Βιβλιοφαγικό mashup v38: Το 'It' έσπασε το πρώτο του ρεκόρ πριν καν κυκλοφορήσει

Αυτός ο κύριος γεννήθηκε σαν σήμερα, Πρωταπριλιά του 1929. Το πρώτο του βιβλίο, Το Αστείο, ανοίγει με τον ήρωα Λούντβιχ, θερμό υποστηρικτή του κομμουνιστικού κόμματος στη μεταπολεμική Τσεχοσλοβακία, που ένα αστείο του άλλαξε τη ζωή. Καλό μήνα!

