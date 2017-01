Βιβλιοφαγικό mashup v29: O George R.R. Martin είναι μεγάλο τρολ

Δεν έχει μπει πραγματικά νέα λογοτεχνική χρονιά μέχρι ο George R.R. Martin να μας ενημερώσει για το πώς πάνε τα deadlines του στη saga 'Game of Thrones'. Αυτά, μαζί με όλες τις νέες κυκλοφορίες, τις διασκευές σε σινεμά και τηλεόραση, και ό,τι άλλο πρέπει (ή αξίζει) να γνωρίζεις για το χώρο του βιβλίου και αυτή την εβδομάδα.

Ο GEORGE R.R. MARTIN ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΡΟΛ

Τελευταία φορά που είχαμε οποιοδήποτε νέο για το πότε θα εκδοθεί το ‘Winds of Winter’, το 6ο μέρος της ‘A Song of Ice and Fire’ σειράς του George R.R. Martin, ήταν πριν ακριβώς ένα χρόνο. Τότε ο συγγραφέας είχε δηλώσει πως το βιβλίο δε θα βγει πριν την 6η σεζόν του ‘Game of Thrones’. Μέσα στις προηγούμενες ημέρες ο Martin απάντησε σε ερώτηση στο blog του για το status του πολυαναμενόμενου μυθιστορήματος. Τι απάντησε; Ας δούμε:

«Όντως πιστεύεις πως τέτοιες δηλώσεις κάνουν τη διαφορά; Αχ, γλυκό παιδί του καλοκαιριού. Έχω χρόνια εμπειρίας με όλο αυτό που μου λένε το αντίθετο.

Αλλά εντάξει, θα προσπαθήσω με τον τρόπο σου.

Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά έχω κάνει πρόοδο. Όχι όσο ήλπιζα ένα χρόνο πριν, όταν πίστευα πως θα έχει τελειώσει μέχρι τώρα.

Πιστεύω πως θα βγει μέσα στη χρονιά. (Αλλά αυτό ακριβώς πίστευα και πέρυσι)».

Τον αγαπώ παιδιά. Κι όσο πιο πολύ τον κράζουν οι αναγνώστες του τόσο πιο υπέροχο γίνεται όλο αυτό. Σας δουλεύει όλους κανονικά επειδή έχετε απαιτήσεις από αυτόν. Τα έχει πει αυτά ο Neil Gaiman πριν πολύ καιρό: George R.R. Martin is not your bitch.

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Είμαστε ακόμη στη μεταΧριστουγεννιάτικη περίοδο ύφεσης νέων κυκλοφοριών, αλλά υπάρχουν 2 βιβλία που αξίζει να αναφέρουμε σήμερα. Πρώτο η ποιητική συλλογή ‘Ένας τάφος για τη Νέα Υόρκη’ του Adonis από τις Εκδόσεις Πατάκη, έργο του οποίου έχουμε να δούμε μεταφρασμένο στα ελληνικά εδώ και πάνω από 10ετία. Η συλλογή του καλύπτει σχεδόν 60 χρόνια δημιουργίας και είναι μια καλή αρχή για να καταλάβουμε το γιατί το όνομα του Σύριου ποιητή βρίσκεται κάθε χρόνο στη συζήτηση για το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Κι από την ποίηση στο ερωτικό θρίλερ ‘Το καλό κορίτσι’ (2014) της Mary Kubica που μας φέρνουν οι Εκδόσεις Ωκεανός, όπου η απαγωγή της Μία Ντένετ από τον γοητευτικό Κόλιν Θάτσερ θα ταρακουνήσει την, φαινομενικά, τέλεια οικογένεια της και η μητέρα της δε θα αφήσει να σταθεί τίποτα εμπόδιο στο να τη βρει. Ένα μυθιστόρημα που πολλοί αποθέωσαν και πολλοί μίσησαν, που πλασαρίστηκε σαν το επόμενο ‘Gone Girl’, που αποτέλεσε το ντεμπούτο της συγγραφέως του.

