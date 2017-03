Βιβλιοφαγικό mashup v35: Πώς είναι ένα βιβλιοπωλείο χωρίς άντρες συγγραφείς;

Βιβλιοπωλεία που δημιουργούν έργα τέχνης και που αναδεικνύουν σημαντικά θέματα, μια ιταλική τηλεοπτική σειρά, μια επίσκεψη συγγραφέα στην Αθήνα, μια διάσημη βιβλιονίντζα, αλλά φυσικά και όλες οι νέες κυκλοφορίες σε Ελλάδα και Αμερική, μαζί με τα μπόλικα links μας. Αυτά έχουμε να δούμε σήμερα στο Βιβλιοφαγικό mashup μας, καλωσήρθατε.

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΡΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Την περασμένη Τετάρτη γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και το βιβλιοπωλείο Loganberry Books που βρίσκεται στο Shaker Heights του Ohio θέλησε να μας υπενθυμίσει πόσο άνιση είναι η αντιπροσώπηση του γυναικείου φύλου στη λογοτεχνία, αλλά και το πόσο

Για να το πετύχουν αυτό οι άνθρωποι του Loganberry Books γύρισαν ανάποδα τα βιβλία στα ράφια τους που είναι γραμμένα από άντρες συγγραφείς, έτσι ώστε να φαίνεται το λευκό των σελίδων τους. Μόνο οι ράχες των βιβλίων γραμμένων από γυναίκες ξεχωρίζουν πια.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και η αναλογία των λευκών σελίδων με τις ράχες κάνει ευκολότερο το να καταλάβουμε πόσο γεμάτος με αντρικές ματιές είναι ο canon της λογοτεχνίας, αλλά ταυτόχρονα και πόσο σημαντικό είναι να σπάσουμε τα στενά όρια του τι θεωρούμε πια canon, στον όλο και πιο diverse 21ο αιώνα. Η κίνηση του βιβλιοπωλείου είναι ένα έργο τέχνης που έχει πολλά να πει για τις προκαταλήψεις που μας ακολουθούν μέχρι και σήμερα.

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Χωρίς να έχουμε τη Μεγάλη Κυκλοφορία, αυτή η εβδομάδα μας έδωσε 6 πραγματικά ενδιαφέροντες τίτλους για να προσθέσουμε στις wishlist μας.

Ξεκινώντας από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο, που μας φέρνουν ένα ακόμη έργο της Marilynne Robinson μετά την περσινή ‘Λάιλα’. Η ‘Ρουθ’ (‘Housekeeping’, 1980)ακολουθεί 2 ορφανά κορίτσια, τη Ρουθ και τη Λουσίλ, καθώς αυτά μεγαλώνουν στη μικρή, παγωμένη στο χρόνο, πόλη Φίνγκερμποουν, στη φροντίδα διαφορετικών ανθρώπων, από τη γιαγιά στις θείες τους κι από εκεί στην εκκεντρική Σιλβί, αδερφή της χαμένης μητέρας τους. Στο αργό, στοχαστικό ύφος της Robinson, με την εξαιρετική γλώσσα που ντύνει όλα της τα έργα.

Πάμε στις Εκδόσεις Bell και στον ‘Πυροσβέστη’ (‘The Fireman’, 2016) του Joe Hill, ένα από τα σημαντικά μετα-Αποκαλυπτικά μυθιστορήματα της περασμένης χρονιάς. Ένας παράξενος μύκητας που ονομάζεται Δρακόστιγμα εξαπολύεται στον πλανήτη και προκαλεί χρυσά και μαύρα στίγματα στο σώμα όσων έχουν προσβληθεί, πριν αυτοί αυτοαναφλεγούν. Κεντρικό πρόσωπο είναι η Χάρπερ, μια έγκυος νοσοκόμα που έχει μολυνθεί και προσπαθεί να επιζήσει.

Οι Εκδόσεις Κλειδάριθμος επιστρέφουν στην Kristin Hannah και φέτος, μετά ‘Το αηδόνι’ της, με το μυθιστόρημα ‘Ο κήπος του χειμώνα’ (‘Winter Garden’, 2009), μια ιστορία αγάπης στη Ρωσία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια αφήγηση μιας αποξενωμένης μάνας στις 2 κόρες της που πηγαινοέρχεται από το Λένινγκραντ του ‘41 στο Σιάτλ του 21ου αιώνα.

