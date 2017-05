Βιβλιοφαγικό mashup v42: O Bill Clinton γίνεται συγγραφέας

The book is....??? . . . #books #instavivlio #booklovergr #bookstagram #reading #bookaholic #igreads #bookslover #ireadbooks #authors #scrabble #bookphotography #bibliophile #diavazo #bookstore #readbookseveryday #ekdoseisagra #instagood #worldbookday #bookworm

A post shared by Xaris Kanellopoulos (@haris.gr) on May 12, 2017 at 5:38am PDT