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άλλα 5 βιβλία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού σας έχω σήμερα, ας τα δούμε ένα ένα. ‘Kindred’ των John Jennings και Damian Duffy, το επιστημονικής φαντασίας μυθιστόρημα της Octavia E. Butler μετατρέπεται σε κόμικς και μας ξανασυστήνει το πιο γνωστό έργο της συγγραφέα, 35 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, ακολουθώντας την ιστορία της Dana που μεταφέρεται από το σπίτι της στην Καλιφόρνια του ‘70, στον Αμερικανικό Νότο της εποχής πριν τον Εμφύλιο Πόλεμο. ‘The Bear and the Nightingale’ της Katherine Arden, ένα fantasy μυθιστόρημα μιας coming-of-age ιστορίας με πηγές τη λαογραφία, τοποθετημένη στη Ρωσική άγρια φύση του 14ου αιώνα και περιτριγυρισμένη από τη μαγεία του χειμώνα. Τούτο δω με έχει ενθουσιάσει, το περίμενα πως και πως.

‘Lucky Boy’ της Shanthi Sekaran, όπου πρωταγωνιστούν 2 γυναίκες: η Soli, μια κοπέλα από το Μεξικό που ζει στο Berkeley και μεγαλώνει μόνη της ένα μωρό καθαρίζοντας σπίτια και μια Ινδοαμερικανή γυναίκα που παλεύει με τη στειρότητα και γίνεται η θετή μητέρα του γιου της Soli. ‘Fever Dream’ της Samanta Schweblin, για την Amanda, μια νεαρή γυναίκα που πεθαίνει σε μια κλινική και τον David, ένα αγόρι που κάθεται δίπλα της χωρίς να είναι ο γιος της, ένα μυθιστόρημα και μια συγγραφέας από την Αργεντινή που οι Juan Gabriel Vásquez και Mario Vargas Llosa, στο πρώτο της έργο που μεταφράζεται στα αγγλικά. ‘Always Happy Hour’ της Mary Miller, μια συλλογή 16 διηγημάτων, με την κάθε ιστορία να αφηγείται μια ξεχωριστή γυναίκα που παλεύει με τις δυσκολίες και τις απογοητεύσεις της αγάπης και της φιλίας, μαζί με ανησυχίες όπως η αυτοεκτίμηση, η κατάχρηση του αλκοόλ και η παιδική κακοποίηση.

ΠΟΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΒΑΣΕ Η ΜΙΚΡΗ;

Δείτε αυτό το κοριτσάκι του βίντεο. Ονομάζεται Daliyah Arana, είναι 4 χρονών και ζει στο Gainesville της Georgia. Διάβασε το πρώτο της βιβλίο ένα μήνα πριν γίνει 3 χρονών και έχει ξεπεράσει ήδη τα 1,000 βιβλία.

Μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου την κάλεσε για μια προσωπική ξενάγηση. Εκεί συνάντησε τη Librarian of Congress, Carla Hayden, η οποία της έδειξε στο τεράστιο κτίριο της Βιβλιοθήκης, την έβαλε να καθίσει στο γραφείο της, της μίλησε για βιβλία και την έχρισε “Librarian for the Day”, έναν τίτλο που απονέμεται για πρώτη φορά.

Να ας πούμε, κάπως έτσι χτίζεις αφοσιωμένους αναγνώστες, φίλοι μου.

AND NOW, THIS

Αναγνώστης που προσπάθησε να διαβάσει το βιβλίο του εκτός σπιτιού την προηγούμενη εβδομάδα. RIP

ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ

Μας αρέσουν εμάς αυτά: Το καινούριο μυθιστόρημα του Jo Nesbø με πρωταγωνιστή τον Χάρι Χόλε ετοιμάζεται και θα κυκλοφορήσει τον προσεχή Απρίλιο, οπότε οι Εκδόσεις Μεταίχμιο αποφάσισαν να δώσουν στους αναγνώστες το δικαίωμα του να αποφασίσουν μόνοι τους για το ποιο θα είναι το εξώφυλλο του νέου βιβλίου.

