Βιβλιοφαγικό mashup v32: Η preview λίστα πολυαναμενόμενων κυκλοφοριών

Κάποια βιβλία που βγήκα και κάποια βιβλία που θα βγουν, ο Denis Villeneuve, o Pablo Neruda, ο John Hurt, ο Pulp Librarian, μια εναλλακτική 14η Φεβρουαρίου, πολλά λινκς. Για αυτά τα ωραία θα μιλήσουμε σήμερα, την πρώτη Δευτέρα του Φεβρουαρίου.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

Παρότι ούτε αυτή την εβδομάδα έχουμε καινούριες ελληνικές κυκλοφορίες, βρισκόμαστε κοντά στην περίοδο που οι εκδοτικοί αρχίζουν να ξανατροφοδοτούν την αγορά με νέους τίτλους. Στην επόμενη έκδοση του Βιβλιοφαγικού mashup θα έχουμε να μιλήσουμε για φρέσκα βιβλία, αλλά επειδή αυτή αργεί λιγάκι, σκέφτηκα να δώσω μια λίστα με μερικά από τα ξενόγλωσσα βιβλία που αναμένουμε στα ελληνικά μέσα στους επόμενους μήνες. Σκεφτείτε το σαν preview του τι θα απασχολήσει τη στήλη αλλά και την τσέπη μας το επόμενο διάστημα. Δεν είναι ολοκληρωμένη λίστα φυσικά, είναι απλά όσες εκδόσεις έχω βάλει εγώ στο μάτι περισσότερο.

Από τις Εκδόσεις Ίκαρος:

‘Neverwhere’ του Neil Gaiman

‘The Private Lives of Trees’ του Alejandro Zambra

‘Lincoln In The Bardo’ του George Saunders

‘Dead Wake: The Last Crossing of the Lusitania’ του Erik Larson

Από τις Εκδόσεις Κέδρος:

‘The Pale King’ του David Foster Wallace

‘Here I Am’ του Jonathan Safran Foer

Από τις Εκδόσεις Διόπτρα:

‘Dark Matter του Blake Crouch

Από τις Εκδόσεις Seλίνι:

‘Uprooted’ της Naomi Novik

‘The Three-Body Problem’ του Liu Cixin

Από τις Εκδόσεις Ψυχογιός:

‘Eileen’ της Ottessa Moshfegh

Από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο:

‘We Should All Be Feminists’ της Chimamanda Ngozi Adichie

‘Imagine Me Gone’ του Adam Haslett

‘Housekeeping’ της Marilynne Robinson

‘Hag-seed’ της Margaret Atwood

Από τις Εκδόσεις Αλεξάνδρεια:

‘The Nix’ του Nathan Hill

Από τις Εκδόσεις Καστανιώτης

‘Petals of Blood’ του Ngũgĩ wa Thiong’o

‘America America’ του Ethan Canin

‘The End of Days’ της Jenny Erpenbeck

‘Heaven and Hell’ του Jón Kalman Stefánsson

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3 και καλές οι νέες κυκλοφορίες που θα δούμε σήμερα, με κυριότερη το καινούριο βιβλίο ενός πολύ σημαντικού σύγχρονου συγγραφέα.

‘4321’ του Paul Auster, στο πρώτο του μυθιστόρημα μετά το ‘Sunset Park’ του 2010, ο συγγραφέας εξερευνά την πορεία της ζωής του Archibald Isaac Ferguson που ξεκινά το 1947, μέσα από 4 διαφορετικά, ανεξάρτητα μεταξύ τους timelines, με μόνο κοινό χαρακτηριστικό την παρουσία της Amy Schneiderman σε καθένα από αυτά. Ένα από τα πολυαναμενόμενα βιβλία της χρονιάς.

‘Caraval’ της Stephanie Garber, όπου 2 αδερφές, η Scarlett και η Tella, ξεφεύγουν από τον σκληρό πατέρα τους για να παρακολουθήσουν το διάσημο Caraval, παράσταση που διοργανώνεται μια φορά το χρόνο και το κοινό συμμετέχει στο σόου, όμως η Tella απαγάγεται από τον διοργανωτή του Caraval και γίνεται ο στόχος της παράστασης, με αυτόν που θα τη βρει πρώτος να ανακηρύσσεται νικητής, με τη Scarlett να παλεύει να ανακαλύψει που βρίσκεται η αδερφή της, πριν τη χάσει για πάντα.

