο αριθμό αντιτύπων στην αρχική έκδοση βιβλίου του, με 900,000 εδώ.

Ο τίτλος αλλάζει αρκετές φορές, από ‘Pocket Rockets’, σε ‘Unnatural Acts of Human Intercourse’, σε ‘Just Past Sunset’ κι από εκεί στο τελικό ‘Just After Sunset’.

Το βιβλίο περιέχει 12 ιστορίες της περιόδου 2003-2008 και μια 13η που μπαίνει στη συλλογή τελευταία στιγμή. Είναι το ‘The Cat from Hell’, ένα διήγημα που έχει γραφτεί και εκδοθεί τη δεκαετία του ‘70, αλλά δεν έχει βρεθεί σε κανένα από τα βιβλία του King μέχρι τώρα.

Το ‘N.’, μια από τις 3 νουβέλες του ‘Just After Sunset’ (οι άλλες 2 είναι τα ‘The Gingerbread Girl’ και ‘A Very Tight Place’) είναι και το μοναδικό ανέκδοτο έργο του King που περιλαμβάνεται στο βιβλίο. Η ιστορία, πριν καν την έκδοση του βιβλίου και για το σκοπό της προώθησης του, μετατρέπεται σε μια σειρά βίντεο με τη χρήση cutout animation. Μέσα από 25 επεισόδια, διαρκείας κάτι πάνω από λεπτό το καθένα, που μοιάζουν με κόμικς στην οθόνη, η σειρά ζωντανεύει τη νουβέλα και γίνεται διαθέσιμη online λίγους μήνες πριν την έκδοση του βιβλίου. Κυκλοφορεί επίσης σε DVD, σαν κομμάτι μιας ειδικής συλλεκτικής έκδοσης της συλλογής που εκδίδει η Scribner σε 25,000 αντίτυπα. Το βίντεο παραπάνω μαζεύει και τα 25 επεισόδια, συνολικής διάρκειας 30 περίπου λεπτών.

Το ‘N.’ περιέχει αναφορές στο Castle Rock, αλλά και στο Chester's Mill, την τοποθεσία του επόμενου βιβλίου του King, του ‘Under the Dome’.

2009

Τον Ιανουάριο βρίσκεται στα βιβλιοπωλείο το ‘Stephen King Goes to the Movies’, μια συλλογή που περιέχει 5 ιστορίες του συγγραφέα που έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο. Στο βιβλίο δεν υπάρχει ανέκδοτο υλικό ή διηγήματα που δεν υπάρχουν σε άλλες συλλογές του King. Οι 5 ιστορίες είναι: ‘1408’, ‘The Mangler’, ‘Low Men in Yellow Coats’, ‘Rita Hayworth and Shawshank Redemption’ και ‘Children of the Corn’.

Μέσα στον Φεβρουάριο ο King, σε μια συνέντευξη του στο USA Weekend, συγκρίνει την Stephenie Meyer, συγγραφέα της τετραλογίας ‘Twilight’ που έχει ολοκληρωθεί μερικούς μήνες νωρίτερα, με την J.K. Rowling. «Και η Rowling και η Meyer μιλούν απευθείας σε νεαρούς ανθρώπους. Η πραγματική διαφορά είναι πως η Rowling είναι μια φανταστική συγγραφέας και η Stephenie Meyer δεν μπορεί να γράψει. Δεν είναι πολύ καλή».

Οι δηλώσεις του παίρνουν φυσικά μεγάλη δημοσιότητα και μέσα στις επόμενες μέρες το YouTube γεμίζει με αντιδράσεις των φανς της συγγραφέα. Τα περισσότερα βίντεο έχουν τίτλο “Fuck You Stephen King”.

Τον ίδιο μήνα κάνει πρεμιέρα η νέα έκδοση του Kindle. Στην παρουσίαση της συσκευής παραβρίσκεται ο King, ο οποίος διαβάζει ένα απόσπασμα από τη νουβέλα του ‘Ur’, έργο που γράφεται αποκλειστικά για τον ηλεκτρονικό αναγνώστη του Amazon.