Μέχρι το τέλος του μήνα θα τρέχει μια ψηφοφορία ανάμεσα στις 3 τελικές επιλογές και μπορείτε να ψηφίσετε κι εσείς. Εγώ έχω ψηφίσει ήδη αλλά η ψήφος είναι μυστική, μη με πιέζετε, δε θα σας πω ποιο διάλεξα, όχι όχι (το μεσαίο).

ΔΩΡΕΑΝ EBOOK

Το Tor.com το ξέρετε; Είναι, εδώ και πολλά χρόνια, ένα από τα κορυφαία sites-και-εκδότες που ασχολούνται με τη fantasy και τη science fiction λογοτεχνία και πολλά διηγήματα αυτών των ειδών βρίσκουν το δρόμο τους εκεί.

Τώρα λοιπόν χαρίζει, μαζί με την εγγραφή στο newsletter του, ένα ebook με τις καλύτερες ιστορίες που φιλοξένησε μέσα στο 2016, το οποίο μετά το τέλος του giveaway θα πωλείται κανονικά. Μην το χάσετε, αξίζει, έχει μέσα διηγήματα και νουβέλες των Liu Cixin, N.K. Jemisin, Indra Das και πολλών ακόμη, περιέχει 25 ιστορίες συνολικά. Προσέξτε όμως, το giveaway κρατά μέχρι και αύριο Τρίτη, πάρτε το δικό σας αντίτυπο τώρα. Εγώ το τσίμπησα ήδη, σιγά μην το αφήσω.

ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΥΜΕ

Τούτο εδώ που βλέπετε είναι το πρώτο teaser μιας από τις τηλεοπτικές σειρές που περιμένουμε περισσότερο φέτος. Το ‘The Handmaid's Tale’ της Margaret Atwood από το 1985 μεταφέρεται από το Hulu σε μια μίνι σειρά 10 επεισοδίων, με πρωταγωνίστρια τη φανταστική Elisabeth Moss κι ένα καστ που περιλαμβάνει τους Samira Wiley, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Ann Dowd και Alexis Bledel.

Η ιστορία μας μεταφέρει στο κοντινό μέλλον και στο θεοκρατικό κράτος που έχει πάρει τη θέση των ΗΠΑ, εκεί που οι γόνιμες γυναίκες υπάρχουν απλά για να τεκνοποιούν, εργαλεία ενός απόλυτα πατριαρχικού καθεστώτος.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 26 Απριλίου και προλαβαίνετε να διαβάσετε το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά με τον τίτλο ‘Η ιστορία της πορφυρής δούλης’ από τις Εκδόσεις της Εστίας. Θα βρείτε ακόμη αντίτυπα του, παρότι πρωτοκυκλοφόρησε στη χώρα μας το 1989. Είναι και φτηνό, να το πάρετε.

ΤΩΡΑ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ, ΤΩΡΑ ΟΧΙ

Στο παραπάνω βίντεο θα δείτε βιβλία που στις άκρες των σελίδων τους έχουν κρυμμένες ζωγραφιές. Αυτές οι εικόνες δε φαίνονται όταν το βιβλίο είναι κανονικά κλειστό και αποκαλύπτονται μόνο όταν κρατήσετε τις σελίδες του με έναν συγκεκριμένο τρόπο, κάθε φορά διαφορετικό.

Ζωγραφιές αυτού του τύπου δημιουργήθηκαν σε βιβλία που μετρούν αιώνες ζωής και είναι εξαιρετικά σπάνιες, αλλά οι περισσότερες είναι ιδιαίτερα όμορφες και λεπτομερείς, πραγματικά έργα τέχνης. Είναι μια ακόμα έκπληξη που κρύβουν τα βιβλία.