‘Home’ της Nnedi Okorafor, το sequel του ‘Binti’ της συγγραφέα, που βρίσκει την πρωταγωνίστρια Binti να γυρίζει, ένα χρόνο μετά τα γεγονότα του πρώτου βιβλίου, στο σπίτι της για να αντιμετωπίσει την οικογένεια και τους γέροντες του πλανήτη της, σε ένα έργο που συνδυάζει την επιστημονική φαντασία με τις Αφρικανικές παραδόσεις.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ (ΜΑΓΙΚΑ) ΟΠΛΑ

Στις 25 Ιανουαρίου ο κόσμος έχασε τον σπουδαίο ηθοποιό John Hurt. Ο Hurt, που πρωταγωνίστησε σε φιλμ όπως τα ‘A Man for All Seasons’, ‘Midnight Express’, ‘Alien’, ‘The Elephant Man’, ‘1984’, ‘V for Vendetta’, είχε και το ρόλο του Garrick Ollivander στις ταινίες του Χάρι Πότερ, τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού που πουλά μαγικά ραβδιά.

Λίγες μέρες αργότερα, κατά τη διάρκεια του ετήσιου “A Celebration of Harry Potter” που διοργανώνεται στο The Wizarding World of Harry Potter του Orlando, οι φανς του Χάρι Πότερ συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Ollivander's Wand Shop που υπάρχει στην Diagon Alley του πάρκου και ύψωσαν τα ραβδιά τους, τιμώντας και αποχαιρετώντας τον ηθοποιό. Μια, pun intended, μαγική στιγμή.

BOOK GIVING DAY

Για 5η χρονιά φέτος, άνθρωποι από όλο τον κόσμο γιορτάζουν στις 14 Φεβρουαρίου την International Book Giving Day, την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλιοδώρων δηλαδή, που σκοπός της είναι να φέρει όσο γίνεται περισσότερα βιβλία σε όσο γίνεται περισσότερα παιδιά.

Εκείνη τη μέρα οι αναγνώστες του κόσμου καλούμαστε να δωρίσουμε ένα (δύο, πολλά, όσα) βιβλίο ο καθένας μας σε κάποιο παιδί. Σε ένα παιδάκι φίλων μας, σε ένα παιδάκι συγγενών μας, σε ένα ράντομ παιδάκι που θα περάσει από τη δουλειά/το μαγαζί μας, σε μια παιδική βιβλιοθήκη, σε κάποια ΜΚΟ που μαζεύει και μοιράζει παιδικά βιβλία, οπουδήποτε.

Κάθε χρόνο και περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν στην προσπάθεια της #bookgivingday και γιατί όχι κι εμείς φέτος. Πολλά παιδιά δεν έχουν συχνή πρόσβαση σε βιβλία και η κίνηση των βιβλιοδώρων στις 14 Φεβρουαρίου είναι μια καλή αρχή. Let’s do this.

ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ ΡΕ DENIS VILLENEUVE

Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό, αλλά πλέον είναι επίσημο: ο Denis Villeneuve θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στη νέα μεταφορά του σπουδαίου έργου της παγκόσμιας λογοτεχνίας ‘Dune’.

Η Legendary Pictures απέκτησε τα δικαιώματα των 6 βιβλίων του Frank Herbert αλλά και των 13 που έχει γράψει ο γιος του, Brian Herbert, μαζί με τον Kevin J. Anderson. Ο Villeneuve, που είναι μάλλον ο πιο hot σκηνοθέτης του Hollywood αυτή τη στιγμή, με το ‘Arrival’ του (που κι αυτό αποτελεί μεταφορά έργου επιστημονικής φαντασίας) να βρίσκεται με 8 υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ και το sequel του ‘Blade Runner’ να ετοιμάζεται για να κάνει την έξοδο του στους κινηματογράφους τον προσεχή Οκτώβριο, είναι μια καταπληκτική επιλογή για το ‘Dune’.

It's official -- Legendary Pictures has signed the very talented Denis Villeneuve to direct the exciting new DUNE series film project. — Brian Herbert (@DuneAuthor) February 1, 2017

Δεν έχει αποφασιστεί ποιο βιβλίο θα επιλεγεί για να γυρίσει ο Villeneuve. Οι περισσότεροι περιμένουν ένα remake της ταινίας του David Lynch, αλλά ο Brian Herbert ανάφερε πως ανάμεσα στις επιλογές είναι και το ‘House Atreides’, το πρώτο από τα prequels που έχει γράψει ο ίδιος, ώστε η επική ιστορία να ξεκινήσει από την αρχή της. Επίσης ο υιός Herbert θολώνει τα νερά και για το αν μιλάμε για κινηματογραφική ή τηλεοπτική μεταφορά, αλλά δεν μπορεί να δούμε κάτι τέτοιο στην τηλεόραση, σωστά; *σταυρώνει δαχτυλάκια*