Ο Wesley Smith παραγγέλνει ένα Kindle και όταν αυτό φτάνει, με παράδοση την επόμενη ημέρα χωρίς να το έχει ζητήσει, ανακαλύπτει πως η συσκευή ξεκλειδώνει ένα λογοτεχνικό κόσμο που ούτε οι πιο ενθουσιώδεις βιβλιόφιλοι δε θα μπορούσαν να φανταστούν. Όμως όταν αυτή η πόρτα ανοίγει, ο Wesley καταλαβαίνει πως υπάρχουν πράγματα που κανείς δε θέλει να διαβάσει ή να ζήσει.

Μέσα σε 3 εβδομάδες τα downloads του ‘Ur’ στο Kindle έχουν πιάσει 5ψήφιο αριθμό και ο King λέει πως έγραψε την ιστορία μέσα σε 3 ημέρες, με το Amazon να πληρώνει $80,000 για το έργο, χρήματα που δεν υπάρχουν από κανένα περιοδικό για διηγήματα ή νουβέλες.

Ακόμη ένα έργο του King μετατρέπεται σε σειρά κόμικς, αυτή τη φορά μακριά από τη Marvel. Το ‘The Talisman’, το βιβλίο που ο συγγραφέας έχει δημιουργήσει μαζί με τον Peter Straub, έρχεται από τη Del Rey σε 6 τεύχη. Το πρώτο από αυτά, το #0, διανέμεται δωρεάν στην Comic-Con του San Diego και η ιστορία του είναι ένα prequel στο βιβλίο, που ακολουθεί τη διπλή ζωή του πατέρα του Jack, αυτή που ζει με την οικογένεια του στον κόσμο όπως τον ξέρουμε κι εκείνη που ζει σε μια περίεργη χώρα γνωστή σαν “Περιοχές”.

Ο Robin Furth, με τον οποίο ο King έχει ξανασυνεργαστεί στη σειρά του ‘Dark Tower’, γράφει το σενάριο, με τους Tony Shasteen, Nei Ruffino, JD Mettler και Bill Tortolini να δίνουν σάρκα και οστά στον Jack Sawyer. Τα 6 τεύχη μαζεύονται σε έναν τόμο με τίτλο ‘The Talisman: The Road of Trials’ και υπάρχουν σχέδια για τη συνέχεια της σειράς με το ‘The Talisman: A Collision of Worlds’, κάτι όμως που δεν προχωρά ποτέ.

Τον Νοέμβριο ο συγγραφέας επιστρέφει στο Castle Rock του για πρώτη φορά μετά το 1995. Η ρημαγμένη και άδεια πόλη δεν έχει αναρρώσει από τα γεγονότα του ‘Needful Things’ και ο Ray στέλνει τη γυναίκα του Mary να αγοράσει κάτι από το τοπικό σουπερμάρκετ, όσο εκείνος περιμένει στο αυτοκίνητο με το σκύλο τους. Εκείνη πεθαίνει όσο βρίσκεται στο κατάστημα και η αντίδραση του Ray είναι πολύ περίεργη.

Το διήγημα ‘Premium Harmony’ μπορείτε να το διαβάσετε στο ‘New Yorker’.

Η δεκαετία κλείνει με τον King να εκδίδει το 3ο μεγαλύτερο σε έκταση μυθιστόρημα του. Το ‘Under the Dome’ (‘Ο θόλος’, 2011, Εκδόσεις Bell) των 1,072 σελίδων έρχεται πίσω μόνο από τα ‘The Stand’ (1,153 σελίδες) και ‘It’ (1,138 σελίδες).

Είναι μια απλή μέρα σαν όλες τις άλλες στο Τσέστερ’ς Μιλ. Ξαφνικά, ένα αόρατο πλέγμα κυκλώνει την πόλη. Τίποτα δεν το διαπερνά. Οι κάτοικοι της πόλης αποκλείονται μέσα του, χωρίς να ξέρουν την προέλευση του Θόλου και πως να ξεφύγουν. Κι όσο οι εκτός προσπαθούν να τον διαπεράσουν, οι μέσα βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από την εξουσία ενός παρανοϊκού που βρίσκει την ευκαιρία να υποτάξει την πόλη, καθώς το φαγητό, το νερό αλλά και ο αέρας λιγοστεύουν κάθε μέρα και περισσότερο.