Ας μην περάσουν απαρατήρητα και τα: ‘Το παιχνίδι της μίμησης’ (‘The Imitation Game’, 2014) των Jim Ottaviani, Leland Purvis από τις Εκδόσεις Κριτική, η βιογραφία του επιστήμονα Alan Turing σε κόμικς, ‘Τα χρόνια που ακολούθησαν’ (‘The Years That Followed’, 2016) της Catherine Dunne από τις Εκδόσεις Ωκεανός, μια ιστορία για τη φιλία 2 γυναικών που σχεδιάζουν την εκδίκηση τους απέναντι σε όσα και όσους στέκονται εμπόδιο στην κανονική ζωή που επιθυμούν, ‘Τα κυνηγόσκυλα’ (‘The Hunting Dogs’, 2012) του Jørn Lier Horst από τις Εκδόσεις Διόπτρα, ένα ακόμη αγωνιώδες μυθιστόρημα του Νορβηγού συγγραφέα για τους φανς των αστυνομικών έργων.

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6 νέα βιβλία και από την Αμερική για αυτή την εβδομάδα, διαφορετικά αναγνώσματα για όλα τα γούστα. Ας δούμε:

‘Exit West’ του Mohsin Hamid, με τον Πακιστανό συγγραφέα του ‘Ο απρόθυμος φονταμενταλιστής’ να ξαναχτυπά με ένα ζευγάρι, τη Nadia και τον Saeed, που βρίσκονται στο ξεκίνημα της ερωτικής τους ιστορίας όταν η χώρα τους βυθίζεται σε έναν καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο και ξεκινούν να σκέφτονται το πως θα αποδράσουν και θα βρουν ασφάλεια μακριά από τους, επικίνδυνους πια, δρόμους της πόλης τους. ‘All Grown Up’ της Jami Attenberg, ένα μυθιστόρημα για την Andrea Bern, μια 39χρονη γυναίκα που προσπαθεί να ανακαλύψει τι είναι η ζωή για την ίδια, όταν η νεογέννητη ανιψιά της έρχεται στον κόσμο με πάθηση που θα κάνει την ίδια και την οικογένεια της να επανεξετάσει όσα έχουν πραγματικά σημασία.

‘The Best We Could Do’ της Thi Bui, ένα αυτοβιογραφικό κόμικς που καταγράφει το ταξίδι της οικογένειας της συγγραφέα του, κατά τη διάρκεια της εξόδου τους από τη χώρα μετά την πτώση του Νοτίου Βιετνάμ στη δεκαετία του ‘70, καθώς και τις δυσκολίες της νέας τους ζωής. ‘Ill Will’ του Dan Chaon, ένα θρίλερ στο οποίο ο Dustin Tillman ήταν απλά ένα παιδί όσο οι γονείς και οι θείοι του δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους και εξαιτίας της κατάθεσης του φυλακίστηκε για το έγκλημα ο μεγαλύτερος, υιοθετημένος αδερφός του και τώρα, 40 χρόνια αργότερα, εκείνος ετοιμάζεται να αποφυλακιστεί λόγω νέων αποδεικτικών στοιχείων βασισμένων στο DNA και ένα νέο σετ φόνων ταράζει την τοπική κοινωνία.

‘The Night Ocean’ του Paul La Farge, που η Marina, μια ψυχολόγος, προσπαθεί να ανακαλύψει τι έχει συμβεί στον σύζυγο της Charlie, ο οποίος εξαφανίζεται μόλις λύνει το μυστήριο που τον απασχολεί τον τελευταίο καιρό και έχει να κάνει με ένα επεισόδιο από τη ζωή του H.P. Lovecraft, στο οποίο ο συγγραφέας το καλοκαίρι του 1934 ζει για 2 μήνες στο σπίτι ενός γκέι φαν του που ονομάζεται Robert Barlow και κανείς δεν ξέρει αν ήταν φίλοι ή κάτι περισσότερο. ‘The Lucky Ones’ της Julianne Pachico, ένα βιβλίο που ασχολείται με τους πολέμους των ναρκωτικών της Κολομβίας, με ήρωες του μαθήτριες του Λυκείου και τους ανθρώπους που περιφέρονται γύρω τους, που μας μεταφέρει από την Κολομβία στη Νέα Υόρκη και κάθε του ιστορία είναι κομμάτι του ίδιου παζλ.

Η FERRANTE ΣΤΗΝ TV

Έχετε δει ποτέ Ιταλική τηλεοπτική σειρά; Γιατί εγώ σίγουρα όχι. Και μη μου πείτε τώρα το ‘The Young Pope’ γιατί εντάξει, τέτοια “ιταλική” ξέρω κι εγώ. Η πρώτη λοιπόν τέτοια σειρά που μπαίνει κατευθείαν στις ψηλές θέσεις της μελλοντικής μου watchlist είναι η μεταφορά της ‘Τετραλογίας της Νάπολης’ της Elena Ferrante στην τηλεόραση.

Δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα για τη σειρά, αλλά ορίστε τα όσα γνωρίζουμε ήδη:

- Σκηνοθέτης ανέλαβε ο Saverio Costanzo, που αν δε σας λέει τίποτα είναι γιατί δεν έχει κάνει και κάτι τρομερό. 4 ταινίες, με την πρώτη του από αυτές να κερδίζει τη Χρυσή Λεοπάρδαλη του Λοκάρνο και την ιταλική βερσιόν του ‘In Treatment’ έχει στο βιογραφικό του. (Αυτή η πρόταση μπήκε στη στήλη μόνο και μόνο για να γράψω τη φράση “Χρυσή Λεοπάρδαλη”)

- Θα έχουμε 4 σεζόν, μια για κάθε βιβλίο δηλαδή, από 8 επεισόδια η καθεμία, διάρκειας σχεδόν 50 λεπτών το καθένα.

- Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν μέσα στη χρονιά και θα γίνουν φυσικά στη Νάπολη.

- Το πρώτο επεισόδιο θα το έχουμε το φθινόπωρο του 2018.

- Ο Costanzo δήλωσε πως “είναι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν τον ενδιαφέρει ποια είναι πραγματικά η Ferrante”. Μπράβο αδερφέ, έχεις το σωστό attitude.

Θυμίζω πως ήδη κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Πατάκη τα 2 πρώτα βιβλία από την Τετραλογία, τα ‘Η υπέροχη φίλη μου’ και 'Το νέο όνομα’, ενώ περιμένουμε μέσα στο ‘17 και τα υπόλοιπα.

AND NOW, THIS

Έτσι είναι.

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ

Συνήθως η δουλειά ενός βιβλιοπώλη είναι να ταιριάξει έναν wannabe αναγνώστη με μια από τις επιλογές που έχει στη διάθεση του. Όμως στο βιβλιοπωλείο Mollat του Μπορντό, πήρανε αυτό το κόνσεπτ λιγάκι πιο κυριολεκτικά: Δημιούργησαν μια σειρά φωτογραφιών που βιβλία με πρόσωπα αντιστοιχούνται με τους ίδιους τους αναγνώστες.

Στο Instagram του Mollat μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες, αλλά να μερικές εδώ για να πάρετε μια ιδέα. Καλό ε; Να το κάνουμε κι εμείς.

Η ANNE ENRIGHT ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μια σπουδαία Ιρλανδή συγγραφέας, η Anne Enright, θα βρεθεί αυτή την Πέμπτη 16 του μήνα στην Αθήνα. Η Enright, που έχουμε γνωρίσει στην Ελλάδα από τα ‘Ο χορταριασμένος δρόμος’ (2015), ‘Το ξεχασμένο βαλς’ (2012), ‘Η συγκέντρωση’ (2007) και ‘Alma Perdita’ (2005), έχει βραβευτεί με το Man Booker και το Andrew Carnegie Medal και θα μιλήσει με τη δημοσιογράφο Μαριλένα Αστραπέλου στον Ιανό της Σταδίου. Η σύγχρονη Ιρλανδική λογοτεχνία στα καλύτερα της, αξίζει να γνωρίσετε την Anne Enright από κοντά.

Ορίστε και το Facebook event της εκδήλωσης.

Η EMMA WATSON ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΟΤΕ

Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά τον περασμένο Νοέμβριο είχαμε δει την Emma Watson στο μετρό του Λονδίνου να αφήνει βιβλία, μαζί με ένα ιδιόχειρο σημείωμα της, για να τα βρουν νέοι αναγνώστες.

Ε, σα να μην πέρασε μια μέρα, η νέα ‘Πεντάμορφη’ (που βγαίνει αυτή την Πέμπτη στα σινεμά) συνεχίζει να κρύβει βιβλία στο μετρό (που είναι και πάλι αντίτυπα του ‘Mom & Me & Mom’ της Maya Angelou), αν και αυτή τη φορά της Νέας Υόρκης. Το πιο φανταστικό είναι πως, όπως λέει και στη συνέντευξη της στον Jimmy Kimmel, κανείς δε σταματά να της μιλήσει, πράγμα που φυσικά κάνει λίγο πιο εύκολη την αποστολή της.

RANDOM LINKS