PULP LIBRARIAN

Εδώ και περισσότερα από 2 χρόνια, το Twitter έχει την τιμή να έχει στις τάξεις του τον φανταστικό @PulpLibrarian. Το ψηφιακό αρχείο του Pulp Librarian περιλαμβάνει χιλιάδες εξώφυλλα παλιών pulp βιβλίων, κόμικς, περιοδικών, εικονογραφήσεις, διαφημίσεις, αφίσες και τα μοιράζεται όλα, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα timelines του ίντερνετ. Αξίζει να τον ακολουθήσετε για τις 13,000 φωτογραφίες με artwork ολόκληρων δεκαετιών του προηγούμενου αιώνα και σπάνια ντοκουμέντα που σχετίζονται με τα βιβλία και τα έντυπα, ενώ πολλές φορές συνδυάζει τα όσα ποστάρει με την επικαιρότητα. Ο @PulpLibrarian επιτελεί κοινωνικό έργο, πάει και τελείωσε.

I'm afraid R2D2 still struggles with his penmanship... #StarWarsReportCards pic.twitter.com/ox0EM2x2IM — Pulp Librarian (@PulpLibrarian) January 11, 2017

If The Coffin Fits, by Day Keene. Dime #Mystery Magazine, March 1945. Cover by Gloria Stoll Karn #poker pic.twitter.com/seGVL1p5kN — Pulp Librarian (@PulpLibrarian) January 19, 2017

Cherry Delight shows how #martialarts and hot pants do mix...



Up Your Ante, by Glen Chase. Leisure Books, 1976 pic.twitter.com/9CGZB24jxj — Pulp Librarian (@PulpLibrarian) January 11, 2017

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΣΤΑ ΣΙΝΕΜΑ

Αυτή την Πέμπτη έρχεται στα σινεμά ο ‘Νερούδα’, η ταινία του Pablo Larraín με τους Luis Gnecco και Gael García Bernal, που ασχολείται με τον Χιλιανό Νομπελίστα ποιητή Pablo Neruda. Η ταινία επικεντρώνεται στο ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του από τον αρχηγό της αστυνομίας Oscar Peluchonneau, μετά την περίφημη ομιλία του στη Γερουσία τον Ιανουάριο του 1948 που ονομάστηκε “Yo acuso”, όπου βαλλόταν κατά των τακτικών καταπίεσης του δικτάτορα Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα. Πιθανότητα να την έβλεπα: 81%

Κατά τα άλλα έχουμε και ‘Fifty Shades Darker’, αν δηλαδή θέλετε να περάσετε 2 ωρίτσες από τη ζωή σας με αυτό τον τρόπο.

RANDOM LINKS

Η Ursula Le Guin ξεχωρίζει τη μυθοπλασία από τα “alternative facts”, ένα longread για την ιστορία της Image Comics που κλείνει φέτος τα 25 της χρόνια, νέο διήγημα του Viet Thanh Nguyen με τίτλο ‘Black-Eyed Women’, μια λίστα με 15 σύγχρονα βιβλία για ή από πρόσφυγες, ανταπόκριση από το φετινό φεστιβάλ κόμικς της Angoulême, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερους τρανς πρωταγωνιστές σε παιδικά βιβλία, τα διαφορετικά εξώφυλλα του ‘1984’ του Orwell, για τα πρώιμα πολιτικά καρτούνς του Dr. Seuss, ένα κείμενο που αναλύει την αγάπη μας για τη δυστοπία, ο New Yorker γράφει για το αστέρι της Γροιλανδικής λογοτεχνίας Niviaq Korneliussen, 8 βιβλία για τους φανς του Westworld, ένας χάρτης με όλες τις τοποθεσίες του Χάρι Πότερ στο Λονδίνο, η Viola Davis και η Julia Roberts θα πρωταγωνιστήσουν στο adaptation του 'Small Great Things' της Jodi Picoult, 50 βιβλιοπωλεία από όλο τον κόσμο που θα πρέπει να επισκεφθείτε, για το ασιατικό αστυνομικό μυθιστόρημα και την εξέλιξη του, ποιο λογοτεχνικό ζευγάρι είστε, 9 ιστορίες που συνεχίζουν και μετά την περιπέτεια των ηρώων τους, σειρές και ταινίες με πρωταγωνιστή ένα συγγραφέα και μπορείτε να δείτε τώρα σε streaming, βιντάζ εξώφυλλα του Edgar Allan Poe.