Το ‘Under the Dome’ προέρχεται από ένα μυθιστόρημα που ο King προσπαθεί να γράψει πίσω στο 1972, όσο δουλεύει ακόμα σαν καθηγητής αγγλικών. Γράφει το πρώτο κεφάλαιο και παρατά την ιδέα, για να επιστρέψει σε αυτήν ξανά το 1982, την εποχή που γυρίζεται το ‘Creepshow’. Δίνει τότε στο βιβλίο τον τίτλο ‘The Cannibals’ και γράφει 450 σελίδες, όμως και πάλι αφήνει τη συγγραφή του ανολοκλήρωτη. Και στις 2 αυτές προσπάθειες ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την ίδια ιδέα, το πως δηλαδή συμπεριφέρονται άνθρωποι που έχουν αποκοπεί από την κοινωνία στην οποία ανήκαν.

Το αρχικό χειρόγραφο έχει περισσότερες από 1,500 σελίδες και ο King το ολοκληρώνει τον Μάρτιο του 2009, μετά από 15 μήνες δουλειάς. Από το αρχικό υλικό, μόνο το πρώτο κεφάλαιο περιέχεται στο ‘Under the Dome’. Στο site του Stephen King υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το ‘The Cannibals’, όπως και μερικές από τις σελίδες που έγραψε ο συγγραφέας.

Το βιβλίο περιέχει αρκετές περιβαλλοντικές προεκτάσεις. Λέει ο King: «Είμαστε σε έναν μπλε πλανήτη στην άκρη του γαλαξία και παρόλους τους δορυφόρους και τις έρευνες και τις φωτογραφίες του Hubble, δεν έχουν δει αποδείξεις για κανέναν άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα σαν τον δικό μας. Έχουμε καταλήξει πως είμαστε μόνοι μας και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είμαστε κάτω από το θόλο. Όλοι μας».

Για την προώθηση του δημιουργούνται αρκετά sites που έχουν σχέση με τις τοποθεσίες του μυθιστορήματος, ανάμεσα στα οποία κι ένα για την πόλη του Τσέστερ’ς Μιλ, αλλά και το blog ενός από τους χαρακτήρες.

Πριν την κυκλοφορία του βιβλίου ξεσπά ένας πόλεμος τιμών για την προπαραγγελία του, μεταξύ των Amazon, Wal-Mart και Target. Το βιβλίο του King, όπως και άλλα πολυαναμενώμενα βιβλία που κυκλοφορούν τον Νοέμβριο, βλέπουν τις τιμές τους να μειώνονται περίπου 75%, από τα $25 που συνήθως κοστίζουν, στα περίπου $9. Το Wal-Mart βγαίνει νικητής: Χαμηλώνει την τιμή για την προπαραγγελία του ‘Under the Dome’ στα $8.98, μαζί με τη δωρεάν αποστολή του βιβλίου.

Ο King κάνει πολλές εμφανίσεις για να στηρίξει το νέο του έργο. Εκτός από την παρουσία του στο ‘The View’ και τα υπόλοιπα βίντεο που υπάρχουν παραπάνω, μπορείτε να δείτε και τη συνέντευξη του στις ειδήσεις του ABC, αλλά και την εκδήλωση σε μια από τις στάσεις του book tour του, στο Maryland. Το μυθιστόρημα κυκλοφορεί σε 925,000 αντίτυπα και ολοκληρώνει τη χρονιά σαν το συνολικά 9ο bestseller.

Για να κλείσουμε την 4η δεκαετία της καριέρας του Stephen King, ας γυρίσουμε στην αρχή της. Ο συγγραφέας μιλά στο βίντεο για τα ξεκινήματα του και την ‘Carrie’.